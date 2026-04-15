Anna’s Archive : 300 millions € d’amende, mais personne ne passera à la caisse

En effet, dans cette affaire, tout repose sur un point : Anna’s Archive n’a jamais comparu devant la justice. Ni réponse à la plainte, ni représentation légale. Face à ce silence, le juge Jed Rakoff a accordé aux plaignants - Spotify, Universal Music Group, Sony Music et Warner Music - l’intégralité des sommes demandées.

Le montant se décompose en deux volets, met en évidence TorrentFreak : environ 22 millions de dollars pour contrefaçon de 148 enregistrements sonores, calculés au plafond légal de 150.000 dollars par œuvre ; 300 millions de dollars pour contournement de mesures techniques de protection, sur la base de 120.000 fichiers, à raison de 2500 dollars par infraction.

Un chiffrage que les plaignants eux-mêmes qualifiaient de « conservateur », puisqu’il ne porte que sur une fraction des contenus concernés : les demandes ne prennent en compte qu’une partie des fichiers incriminés, alors que plusieurs millions de titres - jusqu’à 2,8 millions diffusés un temps, voire bien davantage dans les corpus revendiqués - ont été évoqués au fil de la procédure.

Une affaire née d’une « sauvegarde » de Spotify

À l’origine du litige, une initiative inattendue : en décembre dernier, Anna’s Archive annonçait avoir « sauvegardé » une partie de Spotify. Dans un premier temps, seules des métadonnées avaient été publiées, sans fichiers audio. Mais cette annonce a suffi à déclencher une réaction immédiate de l’industrie musicale.

Très rapidement, la situation a évolué. Des fichiers audio, récupérés via BitTorrent, ont brièvement été mis en circulation, alimentant la plainte. Même si ces contenus ont été retirés peu après, le mal était fait : les ayants droit ont engagé une action judiciaire pour tenter de faire disparaître la plateforme.

Dès les premières semaines, la procédure a dépassé le simple cadre du site lui-même. Une injonction préliminaire a visé non seulement Anna’s Archive, mais aussi l’ensemble des intermédiaires techniques : bureaux d’enregistrement de noms de domaine, hébergeurs, fournisseurs d’accès et services réseau.

Cette logique est confirmée par le jugement final. En plus des dommages financiers, le tribunal ordonne une injonction permanente à l’échelle mondiale, visant une dizaine de noms de domaine liés au site (.org, .li, .se, .in, .pm, .gl, .ch, .pk, .gd, .vg).

Les opérateurs techniques concernés doivent : suspendre l’accès aux domaines, désactiver les serveurs de noms (DNS), cesser toute prestation d’hébergement, préserver les données susceptibles d’identifier les responsables du site.

Anna’s Archive est également sommée de détruire les copies des œuvres concernées et de fournir, dans un délai de dix jours ouvrables, un rapport de conformité détaillant ses activités et incluant des coordonnées valides pour ses responsables - une exigence sous serment dont la portée reste, en pratique, très incertaine, on l'aura compris.

Une victoire juridique… difficile à exécuter

Sur le papier, la décision est spectaculaire. Dans les faits, son application reste incertaine. Les opérateurs d’Anna’s Archive demeurent inconnus, rendant toute récupération des sommes hautement improbable. De même, certains noms de domaine échappent à la juridiction américaine, ce qui limite la portée concrète de l’injonction. Le site a déjà démontré sa capacité à se reconstituer rapidement via de nouvelles adresses. Une résilience technique qui complique l’exécution des décisions judiciaires.

En théorie, une porte de sortie existe : la suspension des domaines pourrait être levée si les opérateurs s’acquittaient de l’intégralité des 322 millions de dollars et respectaient l’ensemble des obligations judiciaires...

Dans ce contexte, l’enjeu dépasse le seul cas d’Anna’s Archive. Le montant des dommages et la portée des mesures ordonnées traduisent une stratégie claire : rendre toute activité future juridiquement risquée.

Des corpus piratés au service de l’IA

Si le litige concerne ici des contenus musicaux, ses implications s’étendent bien au-delà. Anna’s Archive est d’abord connue pour son rôle dans la circulation de livres piratés et de corpus massifs, utilisés notamment dans l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle.

Treize grands éditeurs américains - parmi lesquels Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House, ou encore Simon & Schuster -, ont récemment attaqué Anna’s Archive devant un tribunal fédéral de New York pour violation massive du droit d’auteur. Ils accusent la plateforme de copier et diffuser illégalement des millions de livres et d’articles, avec des dommages pouvant atteindre 150.000 dollars par œuvre.

Un point clé concerne l’intelligence artificielle : Anna’s Archive aurait proposé l’accès à ses corpus à des entreprises d’IA, voire tenté de monnayer ces données. Des précédents judiciaires montrent déjà l’usage de ces contenus pour entraîner des modèles comme Llama. Les éditeurs dénoncent une captation de valeur à grande échelle, hors rémunération et sans consentement. L’action vise aussi à combler un vide laissé par une précédente affaire centrée sur la musique.

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Plus largement, elle s’inscrit dans une offensive contre les bibliothèques pirates comme LibGen ou Z-Library. L’enjeu dépasse le piratage : il concerne désormais l’exploitation industrielle des contenus dans l’économie de l’IA.

Photographie : illustration, Andrew Smith, CC BY-SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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