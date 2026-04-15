L'actrice Whoopi Goldberg inaugure sa propre collection de livres, avec WhoopInk

Whoopi Goldberg n’entre pas dans l’édition par caprice d’image, mais par extension méthodique d’un parcours déjà ancien dans le livre. Le 13 avril, l’actrice et animatrice américaine a officialisé le lancement de WhoopInk, une marque créée avec Blackstone Publishing.

L’annonce précise que la structure publiera des textes relevant de plusieurs genres, avec une promesse centrale : faire émerger de nouvelles voix et accompagner aussi des auteurs déjà installés.

Une implication éditoriale revendiquée

La singularité de l’opération tient moins au nom de Whoopi Goldberg qu’au degré d’intervention annoncé. Selon la maison d'édition, la star de Sister Act participera à la direction de la collection, aux choix visuels et à la mise en avant des ouvrages. De son côté qu’elle entend se tenir au plus près du travail de fabrication et de circulation des titres.

« Je me réjouis personnellement de découvrir de nouveaux auteurs, de travailler avec des écrivains confirmés et de faire entrer des voix influentes dans cette collection soigneusement construite », assure la nouvelle éditrice.

Cette annonce ne surgit pas de nulle part : Whoopi Goldberg a déjà publié plus d’une douzaine d’ouvrages. WhoopInk servira d’ailleurs aussi à accueillir certains de ses propres projets, notamment une suite à Bits and Pieces, son livre de souvenirs paru l’an dernier, ainsi qu’un titre conçu avec son partenaire de longue date Tom Leonardis.

Le premier programme mentionné comprend également un nouvel épisode de la série policière Pignon Scorbion & the Barbershop Detectives, signé Rick Bleiweiss, cadre de Blackstone et proche de Goldberg. Dans cette configuration, le nom célèbre ne joue pas seulement comme argument commercial ; il sert d’instance de sélection.

La prescription ne passe plus uniquement par une signature en couverture ou par une tournée médiatique, mais par la capacité d’une personnalité à agréger des manuscrits, à leur donner une cohérence et à les porter dans l’espace public. C’est là que WhoopInk intéresse l’économie du livre : non comme curiosité people, mais comme outil de repérage, de tri et de visibilité. Cette fonction éditoriale, Blackstone la met explicitement au centre de sa communication.

Blackstone, un partenaire déjà solidement installé

Quant à Blackstone Publishing, c'est encore autre chose : l’entreprise est née en 1987 dans le sud de l’Oregon avant de se développer dans l’audio, puis dans l’édition imprimée et numérique. Maison indépendante, privée, active sur les deux côtes américaines, elle est perçue comme l'une des structures à forte croissance du paysage éditorial américain.

Pour WiGi, l’alliance offre donc un appareil de production, de distribution et de promotion déjà robuste, loin d’un simple coup de communication monté à la hâte. WhoopInk s’inscrit aussi dans une séquence plus large où des personnalités médiatiques ne se contentent plus de recommander des livres, mais obtiennent un rôle direct dans leur acquisition et leur mise en forme.

D'ailleurs, Sarah Jessica Parker et John Legend ont eux aussi associé leur nom à des structures éditoriales. En effet que SJP Lit et Get Lifted Books reposent sur un principe voisin : une identité curatoriale forte, adossée à une maison indépendante. La différence, ici, tient à l’ancrage de Blackstone dans l’audio et au catalogue déjà construit par Goldberg elle-même comme autrice.

Reste la question décisive : une telle collection peut-elle durablement produire autre chose qu’un effet d’annonce ? La réponse dépendra moins du prestige de sa fondatrice que de la qualité des acquisitions et de leur régularité.

Pour l’heure, les faits établis dessinent un mouvement net : aux États-Unis, certaines figures médiatiques cessent d’être de simples ambassadrices du livre pour devenir des opératrices de catalogue. Avec WhoopInk, Whoopi Goldberg prend place dans cette recomposition très concrète de la prescription éditoriale américaine.

Illustration : affiche du film Sister Act

Par Clément Solym

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