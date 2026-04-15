Joaquin Phoenix, Kristen Stewart... Hollywood vent debout contre la fusion Paramount–Warner

Plus de 1000 professionnels du cinéma et de la télévision ont publié, le 13 avril, une lettre ouverte contre le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery. Ils demandent aux procureurs généraux des États américains, notamment en Californie, d’examiner l’opération et de la bloquer. Les signataires estiment que ce rapprochement aggraverait la concentration du secteur, avec des effets sur l’emploi, les structures indépendantes et la diversité des œuvres.
Le 15/04/2026 à 12:33 par Ewen Berton
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
15/04/2026 à 12:33
0
Commentaires
0
Partages
Conclu fin février, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance doit encore être soumis au vote des actionnaires et à l’examen des autorités. C’est dans ce contexte que plus de 1000 professionnels du cinéma et de la télévision ont rendu publique, lundi 13 avril, une lettre ouverte pour demander aux procureurs généraux des États américains de s’y opposer.
La liste des signataires mêle acteurs, réalisateurs, scénaristes, documentaristes et techniciens. Le communiqué fait état de plus de 2400 noms au total, dont plus de 75 lauréats ou nommés aux Oscars. The Guardian cite notamment Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos, Kristen Stewart et Emma Thompson.
Le texte vise d’abord les conséquences de la fusion sur la structure même du marché. Ses auteurs écrivent qu’elle ramènerait à quatre le nombre de grands studios de cinéma aux États-Unis. Ils disent redouter moins de débouchés pour les créateurs, moins d’emplois dans la production, des coûts plus élevés et une offre réduite pour les spectateurs. Leur lettre replace aussi ce mouvement dans une série de rapprochements qu’ils jugent déjà destructeurs pour l’équilibre du secteur.
Les signataires détaillent ce qu’ils voient déjà à l’œuvre : moins de films produits et distribués, un recul du cinéma à budget intermédiaire, une distribution indépendante affaiblie et un marché international des ventes plus étroit. Ils ajoutent que cette évolution atteint aussi les petites entreprises et les sociétés indépendantes qui vivent de cette activité.
« Nous sommes profondément préoccupés par les signes de soutien à cette fusion, qui font passer les intérêts d’un petit groupe d’acteurs puissants avant l’intérêt général », écrivent-ils. Puis : « L’intégrité, l’indépendance et la diversité de notre industrie en seraient gravement compromises. »
La lettre soutient explicitement les démarches engagées par le procureur général de Californie, Rob Bonta, et par d’autres procureurs généraux d’États, présentés en train d’examiner l’opération et d’envisager une action pour la bloquer. Le communiqué dit que les signataires se tiennent prêts à appuyer toute initiative destinée à préserver la concurrence et les emplois.
Autour de ce texte, plusieurs organisations, dont Democracy Defenders Fund, la Writers Guild of America, Free Press et l’International Documentary Association, annoncent qu’elles continueront à combattre l’opération. Le public est aussi invité à signer une pétition, #BlocktheMerger, et à raconter ce que cette fusion changerait dans ses conditions de travail ou de vie.
Paramount rejette ces accusations. Ce lundi 13 avril, le groupe a affirmé que la fusion offrirait aux créateurs « davantage de débouchés, et non moins », et qu’elle permettrait de financer plus de projets et de mieux diffuser les œuvres. Toujours d'après The Guardian, David Ellison, PDG de Paramount Skydance, aurait assuré que Paramount et Warner Bros. resteraient des studios distincts, avec un objectif de 30 sorties en salles par an pour l’ensemble. Paramount a toutefois reconnu que le rapprochement entraînerait aussi des suppressions de postes liées aux doublons, relève l'Associated Press.
En dehors du cinéma et de la télévision, l’opération touche aussi au monde du livre, tant les grands groupes audiovisuels s’appuient sur des œuvres, des univers et des franchises déjà installés dans l’édition. Warner Bros. Discovery exploite notamment Harry Potter, adaptation directe des livres de J.K. Rowling, tandis que Paramount a très récemment lancé un pôle d’édition chargé d’étendre ses franchises vers l’imprimé, le numérique et l’audio.
À LIRE - Le géant du cinéma Paramount se dote d'une filiale éditoriale
La concentration concerne donc aussi la circulation des récits entre l’écran, le livre et les autres déclinaisons commerciales, dans une époque où quelques acteurs contrôlent déjà une part croissante des catalogues et des marques culturelles.
