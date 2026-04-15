Mahjong Pros : l'incroyable pari d'un fabricant de jeux qui lance ses propres mangas

L’entreprise Mahjong Pros, historiquement spécialisée dans la fabrication de matériel de jeu, franchit une étape majeure dans son expansion au sein de l’industrie du livre. Sa branche éditoriale, Mahjong Pros Publishing, vient de confirmer la signature d’accords stratégiques visant à assurer la diffusion de ses ouvrages à l’échelle internationale.

L’annonce, officialisée ce lundi, précise que la maison d’édition s’appuiera désormais sur Pathway Book Service pour la gestion des stocks, l’exécution des commandes et la vente au détail sur le continent nord-américain. Parallèlement, pour couvrir le territoire européen, une collaboration a été scellée avec Gazelle Book Services Ltd, un prestataire reconnu pour son expertise dans l’acheminement de publications spécialisées à travers l’Union européenne.

Logistique renforcée = visibilité mondiale

Cette structuration intervient alors que l’entité, fondée en juin 2025, déploie son premier catalogue de licences ambitieuses. Cette sélection initiale se concentre sur des œuvres explorant l’univers du mah-jong sous divers prismes, allant du récit autobiographique à la fiction politique. L’objectif affiché est de transformer une passion pour un jeu de tuiles traditionnel en une expérience narrative capable de séduire un lectorat curieux de découvrir des sous-cultures japonaises spécifiques.

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Parmi les parutions les plus attendues figure Crybaby Mermaid : Illustrated Memoir of Yuumi Uotani, un ouvrage introspectif retraçant le parcours complexe d’une joueuse professionnelle confrontée aux doutes de sa carrière débutante. Comme le souligne Comics Beat, la maison d’édition a exprimé ses ambitions pour l’avenir : « Ce premier groupe de parutions servira de fondation à un catalogue croissant de titres de manga prévus pour le marché nord-américain ». Cette citation illustre la perspective de croissance à long terme envisagée par les dirigeants de la firme.

Le programme éditorial inclut également Reform with No Wasted Draws : The Legend of Koizumi, une satire virulente où les grands enjeux géopolitiques mondiaux se règlent autour d’une table de jeu. Ce choix de licence témoigne d’une volonté de diversification tonale, alliant humour absurde et tension dramatique. En s’associant à des partenaires logistiques d’envergure, Mahjong Pros s’assure que ces volumes atteindront non seulement les librairies spécialisées, mais aussi les géants de la distribution en ligne et les grandes enseignes physiques.

La diversification au cœur de la stratégie commerciale

D’autres titres viennent compléter cette offre printanière, à l’instar de Getter Robo High et Vermilion Stella : Illustrated Memoir of Arisa Date. Chaque production bénéficie d’une attention particulière portée à la localisation, afin de rendre accessibles les termes techniques du jeu sans pour autant dénaturer l’essence des œuvres originales. Ces lancements s’échelonneront entre les mois d’avril et de juin 2026, profitant d’un calendrier de sorties soigneusement orchestré.

L’approche de Mahjong Pros Publishing est atypique puisque l’entreprise mère puise sa légitimité dans la production d’objets physiques liés au jeu avant d’investir le champ littéraire. Cette synergie entre le produit dérivé et l’œuvre culturelle pourrait constituer un modèle économique pérenne, ainsi que l’indique Anime News Network.

En sécurisant ses canaux de diffusion dès le lancement, l’imprimeur s’épargne les écueils souvent rencontrés par les nouveaux entrants dans le milieu de l’édition indépendante. L’arrivée de ces nouveaux partenaires, Pathway et Gazelle, garantit une présence dans des points de vente majeurs tels que Barnes & Noble ou Amazon, tout en permettant une commande directe via le site officiel de l’éditeur.

Cette double stratégie de vente vise à maximiser la portée organique des titres auprès d’un public de niche déjà fidélisé par la marque Mahjong Pros, tout en s’ouvrant aux néophytes attirés par la qualité esthétique des couvertures et la singularité des thématiques proposées.

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Par Clément Solym

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