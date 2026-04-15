Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés

Créé et défendu par les libraires eux-mêmes, le Prix des Libraires revendique une identité forte : celle d’un prix « authentique, exigeant et libre », reflet de l’engagement d’un réseau décrit comme « essentiel, engagé et infatigable ».

Le vote pour désigner les lauréat·es se tiendra du 15 au 30 avril. Chaque libraire pourra alors choisir son ouvrage favori, dans la catégorie roman français et/ou roman étranger. Le verdict sera annoncé le 6 mai, lors de la cérémonie organisée au Centre national du livre (CNL).

Dans la catégorie roman français, cinq titres ont été retenus :

L’homme qui lisait des livres, de Rachid Benzine (Julliard)

Quitter la vallée, de Renaud de Chaumaray (Gallimard)

La Bonne Mère, de Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)

Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi (Philippe Rey)

Trois fois la colère, de Laurine Roux (Le Sonneur)

Côté littérature étrangère, trois ouvrages figurent parmi les finalistes :

La Correspondante, de Virginia Evans (La Table Ronde, Quai Voltaire), traduit de l’anglais (États-Unis) par Leïla Colombier

La Guérisseuse de Catane, de Simona Lo Iacono (Métailié), traduit de l’italien par Serge Quadruppani

Les Fantômes de Shearwater, de Charlotte McConaghy (Gaïa/Actes Sud), traduit de l’anglais (Australie) par Marie Chabin

Les lauréats 2026 succéderont à Bérénice Pichat et Paul Lynch, distingués lors de l’édition précédente. D’ici là, les libraires sont appelés à départager cette sélection.

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Crédits photo : Prix des Libraires

Par Hocine Bouhadjera

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