Crédits photo: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Whoopi Goldberg renforce sa présence dans le livre avec WhoopInk, une collection ouverte chez Blackstone Publishing. L’initiative dépasse l’effet de notoriété : elle confie à une personnalité médiatique un rôle direct dans le repérage des textes, leur fabrication et leur promotion. Un signe supplémentaire de la transformation des circuits de prescription dans l’édition américaine.
15/04/2026, 14:37
Le 23 avril 2026, la Belgique célébrera la Journée mondiale du livre avec une ampleur inédite. À travers l’opération « Destination : lecture, pour tous ! », auteurs et institutions se mobilisent pour transformer les trajets en train en expériences littéraires. Entre dispositifs pédagogiques pour les écoles et actions solidaires, ce programme national ambitieux vise à ancrer durablement le plaisir des mots dans le quotidien de chaque citoyen.
15/04/2026, 11:33
Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
14/04/2026, 17:15
La multinationale américaine Paramount Skydance Corporation, récemment sur le devant de la scène pour son rachat de Warner Bros Discovery, investit également le champ de l'édition. Elle inaugure ainsi Paramount Global Publishing, une filiale éditoriale qui lui permettra de développer ses licences cinématographiques et des œuvres originales.
14/04/2026, 10:53
La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a nommé une nouvelle directrice à un moment charnière pour le secteur. Entre mutations numériques, pressions économiques et enjeux réglementaires, les librairies indépendantes cherchent à renforcer leur place dans l’écosystème du livre.
14/04/2026, 09:46
Un arrêt unanime de la Cour suprême des États-Unis, rendu dans le dossier Cox contre Sony Music, attire désormais l’attention des maisons d’édition. En recentrant la responsabilité contributive sur l’intention d’encourager la contrefaçon, la décision offre une piste supplémentaire aux plaignants engagés contre les grands modèles de langage, déjà contestés pour l’usage de livres protégés dans leur entraînement.
13/04/2026, 10:18
En Russie, le projet de suppression de la TVA sur les livres pour enfants ressurgit sans calendrier précis, mais avec un appui gouvernemental évoqué publiquement. Relancée par Sergueï Stepachine, l’hypothèse ne constitue pas encore une réforme actée. Elle éclaire néanmoins une orientation de politique publique : utiliser l’outil fiscal pour rendre l’édition jeunesse plus accessible, dans un contexte de pression durable sur les prix.
13/04/2026, 10:01
À l’approche du Salone del Libro de Turin, l’édition jeunesse italienne affine sa manière de s’adresser aux adolescents. Curateurs de 21 ou 22 ans, collections pensées pour les 12-14 ans, thèmes sociaux assumés, ouverture à la traduction : plusieurs maisons cherchent moins à simplifier qu’à ajuster leur voix. Un mouvement éditorial précis, révélateur d’une nouvelle attention portée aux jeunes lecteurs.
11/04/2026, 11:30
Le monde des manuscrits arabes se heurte à un désordre qui dépasse la seule érudition. Enquête, publication, réédition, authentification et diffusion se brouillent dans un espace où coexistent travaux rigoureux, doublons commerciaux, captations de labeur savant et textes altérés. Une enquête d’Independent Arabia éclaire ainsi une économie grise du patrimoine écrit, entre défaut de coordination et fragilité des garanties éditoriales.
11/04/2026, 10:30
État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.
10/04/2026, 12:06
Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.
09/04/2026, 15:20
À Delhi, la saisie de 20.137 livres contrefaits met au jour bien plus qu’un trafic de rue. L’enquête de la section criminelle remonte d’entrepôts de Rohini jusqu’à une unité d’impression, avec plaques, machines et best-sellers internationaux à la clé. Une affaire révélatrice d’une économie parallèle du livre, où la copie illicite épouse au plus près les succès éditoriaux.
09/04/2026, 10:21
L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam.
08/04/2026, 11:27
En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique.
08/04/2026, 11:19
Depuis le 1er mars 2026, la loi russe sur la « propagande des drogues » ne pèse plus seulement sur le principe de publication. Elle agit sur la fabrication même des ouvrages : passages modifiés, ayants droit sollicités, classement en 18+ et hausse de TVA. L’affaire révèle une régulation qui se mesure désormais jusque dans le prix des livres.
