La lecture plutôt que les écrans : Macron instaure une “journée hors ligne

Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.
Le 15/04/2026 à 11:15 par Antoine Oury
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15/04/2026 à 11:15
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Le Centre national du livre s'est une nouvelle fois penché sur les pratiques de lecture des jeunes Français, via une étude commandée à l'institut de sondages Ipsos/BVA. Détaillés ce mardi 14 avril, les résultats de l'enquête menée auprès de 1500 jeunes Français âgés de 7 à 19 ans confirment le déclin des pratiques de lecture, à mesure que les catégories observées avancent en âge.
Le nombre de jeunes âgés de 7 à 19 ans déclarant lire pour l’école, les études ou le travail (84 %) comme pour leurs loisirs (81 %) reste stable par rapport à la dernière enquête de 2024, mais les taux chutent considérablement selon les tranches d'âge, en particulier chez les garçons. 91 % des 7-9 ans déclarent ainsi lire pour leurs loisirs, contre 56 % seulement des 16-19 ans.
Par ailleurs, 1/3 des 16-19 ans, filles et garçons confondus, ont totalement abandonné l'activité. Le temps réservé aux écrans pour les loisirs, au quotidien, reste considérable, à 3h01 (en baisse de 10 minutes par rapport à 2024, cependant), surtout lorsqu'on le compare à celui passé à lire : 18 minutes seulement, en légère baisse ici aussi.
Un autre phénomène émerge, celui de la cannibalisation de ce temps de lecture par les écrans. « [Q]uand on lit, on a donc tendance à utiliser les écrans en même temps, pour envoyer des messages ou regarder des vidéos », détaillait ainsi Étienne Mercier, directeur du département Public Affairs Santé d'Ipsos/BVA. À l'arrivée, les compétences en lecture auraient même tendance, paradoxalement, à se fragiliser au fil du cursus scolaire.
Au lendemain de la présentation de ces résultats, l'Élysée annonce un déplacement d'Emmanuel Macron à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts (Aisne), ce jeudi 16 avril. Une visite qui marquera également le lancement d'une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion [qui] vise à promouvoir la lecture et la sociabilité ».
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Le chef de l'État rencontrera 350 élèves franciliens et des classes de la réussite d’Amiens, et « rappellera la place centrale de la lecture, comme facteur d’ouverture, d’émancipation et d’égalité des chances ». L'objectif de la journée sera aussi de promouvoir « toutes les formes de lecture, notamment à voix haute », précise l'Élysée.
Cette dernière a déjà été valorisée par Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL), à l'occasion de la présentation des résultats de l'étude Ipsos/BVA. Elle y voyait « un moment de partage que les jeunes de tous les âges adorent » et assurait qu'elle constituerait un « enjeu fondamental » pour les prochaines années.
Le déplacement du chef de l'État s'inscrit aussi dans le contexte d'un débat parlementaire sur l'encadrement des réseaux sociaux, avec l'examen d'une proposition de loi, soutenue par le gouvernement, visant à interdire certaines plateformes aux usagers de moins de 15 ans.
Lors de ses vœux du 31 décembre 2025, Emmanuel Macron avait fait de cette mesure un de ses engagements pour sa dernière année à la tête de l'État. Il avait d'abord suggéré un projet de loi, avant de se ranger derrière la PPL déposée en novembre 2025 par la députée Laure Miller (Marne, Ensemble pour la République).
Fin mars, le Sénat a adopté le texte, après que l'Assemblée nationale ait fait de même, mais en modifiant ses modalités d'application. Ainsi, l'interdiction ne serait plus générale, mais circonscrite à certaines catégories de plateformes, jugées nocives pour « l’épanouissement physique, mental ou moral » des mineurs, tandis que les autres resteraient accessibles, à la condition d'un accord parental préalable.
Sénateurs et gouvernement se sont affrontés sur ce point : les premiers ont défendu une approche prudente, à l'encontre de l'agenda présidentiel, le second a pointé un risque d'inconventionnalité des listes ainsi constituées. À l'inverse, les sénateurs assurent que l'interdiction générale serait contraire à la Constitution. Reste également la question de la validation de la mesure par les instances européennes...
Du côté du CNL, Régine Hatchondo a largement soutenu l'initiative du gouvernement, estimant que « [c]eux qui considèrent que ce sont là des mesures liberticides passent à côté des dangers des projets des GAFAM [les multinationales de la tech, NdR] », notamment vis-à-vis des plus jeunes.
