Le Prix Cazes 2026 distingue Adèle Rosenfeld à la Brasserie Lipp

La cérémonie s’est tenue comme le veut la tradition à la Brasserie Lipp, lieu associé à l’histoire du prix depuis sa création. Cette distinction marque la 90e édition d’un prix présent dans le paysage littéraire français depuis près d’un siècle.

Fondé en 1935 par Marcellin Cazes, le prix récompense chaque année un auteur pour une œuvre relevant de divers genres, qu’il s’agisse d’un roman, d’un essai, d’une biographie, de mémoires ou d’un recueil de nouvelles. Au fil des décennies, il a contribué à mettre en lumière des auteurs qui ont ensuite reçu d’autres distinctions majeures. Parmi les anciens lauréats figurent notamment Solange Fasquelle, François de Closets, Olivier Todd ou encore Nathan Devers.

Quatre ouvrages étaient en lice pour cette édition 2026. Outre le livre d’Adèle Rosenfeld, figuraient dans la sélection Les Explorateurs d’Iegor Gran (P.O.L.), L’enfant du vent des Féroé d’Aurélien Gautherie (Noir sur Blanc) et Je suis la fille de Casanova de Cécile Guidot (Mercure de France).

Un jury fidèle à la tradition du prix

Le jury de cette 90e édition était présidé par Léa Santamaria. Il réunissait Claude Guittard, secrétaire général, ainsi que Mohammed Aïssaoui, Gautier Battistella, Mathilde Brezet, Marie Charrel, Gérard de Cortanze, Nicolas d’Estienne d’Orves, Christine Jordis et Éric Roussel.

La remise du prix à la Brasserie Lipp constitue un moment central, perpétuant une tradition attachée à l’identité du prix depuis sa fondation.

L’édition précédente, en 2025, avait distingué Francis Grembert pour son roman Les deux tilleuls publié chez Arléa.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Éditions Grasset

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com