07/04/2026, 09:51
Au Brésil, l’accès des femmes à la publication progresse, porté par les outils numériques, l’essor des maisons indépendantes et un lectorat féminin très présent. Mais l’éditrice Dani Costa Russo rappelle que cette avancée se heurte encore à des obstacles très concrets : manque de temps, charge domestique, précarité matérielle et violences.
06/04/2026, 10:00
La version HBO Max tout juste annoncée, avec une première bande-annonce, Harry Potter passe sur le grill. Et les acteurs qui se substituent aux icônes qui campèrent les personnages dans les films d’Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell et David Yates ravivent des plaies anciennes. Presque sans le faire exprès ?
04/04/2026, 11:14
La mort de Federico Enriques, dirigeant historique de Zanichelli, suscite en Italie une émotion qui dépasse le seul cercle des éditeurs. À travers l’hommage rendu par l’AIE, c’est toute une trajectoire qui réapparaît : celle d’un homme lié aux grands manuels scolaires, aux dictionnaires de référence et à la modernisation d’une maison au rôle décisif dans l’instruction de plusieurs générations d’Italiens.
03/04/2026, 12:22
L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association) décernera, en juillet prochain, son troisième Prix pour l'Innovation dans l'édition (Innovation in Publishing Award). Cinq propositions sont en lice, tournées vers la vente en ligne, le marketing ou la lecture interactive renforcée par l'intelligence artificielle.
02/04/2026, 13:35
Au Mexique, la baisse des ventes de livres dans certaines régions ne s’explique pas seulement par des facteurs économiques. L’insécurité modifie les déplacements et réduit la fréquentation des librairies, fragilisant un maillon essentiel de la chaîne du livre.
02/04/2026, 10:53
En Biélorussie, la répression contre le livre change d’échelle. En classant PEN Belarus et plusieurs maisons d’édition parmi les structures « extrémistes », le pouvoir ne vise plus seulement des opposants, mais l’infrastructure même de l’édition en langue biélorusse. Arrestations, exil forcé, menaces pénales : cette séquence éclaire une politique qui associe désormais activité culturelle, circulation des livres et soupçon criminel durable.
02/04/2026, 09:36
La directrice du Rutherford County Library System, le réseau de bibliothèques publiques du comté du Tennessee, Luanne James, a été licenciée le 30 mars par le conseil d’administration du même réseau, au terme d’un vote de 8 voix contre 3. Elle refusait d’exécuter une décision de l'instance dirigeante, imposant le déplacement de 132 livres jeunesse vers le rayon adultes.
31/03/2026, 18:18
Les premières images de la future Donald J. Trump Presidential Library ont été rendues publiques par Eric Trump, le fils du POTUS, un projet auquel il dit avoir consacré « son cœur et son âme ». Cette révélation s’accompagne d’une communication rodée : vidéo promotionnelle, site dédié et appel aux dons. Elle constitue surtout un moment charnière dans un projet encore largement à l’état de promesse, où s’entremêlent mégalomanie, ambition politique et enjeux financiers de grande ampleur.
31/03/2026, 14:16
On a longtemps parlé du livre latino-américain comme d’un catalogue, d’une langue, d’un réseau de foires. Puis les camions, les factures, le papier et les délais ont recommencé à parler plus fort. Entre ports, imprimeries, réassorts impossibles et trésoreries à bout, l’objet imprimé rappelle une vérité triviale : avant d’arriver sur une table de libraire, un texte traverse déjà une mécanique décisive.
31/03/2026, 13:20
Minuit sonne, et les chiffres sortent de l’ombre. Dans les librairies québécoises, les piles ne mentent pas : les lecteurs achètent, mais les institutions se retirent. Derrière une baisse minime, le Bilan Gaspard 2025 révèle un déplacement discret mais profond des équilibres. Entre romans étrangers en hausse et coloriages triomphants, le marché change de centre de gravité.
31/03/2026, 11:50
Dans les marges lumineuses des plateformes, là où le défilement vertical promet une lecture sans friction, un autre récit s’écrit plus bas, dans l’ombre des bulles et des cases. Ce n’est pas celui des héros, mais des passeurs de langue. À mesure que le webtoon conquiert le monde, la traduction cesse d’apparaître comme un art discret : elle devient un coût, un flux, un goulot qu’il faut accélérer.
