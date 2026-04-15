Depuis le 8 avril, le musée du Louvre consacre une exposition à Martin Schongauer, visible jusqu’au 20 juillet. À cette occasion paraît, en partenariat avec les éditions Skira et le Louvre, le catalogue Martin Schongauer. Le bel immortel, qui constitue bien plus qu’un simple accompagnement : un véritable outil de (re)découverte.

Car l’enjeu est clair : sortir de l’ombre un artiste dont le nom s’est peu à peu effacé derrière celui de Albrecht Dürer, alors même que son influence fut considérable dans toute l’Europe.

Le catalogue s’emploie ainsi à restituer la place de ce « Beau Martin », graveur virtuose et peintre rare, admiré dès son temps et largement diffusé grâce à ses estampes.

Riche des contributions des commissaires, Pantxika Béguerie De Paepe et Hélène Grollemund, l’ouvrage propose une approche renouvelée. Il revient d’abord sur les zones d’ombre d’une biographie lacunaire, nourrie d’hypothèses parfois divergentes, tout en s’appuyant sur les recherches les plus récentes. Mais surtout, il met en regard, pour la première fois avec une telle ampleur, peintures, dessins et gravures, permettant de saisir l’unité d’un œuvre longtemps fragmenté.

L’un des apports majeurs réside dans l’étude de la diffusion exceptionnelle de ses estampes. Produites autour des années 1470, elles circulent à grande échelle, copiées, adaptées, transformées dans toute l’Europe, révélant des réseaux de transmission où se croisent artistes, imprimeurs et artisans.

En réunissant une centaine d’œuvres et en confrontant les analyses, ce volume dense éclaire la modernité d’un artiste encore largement énigmatique. Il accompagne l’exposition tout en la prolongeant, offrant au lecteur les clés pour comprendre l’ampleur d’une influence qui, bien au-delà de son temps, façonna durablement l’art européen.