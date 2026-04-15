Joaquin Phoenix, Kristen Stewart... Hollywood vent debout contre la fusion Paramount–Warner

Conclu fin février, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance doit encore être soumis au vote des actionnaires et à l’examen des autorités. C’est dans ce contexte que plus de 1000 professionnels du cinéma et de la télévision ont rendu publique, lundi 13 avril, une lettre ouverte pour demander aux procureurs généraux des États américains de s’y opposer.

La liste des signataires mêle acteurs, réalisateurs, scénaristes, documentaristes et techniciens. Le communiqué fait état de plus de 2400 noms au total, dont plus de 75 lauréats ou nommés aux Oscars. The Guardian cite notamment Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos, Kristen Stewart et Emma Thompson.

Le texte vise d’abord les conséquences de la fusion sur la structure même du marché. Ses auteurs écrivent qu’elle ramènerait à quatre le nombre de grands studios de cinéma aux États-Unis. Ils disent redouter moins de débouchés pour les créateurs, moins d’emplois dans la production, des coûts plus élevés et une offre réduite pour les spectateurs. Leur lettre replace aussi ce mouvement dans une série de rapprochements qu’ils jugent déjà destructeurs pour l’équilibre du secteur.

Les signataires détaillent ce qu’ils voient déjà à l’œuvre : moins de films produits et distribués, un recul du cinéma à budget intermédiaire, une distribution indépendante affaiblie et un marché international des ventes plus étroit. Ils ajoutent que cette évolution atteint aussi les petites entreprises et les sociétés indépendantes qui vivent de cette activité.

« Nous sommes profondément préoccupés par les signes de soutien à cette fusion, qui font passer les intérêts d’un petit groupe d’acteurs puissants avant l’intérêt général », écrivent-ils. Puis : « L’intégrité, l’indépendance et la diversité de notre industrie en seraient gravement compromises. »

Vers Hollywood... et au delà

La lettre soutient explicitement les démarches engagées par le procureur général de Californie, Rob Bonta, et par d’autres procureurs généraux d’États, présentés en train d’examiner l’opération et d’envisager une action pour la bloquer. Le communiqué dit que les signataires se tiennent prêts à appuyer toute initiative destinée à préserver la concurrence et les emplois.

Autour de ce texte, plusieurs organisations, dont Democracy Defenders Fund, la Writers Guild of America, Free Press et l’International Documentary Association, annoncent qu’elles continueront à combattre l’opération. Le public est aussi invité à signer une pétition, #BlocktheMerger, et à raconter ce que cette fusion changerait dans ses conditions de travail ou de vie.

Paramount rejette ces accusations. Ce lundi 13 avril, le groupe a affirmé que la fusion offrirait aux créateurs « davantage de débouchés, et non moins », et qu’elle permettrait de financer plus de projets et de mieux diffuser les œuvres. Toujours d'après The Guardian, David Ellison, PDG de Paramount Skydance, aurait assuré que Paramount et Warner Bros. resteraient des studios distincts, avec un objectif de 30 sorties en salles par an pour l’ensemble. Paramount a toutefois reconnu que le rapprochement entraînerait aussi des suppressions de postes liées aux doublons, relève l'Associated Press.

En dehors du cinéma et de la télévision, l’opération touche aussi au monde du livre, tant les grands groupes audiovisuels s’appuient sur des œuvres, des univers et des franchises déjà installés dans l’édition. Warner Bros. Discovery exploite notamment Harry Potter, adaptation directe des livres de J.K. Rowling, tandis que Paramount a très récemment lancé un pôle d’édition chargé d’étendre ses franchises vers l’imprimé, le numérique et l’audio.

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La concentration concerne donc aussi la circulation des récits entre l’écran, le livre et les autres déclinaisons commerciales, dans une époque où quelques acteurs contrôlent déjà une part croissante des catalogues et des marques culturelles.

Crédits photo: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0

Par Ewen Berton

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