31/03/2026, 11:48
Le ministre de la Culture Wolfram Weimer s'est aliéné une partie du secteur du livre allemand après une intervention pour retirer trois librairies de la liste des lauréats du Deutscher Buchhandlungspreis, récompense institutionnelle. Ces trois enseignes, ancrées politiquement à gauche, ont été qualifiées d'« extrémistes » par l'homme politique, ce qu'elles démentent. L'une d'entre elles a saisi la justice administrative.
30/03/2026, 13:10
Dans un campus népalais, des cartons moisissaient, les termites travaillaient en silence, et personne n’imaginait qu’un tas de volumes finirait par toucher la diplomatie régionale. Puis un incendie s’est déclenché, enregistré en vidéo... laquelle a fini par circuler, et le papier imprimé s’est chargé d’autre chose que d’encre : d’influence, de susceptibilités d’État, et de cette matière inflammable qu’on appelle le symbole.
30/03/2026, 12:00
Aux États-Unis, les rayonnages scolaires se vident sous la même pression que celle remplissant les tribunaux. Et désormais, les gros joueurs de l'industrie du livre entrent dans l’arène. Quand Bertelsmann (Penguin Random House, et d'autres...) dégaine le droit contre les « book bans », ce n’est pas une querelle de catalogue : c’est la preuve qu’un roman, désormais, peut déranger jusqu’à la charpente du pouvoir.
30/03/2026, 10:43
L'acteur Chris Colfer a choisi une carrière qui bifurque brutalement. Devenu auteur à succès, une mue s’opère, presque provocatrice. Il annonce un ouvrage qui sera “radical” et promet quelque chose de transgressif Changer de ton, déranger, déplacer les attentes : dans une industrie du livre friande de figures connues, ce geste interroge autant qu’il fascine.
28/03/2026, 18:40
On a longtemps demandé aux lecteurs de traverser la ville, de trouver l’horaire juste, de plier leur journée au rythme des institutions. Puis certaines villes ont compris l’inverse : c’est au service public de bouger. À Changchun, dans le nord-est de la Chine, la bibliothèque descend du piédestal, entre dans les quartiers, emprunte les circuits du quotidien et transforme un geste banal — prendre un livre — en affaire de proximité réelle.
28/03/2026, 09:41
À force de grimper, les prix finissent par raconter autre chose que des étiquettes. En Russie, le livre entre dans une zone de turbulences où se mêlent papier plus cher, contrôle accru, logistique sous tension et librairies essorées. Ce n’est plus seulement une affaire de marché : c’est une lente modification du droit concret de lire, feuille après feuille, rayon après rayon, ticket après ticket.
27/03/2026, 12:10
Créé par la maison d’édition italienne Feltrinelli et la Fondation Giangiacomo Feltrinelli en 2022, le Prix Inge Feltrinelli (Premio Inge Feltrinelli dans la langue de Dante) s'associe avec l'organisation PEN International. Une mention spéciale mettra ainsi en avant un auteur ou une autrice qui s'engage pour la défense des droits humains.
27/03/2026, 11:42
Il y a des villes où les vitrines changent avec les saisons, et d’autres où la peur mène la danse. À Hong Kong, la librairie indépendante représente désormais un rapport de force. Quand la police y pénètre pour un titre, c'est rarement suite à une envie pressante : plutôt une démonstration qu'entre l’État et les livres, se poursuit une guerre contre les idées...
25/03/2026, 17:25
Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
24/03/2026, 14:14
Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
24/03/2026, 09:00
Autres articles de la rubrique Métiers
L’absence du SNE, du CNL et de représentants de l’État à la présentation des résultats 2025 des États généraux de la bande dessinée a provoqué une riposte immédiate des organisations d’auteurs. Leur communiqué s’appuie sur une enquête documentée : revenus faibles, pauvreté élevée, inégalités persistantes et inquiétude massive quant à l’avenir composent un diagnostic que les signataires jugent désormais impossible à ignorer.
15/04/2026, 16:35
Au Royaume-Uni, plusieurs maisons d’édition remettent en cause la chronologie traditionnelle qui faisait du grand format l’étape obligée avant le poche. Ce virage, nourri par les usages de lecture, la contrainte de mobilité et la pression économique, redéfinit la manière de lancer un titre, de l’exposer en librairie. Et de le distinguer dans un paysage où l’audio continue de progresser.
