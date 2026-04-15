Anna’s Archive : 300 millions € d’amende, mais personne ne passera à la caisse

Le bras de fer entre Spotify, les grandes maisons de disques et Anna’s Archive vient de franchir un cap décisif. Un tribunal fédéral de New York a condamné les opérateurs - toujours non identifiés - de la bibliothèque pirate à verser plus de 322 millions de dollars de dommages et intérêts, à la suite d’un jugement rendu par défaut. Une victoire judiciaire nette, obtenue en l’absence totale de défense...
Le 15/04/2026 à 18:18 par Hocine Bouhadjera
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15/04/2026 à 18:18
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En effet, dans cette affaire, tout repose sur un point : Anna’s Archive n’a jamais comparu devant la justice. Ni réponse à la plainte, ni représentation légale. Face à ce silence, le juge Jed Rakoff a accordé aux plaignants - Spotify, Universal Music Group, Sony Music et Warner Music - l’intégralité des sommes demandées.
Le montant se décompose en deux volets, met en évidence TorrentFreak : environ 22 millions de dollars pour contrefaçon de 148 enregistrements sonores, calculés au plafond légal de 150.000 dollars par œuvre ; 300 millions de dollars pour contournement de mesures techniques de protection, sur la base de 120.000 fichiers, à raison de 2500 dollars par infraction.
Un chiffrage que les plaignants eux-mêmes qualifiaient de « conservateur », puisqu’il ne porte que sur une fraction des contenus concernés : les demandes ne prennent en compte qu’une partie des fichiers incriminés, alors que plusieurs millions de titres - jusqu’à 2,8 millions diffusés un temps, voire bien davantage dans les corpus revendiqués - ont été évoqués au fil de la procédure.
À l’origine du litige, une initiative inattendue : en décembre dernier, Anna’s Archive annonçait avoir « sauvegardé » une partie de Spotify. Dans un premier temps, seules des métadonnées avaient été publiées, sans fichiers audio. Mais cette annonce a suffi à déclencher une réaction immédiate de l’industrie musicale.
Très rapidement, la situation a évolué. Des fichiers audio, récupérés via BitTorrent, ont brièvement été mis en circulation, alimentant la plainte. Même si ces contenus ont été retirés peu après, le mal était fait : les ayants droit ont engagé une action judiciaire pour tenter de faire disparaître la plateforme.
Dès les premières semaines, la procédure a dépassé le simple cadre du site lui-même. Une injonction préliminaire a visé non seulement Anna’s Archive, mais aussi l’ensemble des intermédiaires techniques : bureaux d’enregistrement de noms de domaine, hébergeurs, fournisseurs d’accès et services réseau.
Cette logique est confirmée par le jugement final. En plus des dommages financiers, le tribunal ordonne une injonction permanente à l’échelle mondiale, visant une dizaine de noms de domaine liés au site (.org, .li, .se, .in, .pm, .gl, .ch, .pk, .gd, .vg).
Les opérateurs techniques concernés doivent : suspendre l’accès aux domaines, désactiver les serveurs de noms (DNS), cesser toute prestation d’hébergement, préserver les données susceptibles d’identifier les responsables du site.
Anna’s Archive est également sommée de détruire les copies des œuvres concernées et de fournir, dans un délai de dix jours ouvrables, un rapport de conformité détaillant ses activités et incluant des coordonnées valides pour ses responsables - une exigence sous serment dont la portée reste, en pratique, très incertaine, on l'aura compris.
Sur le papier, la décision est spectaculaire. Dans les faits, son application reste incertaine. Les opérateurs d’Anna’s Archive demeurent inconnus, rendant toute récupération des sommes hautement improbable. De même, certains noms de domaine échappent à la juridiction américaine, ce qui limite la portée concrète de l’injonction. Le site a déjà démontré sa capacité à se reconstituer rapidement via de nouvelles adresses. Une résilience technique qui complique l’exécution des décisions judiciaires.
En théorie, une porte de sortie existe : la suspension des domaines pourrait être levée si les opérateurs s’acquittaient de l’intégralité des 322 millions de dollars et respectaient l’ensemble des obligations judiciaires...
Dans ce contexte, l’enjeu dépasse le seul cas d’Anna’s Archive. Le montant des dommages et la portée des mesures ordonnées traduisent une stratégie claire : rendre toute activité future juridiquement risquée.
Si le litige concerne ici des contenus musicaux, ses implications s’étendent bien au-delà. Anna’s Archive est d’abord connue pour son rôle dans la circulation de livres piratés et de corpus massifs, utilisés notamment dans l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle.
