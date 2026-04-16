Fantômes et giboulées : un manoir où les morts viennent dire adieu

Dans ce récit, Camille dirige un refuge destiné aux femmes victimes de violences, jusqu’au décès brutal de son garde du corps, victime d’une indigestion. Cet événement marque un basculement : elle décide de réinventer son manoir en un espace inédit, ouvert aux fantômes.

Les vivants peuvent y venir pour adresser un dernier adieu à leurs proches disparus, moyennant paiement. Mais cette activité singulière soulève rapidement des interrogations, autant morales que légales. Entre apparitions inattendues et incursions de figures littéraires bien connues, l’histoire joue avec les frontières entre fiction et réalité, tout en questionnant la place du deuil et les risques à manipuler l’invisible.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Ingénieure en informatique de formation, Catherine Dufour s’est imposée dès le début des années 2000 avec Blanche Neige et les lance-missiles, premier volet du cycle Quand les dieux buvaient, récompensé par le prix Merlin. Elle s’est ensuite affirmée comme une voix majeure des littératures de l’imaginaire en France avec Le Goût de l’immortalité, distingué par plusieurs prix, dont le Grand Prix de l’Imaginaire. Son œuvre, régulièrement primée, navigue entre science-fiction, fantastique et satire.

Elle mène parallèlement une activité d’enseignante à Sciences Po Paris, publie des chroniques et des essais, et participe à des initiatives collectives comme le groupe Zanzibar. Plus récemment, son roman Les Champs de la lune a été récompensé par la SGDL.

Par Clotilde Martin

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