15/04/2026, 16:18
Dalila Zein a été nommée directrice générale d’Editis. Jusqu’ici directrice générale déléguée, elle prend en charge les opérations du groupe d’édition aux côtés de Denis Olivennes, dans une organisation resserrée destinée à conduire les évolutions engagées.
15/04/2026, 15:53
Mondial Relay en aurait installé 9000 à ce jour, Amazon quelque 4500. Ils ont poussé dans les villes et les campagnes en quelques années, jusqu'à changer les habitudes de consommation. Les casiers automatisés de retrait de colis, ou lockers, ont connu un « développement exponentiel », pointe la députée socialiste du Finistère Mélanie Thomin. Elle avance une proposition de loi pour encadrer et surtout limiter leur installation.
15/04/2026, 15:13
En débarquant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré a franchi le Rubicon : en quelques heures, l’éviction de l’éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de l’entourage direct du milliardaire, et des plus éloignés de la passion littéraire de son prédécesseur — a déclenché une vague de réactions d’une rare intensité. Auteurs qui claquent la porte, prises de position alarmées, appels à la mobilisation : pour beaucoup, bien plus qu’un changement de direction, il s'agit là de la nouvelle étape d'une lutte culturelle.
15/04/2026, 13:11
Un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon met en lumière la brutalité des méthodes managériales du leader mondial du e-commerce. Alors qu’un collaborateur succombait à un arrêt cardiaque, l’activité s'est poursuivie sans interruption, illustrant une déshumanisation dénoncée tant aux États-Unis qu'en France.
15/04/2026, 12:41
Une nouvelle structure éditoriale fait son apparition dans le paysage français. Fondée par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Les Intranquilles entendent publier aussi bien des auteurs confirmés que de nouvelles voix, en fiction comme en non-fiction.
15/04/2026, 12:33
Après le financement à 108% d’Opales des Abysses, de Masseni sur Ulule l’été dernier, les éditions Mayeges reviennent sur la plateforme pour une deuxième campagne de précommandes, afin de défendre une fantasy celto-nordique en seul tome : La Geste de Crocs et de Ronces écrit par Margaux Salliot. Toulousaine de naissance, elle a toujours adoré les littératures de l’imaginaire et les dessins animés. Elle travaille aujourd’hui dans le cinéma d’animation en parallèle de ses activités d’autrice.
15/04/2026, 11:43
Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.
15/04/2026, 11:15
À l’occasion du Festival du Livre de Paris, le Pass Culture et le Syndicat national de l’édition (SNE) officialiseront un partenariat triennal. Il vise à impliquer les jeunes dans l’univers du livre à travers des actions concrètes. Avec plus de 32 millions d'ouvrages vendus depuis 2021, le dispositif confirme la mutation des habitudes de lecture des adolescents.
14/04/2026, 17:07
Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.
14/04/2026, 16:57
Le départ d’Olivier Nora de la direction des éditions Grasset, après plus de deux décennies en poste, marque une rupture majeure dans le paysage littéraire. Pour lui succéder, le groupe Hachette a choisi Jean-Christophe Thiery, dirigeant au parcours étroitement lié à Vincent Bolloré. Une nomination loin d’être anodine : elle renforce la présence directe du groupe au sein d’une maison jusqu’ici perçue comme relativement préservée.
14/04/2026, 15:21
L’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au sommet du groupe, avait suscité des interrogations : comment Olivier Nora, en poste depuis 2000 et réputé pour son indépendance - il avait tenu tête à Nicolas Sarkozy en 2022 - s’accommodait-il de la décision ? Logiquement, la séquence se conclura sans lui : l’éditeur a été licencié par Vincent Bolloré, révèle l'Express.
14/04/2026, 14:44
Le Département de l’Indre a adressé un courrier au Président de la République pour l’inviter à Nohant, au Domaine de George Sand, à l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine. Cette invitation, portée avec plusieurs élus et responsables du Berry et de la région Centre-Val de Loire, vise à donner à cet anniversaire une dimension nationale et républicaine. Le courrier signé est disponible en téléchargement.
14/04/2026, 11:31
Alexandra Crozet annonce son arrivée au sein des Nouveaux Éditeurs, où elle occupe désormais le poste de directrice commerciale. Elle aura pour mission de piloter et déployer la stratégie commerciale au service des maisons du groupe.
