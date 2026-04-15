Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés

Le Prix des Libraires 2026 entre dans sa dernière ligne droite. Les organisateurs ont dévoilé les finalistes des catégories roman français et roman étranger, marquant une édition avec 1400 votant·es mobilisés - un niveau de participation inédit pour ce prix porté par la profession.
Le 15/04/2026 à 14:28 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
15/04/2026 à 14:28
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Créé et défendu par les libraires eux-mêmes, le Prix des Libraires revendique une identité forte : celle d’un prix « authentique, exigeant et libre », reflet de l’engagement d’un réseau décrit comme « essentiel, engagé et infatigable ».
Le vote pour désigner les lauréat·es se tiendra du 15 au 30 avril. Chaque libraire pourra alors choisir son ouvrage favori, dans la catégorie roman français et/ou roman étranger. Le verdict sera annoncé le 6 mai, lors de la cérémonie organisée au Centre national du livre (CNL).
Dans la catégorie roman français, cinq titres ont été retenus :
L’homme qui lisait des livres, de Rachid Benzine (Julliard)
Quitter la vallée, de Renaud de Chaumaray (Gallimard)
La Bonne Mère, de Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)
Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi (Philippe Rey)
Trois fois la colère, de Laurine Roux (Le Sonneur)
Côté littérature étrangère, trois ouvrages figurent parmi les finalistes :
La Correspondante, de Virginia Evans (La Table Ronde, Quai Voltaire), traduit de l’anglais (États-Unis) par Leïla Colombier
La Guérisseuse de Catane, de Simona Lo Iacono (Métailié), traduit de l’italien par Serge Quadruppani
Les Fantômes de Shearwater, de Charlotte McConaghy (Gaïa/Actes Sud), traduit de l’anglais (Australie) par Marie Chabin
Les lauréats 2026 succéderont à Bérénice Pichat et Paul Lynch, distingués lors de l’édition précédente. D’ici là, les libraires sont appelés à départager cette sélection.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix des Libraires
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
128 pages
Julliard
18,00 €
Paru le 21/08/2025
208 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 14/08/2025
244 pages
Sonneur (Editions du)
20,00 €
Paru le 08/01/2026
336 pages
Editions de La Table Ronde
22,50 €
Paru le 20/02/2026
173 pages
Editions Métailié
20,00 €
Paru le 14/01/2026
384 pages
Actes Sud Editions
23,50 €
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