Un prix littéraire confie aux lecteurs la sélection des manuscrits

Un jury dispersé, des milliers de lecteurs et une promesse de publication : le dispositif lancé en janvier par le média britannique reconfigure discrètement la chaîne de sélection éditoriale. Comme le relate The Guardian, un prix doté de 50.000 livres sterling confie à un vaste panel de participants la mission d’évaluer des manuscrits anonymisés, avec à la clé un contrat d’édition pour le texte lauréat.

L’initiative, encore en phase de déploiement, s’inscrit dans une série d’expérimentations où la décision ne relève plus exclusivement d’un comité interne, mais d’une agrégation de lectures individuelles.

Délégation du pouvoir assumée

Le principe repose sur une redistribution explicite des rôles : ainsi, plusieurs milliers de lecteurs se voient attribuer des extraits ou des manuscrits complets, qu’ils notent selon des critères définis en amont. Les textes progressent ensuite par paliers, à mesure que les évaluations convergent. Dans une déclaration traduite, l’organisateur du prix affirme : « Il s’agit de confier aux lecteurs le pouvoir de déterminer quels récits méritent d’être portés à grande échelle. »

Le mécanisme ne supprime pas toute médiation professionnelle : une équipe éditoriale intervient en amont pour filtrer les soumissions non conformes et en aval pour accompagner le manuscrit retenu. La singularité réside ailleurs : dans la phase intermédiaire, celle qui, traditionnellement, concentre l’essentiel de la décision. Ici, la hiérarchisation des textes repose sur une multiplicité d’avis, agrégés de manière structurée.

Ce déplacement modifie la temporalité même de la validation. Là où un comité restreint tranche en quelques lectures approfondies, le modèle testé par le prix britannique s’appuie sur une circulation élargie des manuscrits. Les textes gagnent en visibilité avant même leur publication, au fil des évaluations successives. Cette exposition anticipée constitue l’un des leviers revendiqués par les organisateurs, qui y voient un moyen d’identifier des récits capables de susciter un intérêt collectif.

Des dispositifs encore expérimentaux

L’initiative demeure un dispositif qui s’apparente à une forme de présélection ouverte, encadrée par des règles éditoriales précises. Les lecteurs n’agissent pas en foule indifférenciée : leurs contributions s’inscrivent dans un protocole de notation, destiné à limiter les effets de popularité immédiate.

Cette architecture tente de résoudre une tension ancienne : comment élargir le spectre des lectures sans diluer l’exigence qualitative. Les organisateurs insistent sur la diversité des profils recrutés parmi les lecteurs, afin d’éviter une homogénéisation des jugements. La composition du panel devient ainsi un enjeu central, au même titre que la qualité des textes soumis.

Reste la question de la reproductibilité. Le modèle suppose une logistique lourde : gestion des manuscrits, encadrement des évaluations, traitement des données. Il implique aussi un engagement durable des participants, dont la disponibilité conditionne la fluidité du processus. En outre, l’objectif consiste à capter des récits susceptibles de rencontrer un public avant même leur mise sur le marché et la transformation reste graduelle.

Les éditeurs conservent la responsabilité finale de la publication, de la fabrication et de la diffusion. Mais la phase d’identification des textes se déplace, intégrant désormais des contributions extérieures structurées. Ce glissement, encore marginal, esquisse une évolution des mécanismes de validation : la décision éditoriale ne disparaît pas, elle s’appuie sur un socle élargi d’évaluations.

Crédits illustration : Mohamed_hassan CC 0

Par Cécile Mazin

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