L'analyse du chef de l'État et du gouvernement Lecornu a en effet été critiquée, tout comme le positionnement d'Emmanuel Macron sur les jeux vidéo et la violence. Dans un entretien à Brut, en février dernier, il avait estimé que jouer à certains titres « conditionne des jeunes [à la violence], [...] ça va les désinhiber complètement et parfois leur faire commettre le pire ».
L'intervention d'Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts suit aussi la séquence budgétaire pour 2026, qui a été marquée par un recul sensible du budget du ministère de la Culture. Ainsi, quand la loi de finances pour 2025 prévoyait respectivement 4 milliards € en autorisations d'engagement et 3,9 milliards € en crédits de paiement pour la rue de Valois, la loi de finances 2026, passée en force par un article 49.3, impose 3,7 milliards € en AE et en CP.
À cette occasion, le Centre national du livre lui-même avait perdu une partie de sa subvention pour charge de service public, passée de 26,6 millions € en 2025 à 22,3 millions € en 2026. Le fonds de roulement de l'établissement public a pu, a priori, prendre le relais pour compenser cette baisse, mais le choix politique n'en est pas moins flagrant, tout comme ses conséquences à long terme.
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Interrogée sur ce point, mardi 14 avril, Régine Hatchondo a assuré que les actions de l'institution n'étaient pas menacées pour autant. Toutefois, ces moyens réduits limitent la possibilité d'une « massification des actions du centre », qu'elle a appelé de ses vœux. « Il faut pouvoir payer les auteurs [pour les rencontres ou résidences dans les établissements scolaires], offrir des livres ou des chèques livres aux jeunes, c'est important. Ils repartent toujours fièrement avec le livre qu'ils ont pu choisir eux-mêmes », a-t-elle rappelé à cette occasion.
Photographie : Emmanuel Macron, en déplacement aux États-Unis, le 18 août 2025 (US Government, domaine public)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.
10/04/2026, 12:06
Terre de livres ouvrant sur un océan de découvertes, la Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir gagné quelques maisons d'édition supplémentaires, en 2025. 134 structures ont ainsi été recensées en 2025, contre 127 l'année précédente. La région a aussi accueilli de nouvelles librairies, plus d'auteurices et des lieux de résidences supplémentaires.
10/04/2026, 09:50
Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi suggère d'assouplir l'encadrement du travail le 1er mai, afin de prémunir certains secteurs contre un « vide juridique ». Adopté par le Sénat, ce texte, qui reste assez flou quant à son périmètre, s'appliquerait aux établissements exerçant « une activité culturelle ». La CGT dénonce une loi « faite pour profiter aux grandes enseignes », en citant notamment la Fnac.
09/04/2026, 16:23
Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.
09/04/2026, 15:20
À Delhi, la saisie de 20.137 livres contrefaits met au jour bien plus qu’un trafic de rue. L’enquête de la section criminelle remonte d’entrepôts de Rohini jusqu’à une unité d’impression, avec plaques, machines et best-sellers internationaux à la clé. Une affaire révélatrice d’une économie parallèle du livre, où la copie illicite épouse au plus près les succès éditoriaux.
09/04/2026, 10:21
La Fondation Calouste Gulbenkian lance une nouvelle résidence de recherche-création à destination des artistes visuels et graphiques. Baptisée EX-LIBRIS, cette initiative, portée par la Délégation en France de la fondation, vise à faire de la Bibliothèque Gulbenkian un espace de création contemporaine, en dialogue avec ses collections.
08/04/2026, 18:01
« L‘une des plus grandes éditions complètes de l‘histoire », assure l'équipe du Goetheanum. À Dornach, en Suisse, une cérémonie publique marquera le 17 avril 2026 l’achèvement de l’édition complète des œuvres de Rudolf Steiner - à ne pas confondre avec George Steiner. L’ensemble atteint désormais environ 450 volumes, fruit d’un chantier engagé après la mort du penseur en 1925, structuré par l’Administration de la succession fondée en 1943 par Marie Steiner, puis effectivement lancé dans les années 1950.
08/04/2026, 17:28
Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.
08/04/2026, 16:20
L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.
08/04/2026, 12:06
L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam.
08/04/2026, 11:27
En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique.
08/04/2026, 11:19
Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.
08/04/2026, 10:49
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