14/04/2026, 10:51
Chercheuse à l’université Rennes 2, Séverine Erhel est morte à 46 ans. Spécialiste reconnue de la psychologie du numérique, elle avait consacré ses travaux aux usages des écrans, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à leurs effets cognitifs. Avec Anne Cordier, elle avait aussi dirigé Les enfants et les écrans, un ouvrage qui entendait sortir le débat public des peurs réflexes et des idées reçues.
14/04/2026, 09:48
Lors de la Journée du Livre politique, le samedi 11 avril 2026 à Paris, Boualem Sansal a évoqué son intention d’engager une action judiciaire contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une démarche envisagée dès sa détention et qu’il entend mener « jusqu’au bout », y compris devant des juridictions internationales.
14/04/2026, 09:16
Basées en Belgique, les Éditions Marmottons développent un catalogue jeunesse où l’imaginaire, l’humour et l’expression des émotions avancent de pair. En rejoignant DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution, elles franchissent une étape décisive. L’enjeu : élargir leur présence en librairie et auprès des prescripteurs, sans renoncer à une ligne éditoriale sensible, engagée et pensée à hauteur d’enfant.
13/04/2026, 15:49
La nomination d'un conseiller intelligence artificielle et numérique auprès de la ministre de la Culture paraissait naturelle, tant l'irruption de cette technologie bouleverse le secteur et ses acteurs. Que la rue de Valois aille chercher un ancien employé de la multinationale américaine Google, largement lancée dans la course à l'IA, s'est avéré plus surprenant, à tout le moins...
13/04/2026, 13:54
À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.
13/04/2026, 10:47
Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.
11/04/2026, 11:50
Les bibliothèques changent de visage : numériques, ouvertes, polyvalentes, elles s’adaptent aux attentes du public. Mais derrière cette dynamique, des tensions apparaissent, entre management, bénévolat et vie locale. Un quotidien fait d’engagements… et de fragilités.
10/04/2026, 18:12
Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.
10/04/2026, 16:18
La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
10/04/2026, 13:39
Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.
10/04/2026, 12:42
Terre de livres ouvrant sur un océan de découvertes, la Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir gagné quelques maisons d'édition supplémentaires, en 2025. 134 structures ont ainsi été recensées en 2025, contre 127 l'année précédente. La région a aussi accueilli de nouvelles librairies, plus d'auteurices et des lieux de résidences supplémentaires.
10/04/2026, 09:50
Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi suggère d'assouplir l'encadrement du travail le 1er mai, afin de prémunir certains secteurs contre un « vide juridique ». Adopté par le Sénat, ce texte, qui reste assez flou quant à son périmètre, s'appliquerait aux établissements exerçant « une activité culturelle ». La CGT dénonce une loi « faite pour profiter aux grandes enseignes », en citant notamment la Fnac.
09/04/2026, 16:23
La Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture accueille, depuis peu, une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création. Fabrice Benkimoun, administrateur de l'État et chargé depuis plusieurs années des dossiers relatifs aux politiques professionnelles et sociales des artistes-auteurs, en prend la tête, mais par intérim.
09/04/2026, 09:52
La Fondation Calouste Gulbenkian lance une nouvelle résidence de recherche-création à destination des artistes visuels et graphiques. Baptisée EX-LIBRIS, cette initiative, portée par la Délégation en France de la fondation, vise à faire de la Bibliothèque Gulbenkian un espace de création contemporaine, en dialogue avec ses collections.
08/04/2026, 18:01
« L‘une des plus grandes éditions complètes de l‘histoire », assure l'équipe du Goetheanum. À Dornach, en Suisse, une cérémonie publique marquera le 17 avril 2026 l’achèvement de l’édition complète des œuvres de Rudolf Steiner - à ne pas confondre avec George Steiner. L’ensemble atteint désormais environ 450 volumes, fruit d’un chantier engagé après la mort du penseur en 1925, structuré par l’Administration de la succession fondée en 1943 par Marie Steiner, puis effectivement lancé dans les années 1950.
08/04/2026, 17:28
Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.
08/04/2026, 16:20
L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.
08/04/2026, 12:06
Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.
08/04/2026, 10:49
Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».
08/04/2026, 08:54
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Commenter cet article