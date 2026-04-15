Olivier Nora viré de Grasset : la guerre à Vincent Bolloré est déclarée

Officiellement, Hachette Livre parle d’un passage de relais. Dans les faits, la brutalité de la décision — et son calendrier — alimentent une tout autre lecture. Depuis l’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au sommet du groupe, les tensions étaient palpables.

Le transfert, inhabituel dans sa forme, avait déjà suscité des interrogations : jusqu’où une maison pouvait-elle encore décider de son catalogue ?

Le cadeau était bien empoisonné

Olivier Nora, figure de l’indépendance éditoriale, incarnait précisément cette frontière. Sa mise à l’écart apparaît dès lors, pour nombre d’observateurs, comme un tournant.

Les circonstances du départ d’Olivier Nora se sont précisées, dans un climat de fortes tensions entre la direction de Grasset et la maison mère. Des désaccords auraient émergé sur la stratégie éditoriale autour du prochain livre de Boualem Sansal, notamment son calendrier de publication. Selon plusieurs sources concordantes, les échanges auraient été « houleux », Olivier Nora cherchant à conserver la maîtrise éditoriale. « Il a dit non, il s’est raidi », résume un proche, auprès de Libération.

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La rupture se serait alors jouée au plus haut niveau. Toujours d'après les informations rapportées par le média national, Vincent Bolloré aurait exprimé son exaspération en ces termes : « J’en peux plus de ce con, virez-le moi. » La décision aurait ensuite été exécutée par Arnaud Lagardère. Une séquence qui éclaire, a posteriori, la rapidité de l’éviction.

« Ce n’est pas une petite affaire de l’édition parisienne »

Une des premières réactions est venue du Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu, et elle est sans faux-semblants : « J’ai toujours trouvé qu’on usait trop vite du mot fascisme […] Ces distinguos sont finalement des coquetteries. Cela vient. Quoi ? La chose. »

Son texte, long et sombre, évoque une mécanique à l’œuvre : « Dix ans de coups fourrés et de dénis de démocratie pavent la route. […] Ça vient comme une éclipse. […] On y fonce tête baissée. » Avant de conclure, dans une forme d’avertissement : « Cela aura au moins un mérite. Il faudra se déclarer. » Rarement un écrivain de cette stature aura employé des termes aussi frontaux pour commenter une décision éditoriale.

L'auteur publié par Actes Sud a été rejoint par la présidente du directoire de la maison, Anne-Sylvie Bameule, qui appelle de son côté à la lucidité face à « la puissance du rouleau compresseur en marche », insistant sur la nécessité de défendre une « chaîne de solidarité » dans le monde du livre. La directrice du Palais de la Porte Dorée, Constance Rivière, parle de son côté d’un « signe terrifiant » et refuse toute minimisation : « Ce n’est pas une petite affaire de l’édition parisienne […] c’est une pièce supplémentaire pour museler les auteurs, créateurs, penseurs. »

Départs et menaces de rupture

Ce vocabulaire — musellement, rouleau compresseur, mise au pas — marque un net durcissement du discours. La contestation ne reste pas symbolique. Alain Minc, qui n'est pas connu pour son gauchisme échevelé, publié chez Grasset « depuis quarante ans », a annoncé son départ auprès de l'AFP, évoquant explicitement « une mise au pas de cette maison d’édition ». Et appelle à un mouvement collectif, espérant que « d’autres auteurs [le] rejoignent ».

Le journaliste et écrivain David Dufresne a lui aussi annoncé son départ de Grasset : « Bolloré piétine l’édition. Ce sera sans moi. Grande tristesse de quitter Grasset. […] Courage à ceux qui n’ont pas la liberté de partir séance tenante. »

Pascal Bruckner, lui, franchit un seuil supplémentaire : « Bolloré tue Grasset. C’est un acte de mort. » Sur France Inter, il affirme qu’il lui est « hors de question de rester », évoquant une décision qui contraindrait les auteurs à choisir. Selon lui, Olivier Nora était « le dernier franc-tireur dans le groupe ».

