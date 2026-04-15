Les éditions Mayeges sont de retour sur Ulule !

Un second roman destiné à un public jeune adulte arrive au catalogue

Les éditions Mayeges diversifient leur catalogue en emmenant les lecteurs dans les montagnes enneigées du Croc. Ce texte est issu du premier appel à manuscrit clôturé en janvier 2025. Il s’adresse à un public de 14 ans et plus. Un troisième texte issu du second appel est en cours de négociation.

Chaque jour, les ronces dévorent le corps de Rauxam. Elle est maudite par son père, le dieu de la Lune, pour avoir refusé une éternité de servitude. Accompagnée de Sagesse, une vieille guerrière bourrue, de Soleil, une barde au passé trouble, et d'Illun, une louve dont elle partage les pensées, Rauxam se lance dans une course contre la montre pour trouver l'épée de la Lune, qui seule pourra briser la malédiction. Hélas, l'arme est également convoitée par le Roi des Hommes, bien décidé à s'en emparer afin de devenir un dieu...

Un objectif de 2500€ à récolter est fixé avant le 28 avril 2026.

Un titre aux symboles fort et organique

Margaux Salliot voulait ressortir le côté épique dans le titre qui survient tout au long du texte, où des personnages légendaires combattent et évoluent dans un univers mystique, coincé dans les limbes du temps et qui pourtant court probablement à sa perte.

Des personnages féminins et queers au cœur de l’intrigue

Souhaitant représenter les luttes issues de personnes marginalisées, les éditions Mayeges défendent un texte représentant des relations saphiques.

Rauxam, l’héroïne du roman est marquée par la malédiction de son père, Esselen dieu-Loup impitoyable, elle est contrainte de vivre avec des ronces dévorant son corps. C'est sans compter sur le soutien de ses compagnes d'aventure, qu'elle pourra faire face aux plus grands défis...

Sagesse est une vieille guerrière loyale et bourrue, qui n'a que faire de ce qu'on pense d'elle ! Yiadh est une dryade vivant dans la forêt de Taïn ! Son peuple est gravement en danger...

Les éditions Mayeges sont à 86% de leur objectif et il reste 15 jours pour contribuer !

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Par Projet Ulule

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