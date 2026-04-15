IA : un nouvel outil qui permet aux auteurs de refuser l’usage de leurs livres

Accessible via la plateforme « Hugo », cet outil vise à offrir aux auteurs - membres ou non de la SGDL - un moyen simple et gratuit de signaler qu’ils refusent que leurs livres soient utilisés pour entraîner des modèles d’IA.

Un droit prévu par la loi européenne

Ce dispositif s’appuie sur la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, transposée en droit français dans le Code de la propriété intellectuelle (article L. 122-5-3).

Ce texte introduit une exception au droit exclusif des auteurs, autorisant certains acteurs - organismes de recherche, bibliothèques accessibles au public, musées et services d’archives - à reproduire des œuvres protégées, à condition que ces copies soient obtenues légalement et utilisées uniquement à des fins de recherche scientifique, dans le cadre d’opérations de fouille de textes et de données (text and data mining).

En dehors de ces cas précis, les auteurs conservent un droit d’opposition, dit « opt out », leur permettant de refuser l’utilisation de leurs œuvres.

Une réponse aux usages de l’IA

C’est précisément sur ce terrain que la SGDL intervient. L’organisation estime que certains développeurs de services d’intelligence artificielle ont tenté d’utiliser cette exception de manière détournée, pour copier des œuvres protégées et entraîner leurs modèles génératifs.

Or, cette utilisation ne relève pas des exceptions prévues par la directive, ce qui la rend illégale en l’absence d’autorisation des ayants droit.

Le décret du 23 juin 2022 précise par ailleurs que ce droit d’opposition n’a pas à être motivé et peut être exprimé par tout moyen lisible par machine - condition essentielle pour qu’il soit pris en compte dans des environnements automatisés.

Une plateforme dédiée

Pour permettre aux auteurs d’exercer ce droit, la SGDL a développé un service dédié au sein de sa plateforme de protection des œuvres, baptisée « Hugo ».

Tout auteur de livres peut y : déclarer ses œuvres, vérifier leur présence dans les bases, activer ou non son droit d’opposition à la fouille de textes et de données. L’accès est gratuit et ouvert à tous, qu’ils soient membres de la SGDL ou non.

Pour les auteurs adhérents, à jour de leurs cotisations, la SGDL a déjà effectué une démarche collective : elle a exprimé, en leur nom, ce droit d’opposition pour l’ensemble des ouvrages référencés au catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Les auteurs sont néanmoins invités à vérifier les titres concernés et à compléter la liste si nécessaire.

Une liste publique et exploitable

Les œuvres pour lesquelles le droit d’opposition est activé sont regroupées dans une liste mise à jour en temps réel, accessible publiquement et dans un format lisible par machine. Cette dimension technique est centrale : elle permet aux opérateurs — notamment ceux développant des systèmes d’IA — de vérifier automatiquement si un corpus peut être utilisé ou non.

En pratique, toute entité souhaitant mener des opérations de fouille de textes et de données devra consulter cette base en amont.

La SGDL rappelle que toute utilisation d’une œuvre ayant fait l’objet d’un refus explicite constitue un acte de contrefaçon. Les personnes ou entreprises concernées s’exposent alors à des poursuites judiciaires et aux sanctions prévues par la loi.

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Avec ce service, l’organisation entend donc renforcer la capacité des auteurs à faire valoir leurs droits dans un contexte où l’exploitation massive de contenus textuels par les intelligences artificielles soulève des enjeux économiques et juridiques croissants.

Crédits photo : SGDL

Par Hocine Bouhadjera

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