« Je suis en deuil »

Dans les heures qui suivent, les auteurs s’organisent. Une boucle de discussion rassemble plusieurs figures de la maison — Vanessa Springora, Virginie Despentes, ou encore Sorj Chalandon, cite notamment Le Monde — rejointes par des écrivains d’autres catalogues, comme Leïla Slimani. L’objectif : rédiger un texte commun, auquel Frédéric Beigbeder a également confirmé à l’AFP qu’il prendrait part. Certains vont plus loin encore. Selon plusieurs informations, des réflexions sont engagées autour de démarches collectives pour récupérer les droits des ouvrages déjà publiés. Le mouvement, encore informel, pourrait rapidement prendre de l’ampleur, en somme.

La romancière Grasset et éditrice Colombe Schneck appelle explicitement : « Suite à l’éviction d’Olivier Nora, réfléchissons ensemble à une action collective. » Dans l’ensemble de ces prises de parole, une idée revient avec insistance : celle d’une rupture.

Il y a encore quelques mois, l’idée même de quitter Grasset - et plus largement une maison du groupe Hachette - apparaissait inconcevable pour nombre d’auteurs. Beaucoup insistaient sur la distinction entre l’actionnaire et la réalité du travail éditorial, défendant des maisons conçues comme des écosystèmes autonomes, façonnés par des équipes et des relations de long terme. « Mon patron s’appelle Olivier Nora et non Vincent Bolloré », résumait ainsi Sorj Chalandon, soulignant l’attachement à une figure d’éditeur et à une histoire commune.

Aujourd’hui, l’auteur du Livre de Kells confie à ActuaLitté un constat aussi sobre que bouleversant : « Je suis en deuil. » « J'ai toujours dit que si on touchait un cheveu d'Olivier Nora, je partirais de Grasset, et ma position n'a pas changé », a complété ce dernier, auprès de l'AFP.

Peut-on rompre un contrat d’édition seul ?

En attendant qu’une encore lointaine clause de conscience soit mise en oeuvre pour les auteurs du livre — à l’image de celle qui permet aux journalistes de quitter une rédaction qui changerait de propriétaire — les questions restent simples. Si le Code de la Propriété intellectuelle fournit quelques portes de sortie vis-à-vis de l’éditeur (manquements de la maison, épuisement des droits), la résiliation contractuelle ne s’opère pas d’une simple déclaration dans la presse.

Certes, auteur et éditeur gagneront à mettre fin à un contrat d’un commun accord – particulièrement pour éviter que la relation éditoriale ne se dégrade. Mais sans clause contractuelle explicite ou avenant pour sécuriser juridiquement cette séparation, la médiation sera ardue. Et surtout, une unilatérale sans motif légitime expose l’auteur à des dommages et intérêts. Tout particulièrement si ses ventes sont significatives pour la maison.

En outre, la maison sera en droit d’exiger le remboursement de l’avance versée auprès des autrices et auteurs désireux de quitter Grasset sans fournir l’ouvrage qu’ils s’étaient engagés à remettre. C’est actuellement le cas chez Fayard, où plusieurs universitaires ont restitué la somme reçue – quand un certain Arnaud Montebourg, lui, préfère garder l’argent mais attaquer en justice pour rompre avec la maison.

Une décision aux résonances politiques

L’auteur et éditeur Plon Guy Birenbaum, de son côté, évoque une disparition progressive d’un certain modèle éditorial : « Toute ma sympathie va aujourd’hui à Olivier Nora, viré par Vincent Bolloré. Il était un éditeur comme il en reste assez peu, dans un milieu où les gestionnaires remplacent, de plus en plus, les créatifs. »

Bernard-Henri Lévy, auteur historique de Grasset, exprime une réaction personnelle et directe : « Vingt-cinq ans qu’Olivier Nora est mon éditeur. Et quel éditeur ! Scrupuleux et enthousiaste. Exigeant et généreux. Comme beaucoup, je n’ai pour lui qu’admiration et gratitude. Et je suis sous le choc. »

