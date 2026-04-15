Journée mondiale du livre 2026 : “tout le monde lit” dans les gares et les trains

La Journée mondiale du livre, fixée au 23 avril 2026, s’accompagnera d’une mobilisation culturelle sans précédent au sein du réseau ferroviaire national belge. Une opération nommée « Destination : lecture, pour tous ! » transformera la ligne Eupen-Ostende en un espace de narration mobile. Ce projet, piloté par le Service général des Lettres et du Livre, fédère les organismes de promotion des trois régions linguistiques, comme l’indique la plateforme Tout le monde lit.

Dans les compartiments de la SNCB, des plumes reconnues proposeront des lectures à voix haute. Anna Ayanoglou, Jan Ducheyne ou Herman Brusselmans figurent parmi les auteurs mobilisés pour ces interventions multilingues. Cette démarche souhaite reconnecter les usagers au plaisir des récits lors de leurs trajets habituels.

Un voyage littéraire par-delà les frontières

L’initiative dépasse le cadre strict des wagons. Vingt-deux boîtes garnies de bouquins belges seront installées dans diverses gares pour les passagers n’empruntant pas cet axe. Ces points d’échange permettent de prélever ou déposer gracieusement des ouvrages, souligne Le Soir. L’objectif est d’ancrer durablement l’objet imprimé au cœur de l’espace public urbain.

Soutenu par l’ADEB, le dispositif bénéficie pour cet exercice annuel d’un financement élargi. Cette augmentation budgétaire autorise la multiplication des interventions structurantes. La finalité demeure de faciliter l’accès aux écrits pour chaque citoyen, qu’il soit pédagogue ou simple amateur, rapporte La Libre.

L’environnement scolaire s’inscrit au centre de cette stratégie de valorisation. Le 24 avril seront récompensés les gagnants d’un concours s’adressant aux primaires. L’écrivain namurois Ludovic Flamant, auteur de Chipolata, la folle virée (illustré par Sara Gréselle, Versant Sud jeunesse), a conçu un texte que les élèves devaient illustrer. Les lauréats gagneront une rencontre avec l’artiste et l’impression de leur création.

Des instruments didactiques pour la jeunesse

Un ensemble d’outils pédagogiques sera déployé dès la rentrée prochaine pour soutenir le corps enseignant. Ce matériel inclura des séquences d’apprentissage, des supports graphiques et un tutoriel illustré pour instaurer le quart d’heure de déchiffrage quotidien. D’abord réservé aux établissements, ce kit rejoindra ensuite les entreprises et les foyers.

La présence de l’association s’étendra aux manifestations professionnelles majeures. Après un passage à la Foire de Bruxelles en mars, les équipes investiront le festival « Out of the Books » début octobre. Une conférence consacrée à la médiation et aux bénéfices de l’immersion romanesque régulière y sera tenue.

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D’ici la clôture de l’exercice, la publication d’un manifeste pour la lecture scellera ces engagements. Appuyé sur des analyses académiques, ce volume définira dix règles d’usage essentielles. L’enjeu consiste à affirmer le rôle des pages imprimées comme outil d’émancipation et de justice sociétale.

Un manifeste pour l’égalité sociale

Le volet caritatif complète ce panorama via l’opération « Le panier du livre ». En lien avec les banques alimentaires, des albums seront offerts aux familles précaires. Le renforcement du mécénat privé et un colloque sur les vertus psychologiques de cette activité terminent ce vaste plan. L’ambition est de garantir qu’en tout lieu, chacun puisse s’évader par les mots.

Crédits photo : Tout le monde lit

Par Dépêche

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