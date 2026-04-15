Les éditions Mayeges sont de retour sur Ulule !

Après le financement à 108% d’Opales des Abysses, de Masseni sur Ulule l’été dernier, les éditions Mayeges reviennent sur la plateforme pour une deuxième campagne de précommandes, afin de défendre une fantasy celto-nordique en seul tome : La Geste de Crocs et de Ronces écrit par Margaux Salliot. Toulousaine de naissance, elle a toujours adoré les littératures de l’imaginaire et les dessins animés. Elle travaille aujourd’hui dans le cinéma d’animation en parallèle de ses activités d’autrice.
Le 15/04/2026 à 11:43 par Projet Ulule
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15/04/2026 à 11:43
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Les éditions Mayeges diversifient leur catalogue en emmenant les lecteurs dans les montagnes enneigées du Croc. Ce texte est issu du premier appel à manuscrit clôturé en janvier 2025. Il s’adresse à un public de 14 ans et plus. Un troisième texte issu du second appel est en cours de négociation.
Chaque jour, les ronces dévorent le corps de Rauxam. Elle est maudite par son père, le dieu de la Lune, pour avoir refusé une éternité de servitude. Accompagnée de Sagesse, une vieille guerrière bourrue, de Soleil, une barde au passé trouble, et d'Illun, une louve dont elle partage les pensées, Rauxam se lance dans une course contre la montre pour trouver l'épée de la Lune, qui seule pourra briser la malédiction. Hélas, l'arme est également convoitée par le Roi des Hommes, bien décidé à s'en emparer afin de devenir un dieu...
Un objectif de 2500€ à récolter est fixé avant le 28 avril 2026.
Margaux Salliot voulait ressortir le côté épique dans le titre qui survient tout au long du texte, où des personnages légendaires combattent et évoluent dans un univers mystique, coincé dans les limbes du temps et qui pourtant court probablement à sa perte.
Souhaitant représenter les luttes issues de personnes marginalisées, les éditions Mayeges défendent un texte représentant des relations saphiques.
Rauxam, l’héroïne du roman est marquée par la malédiction de son père, Esselen dieu-Loup impitoyable, elle est contrainte de vivre avec des ronces dévorant son corps. C'est sans compter sur le soutien de ses compagnes d'aventure, qu'elle pourra faire face aux plus grands défis...
Sagesse est une vieille guerrière loyale et bourrue, qui n'a que faire de ce qu'on pense d'elle ! Yiadh est une dryade vivant dans la forêt de Taïn ! Son peuple est gravement en danger...
Les éditions Mayeges sont à 86% de leur objectif et il reste 15 jours pour contribuer !
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique.
08/04/2026, 11:19
Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.
08/04/2026, 10:49
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