La journaliste et biographe Marion Van Renterghem adopte un ton beaucoup plus frontal : « Olivier Nora, l’un des meilleurs éditeurs de France, viré […] par le mini-Trump Bolloré. Minable. » Le journaliste Arnaud Viviant souligne, lui, la portée politique de la décision : « C’est un très vrai mauvais signal pour la droite républicaine et laïque. »

La journaliste, productrice et ancienne éditrice de Grasset Laure Adler fait part, auprès de Libération, de sa « tristesse » mais aussi de sa « combativité » : « Ce qui est en train de se jouer est extrêmement grave pour la liberté d’expression, l’incarnation du travail d’éditeur, son inventivité littéraire et son rapport aux idées. » Le philosophe et essayiste Paul B. Preciado alerte sur une transformation plus large : « La droitisation, voire la fascisation, du milieu de l’édition. […] Cette maison ne sera désormais plus la même. »

Grasset repris en main avec vigueur

Au-delà de la succession, c’est un changement de nature du pouvoir éditorial qui se dessine. Jean-Christophe Thiery, ancien élève de l’ENA, a construit l’essentiel de sa trajectoire dans l’univers Bolloré. Après un passage dans le corps préfectoral et au ministère de l’Économie, il rejoint dès 2001 le groupe du milliardaire. Il accompagne ensuite l’expansion de Bolloré Media, avant de prendre la tête de Canal+, puis de son conseil de surveillance.

Plus récemment, il a été nommé président-directeur général du Louis Hachette Group, tout en occupant des fonctions centrales au sein de Hachette Livre. Un parcours de dirigeant, structuré par des logiques industrielles et stratégiques, aux antipodes de celui d’Olivier Nora.

Car ce dernier incarnait une tout autre figure. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, « c’est un intellectuel », soulignait auprès d'ActuaLitté Jean-Yves Mollier. Fils de Simon Nora et neveu de l’historien Pierre Nora, Olivier Nora disposait d’une assise personnelle et symbolique rare dans le secteur. Passé par le Bureau du livre français à New York, puis à la tête de Calmann-Lévy, il dirigeait Grasset depuis 2000, dans une continuité marquée par l’autonomie éditoriale. Il avait également présidé Fayard entre 2009 et 2013.

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Cette opposition de profils éclaire la portée de la nomination : d’un côté, un éditeur identifié à une tradition intellectuelle et à une pratique incarnée du métier ; de l’autre, un dirigeant issu d’un appareil industriel, rompu aux logiques de groupe.

Une galaxie médiatique et éditoriale de plus en plus cohérente

Si le projet médiatique porté par l’empire Bolloré, amorcé depuis plusieurs années, est désormais largement documenté - de CNews à Europe 1, du JDD à Paris Match -, son extension au secteur du livre apparaît de plus en plus lisible. Fayard, en particulier, s’est imposée comme un point de cristallisation, avec l’arrivée d’auteurs aux positions largement convergentes — Jordan Bardella, Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy, Marion Maréchal, Mathieu Bock-Côté, Gilles-William Goldnadel, Éric Naulleau, Xenia Fedorova, ex-présidente de la chaîne Russia Today France...

Depuis plusieurs mois, une succession d’épisodes laissait déjà entrevoir une reprise en main de plus en plus assumée du secteur du livre. Jean-Yves Mollier a notamment dénoncé le caviardage d’un entretien accordé à Livres Hebdo, dans lequel il évoquait la « fin de l’indépendance des éditeurs » au sein d’Hachette depuis la reprise par Vivendi.

Parallèlement, l’affaire de L’Écume des Pages, librairie emblématique de Saint-Germain-des-Prés rachetée par Vivendi en 2023, a accentué cette impression de brouillage. Sa présidente sortante, Félicité Herzog, y décrivait un affaiblissement du « respect », de « l’indépendance » et de la « capacité de délibération », allant jusqu’à dénoncer sur France Culture un « mélange des genres entre influence politique et conduite des affaires ».

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Elle expliquait également avoir dû « neutraliser certaines interventions extérieures » concernant des mises en avant sensibles ou des événements liés à l’écosystème du groupe.

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Par Hocine Bouhadjera

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