Treize grands éditeurs américains - parmi lesquels Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House, ou encore Simon & Schuster -, ont récemment attaqué Anna’s Archive devant un tribunal fédéral de New York pour violation massive du droit d’auteur. Ils accusent la plateforme de copier et diffuser illégalement des millions de livres et d’articles, avec des dommages pouvant atteindre 150.000 dollars par œuvre.
Un point clé concerne l’intelligence artificielle : Anna’s Archive aurait proposé l’accès à ses corpus à des entreprises d’IA, voire tenté de monnayer ces données. Des précédents judiciaires montrent déjà l’usage de ces contenus pour entraîner des modèles comme Llama. Les éditeurs dénoncent une captation de valeur à grande échelle, hors rémunération et sans consentement. L’action vise aussi à combler un vide laissé par une précédente affaire centrée sur la musique.
À LIRE - Nvidia accusé d'avoir puisé dans les millions de livres d'Anna's Archive pour son IA
Plus largement, elle s’inscrit dans une offensive contre les bibliothèques pirates comme LibGen ou Z-Library. L’enjeu dépasse le piratage : il concerne désormais l’exploitation industrielle des contenus dans l’économie de l’IA.
Photographie : illustration, Andrew Smith, CC BY-SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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21/03/2026, 10:42
Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.
19/03/2026, 15:11
Dans les vitrines du numérique, tout brille : promesse d’accès, confort instantané, bibliothèque sans murs. Puis vient le moment où l’acheteur comprend qu’il n’a rien en main, ou presque. Pas d’étagère à vider, pas de brocante, pas de seconde chance pour le fichier payé plein tarif. Sous la belle carrosserie dématérialisée, le livre numérique cache une mécanique de confiscation douce. C’est là que le vernis saute, et que Thotario entre en scène. Par Dylan Tosti, fondateur.
17/03/2026, 10:00
À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, TV5MONDE met en ligne une nouvelle version de sa Bibliothèque numérique. La plateforme gratuite donne accès à plus de 600 œuvres francophones et s’inscrit dans l’offre éducative TV5MONDE EDU consacrée à l’apprentissage du français.
16/03/2026, 14:40
Depuis plus de 10 ans, Bibliosurf, veille littéraire, explore les liens entre innovation technologique et médiation littéraire. La refonte du moteur de recherche de Bibliosurf est une nouvelle étape dans cette démarche.
15/03/2026, 08:03
Anthropic contre Washington. La start-up d’intelligence artificielle attaque le gouvernement américain après avoir été sanctionnée pour avoir refusé l’usage militaire de ses modèles. En cause : une décision du Pentagone qui classe l’entreprise comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement », mesure habituellement réservée à des sociétés étrangères jugées menaçantes...
11/03/2026, 14:21
Lors de l’émission C ce soir, diffusée le 19 février 2026 sur France 5, écrivains, chercheurs et spécialistes du numérique ont débattu de l’essor de l’intelligence artificielle et des inquiétudes qu’elle suscite. Ces changements se font déjà sentir, même dans des secteurs peu évidents comme celui du jeu en ligne, notamment autour du casino retrait rapide. Au cœur des discussions : la question de la place de l’humain face à des systèmes capables de produire textes, idées ou analyses à une vitesse et échelle inédites.
06/03/2026, 17:33
Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.
04/03/2026, 13:09
L'application Bang ! cherche une place singulière : faire entrer des albums conçus pour la planche dans une lecture mobile verticale, sans gommer la patte graphique. Clément Cousin, cofondateur de l’application, détaille une chaîne de transformation pensée comme une pipeline, mais tenue par des choix de designers et une validation éditoriale émanant des auteurs et éditeurs impliqués.
04/03/2026, 12:02
À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?
03/03/2026, 17:53
La Cour suprême des États-Unis a coupé court, ce 2 mars 2026, à un nouveau test judiciaire sur la place de l’intelligence artificielle dans le droit d’auteur. En refusant d’examiner le recours du chercheur Stephen Thaler, la juridiction préserve la décision de la cour d’appel fédérale de Washington : un enregistrement au Copyright Office suppose une création humaine, et une image produite uniquement par une machine n’entre pas dans ce champ. Point barre.
03/03/2026, 16:42
Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
27/02/2026, 15:47
À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.
25/02/2026, 10:40
Nantes Métropole prépare le lancement en 2027 d’une « médiathèque en ligne » destinée aux habitants des communes de la métropole adhérentes au service commun de lecture publique. Cette future bibliothèque numérique de référence (BNR) métropolitaine doit permettre, gratuitement, d’emprunter des livres numériques et audio, de lire la presse, de visionner des films ou encore de suivre des formations, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone.
19/02/2026, 16:42
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
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