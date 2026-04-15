Une nouvelle maison d’édition voit le jour : Paloma Grossi ouvre Les Intranquilles

La maison souhaite proposer une quinzaine de titres chaque année. Des ouvrages de littérature générale, français, portés par des signatures installées autant que par des écrivains émergents. Une production mesurée, mais assumée, avec, en filigrane, l’idée de construire un catalogue cohérent plutôt que de multiplier les publications.

Les premiers livres sont attendus dès la rentrée littéraire de 2026, avec quatre titres annoncés. Paloma Grossi évoque une attention particulière portée aux voix et aux textes, avec une volonté de laisser s’exprimer des écritures singulières :

« Les Intranquilles, ce sont des voix singulières qui portent des livres universels. Ce sont les auteurs et les lecteurs : ceux qui créent, doutent, remuent, questionnent. C’est une maison pour les enfants terribles de l’édition, un cadre qui place les textes au centre. »

Avant de lancer cette structure, Paloma Grossi a débuté aux Échappés. Elle a ensuite poursuivi son parcours chez Stock, où elle a occupé des fonctions d’éditrice puis de responsable éditoriale en littérature et non-fiction.

Au cours de ces années, elle a accompagné plusieurs auteurs, parmi lesquels Panayotis Pascot, Jennifer Padjemi, Simon Chevrier, Juliet Drouar ou encore Rebeka Warrior.

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Son intégration au sein des Nouveaux Éditeurs a été accueillie favorablement par la direction du groupe. Arnaud Nourry, président-directeur général, a tenu à souligner son parcours et son engagement :

Paloma est l’illustration même de l’adage qui veut que la valeur n’attende pas le nombre des années. Elle a marqué de son empreinte les deux maisons dans lesquelles elle est passée, et tissé avec ses auteurs des liens très forts qui sont la marque des grands éditeurs. Son programme laissera peu de lecteurs indifférents. Je suis absolument ravi d’accueillir Paloma dans le groupe, où je ne doute pas qu’elle fera des étincelles.

Crédit photo : Dorian Prost

Par Clotilde Martin

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