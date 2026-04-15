Un lézard géant se dirige vers New York dans Godzilla Minus Zero

Effets spéciaux convaincants, personnages attachants, intrigue captivante... Godzilla Minus One avait été largement remarqué à sa sortie. Le réalisateur Takashi Yamazaki rempile pour cette suite, annoncée pour la mi-2026 mais sans date de sortie précise pour la France, à l'heure actuelle.

39e film consacré au lézard géant Godzilla, Godzilla Minus Zero reste produit par Tōhō, le puissant studio qui s'est en partie construit sur le succès des films de monstres géants. Le scénario est également signé par Takashi Yamazaki, qui s'est basé sur le monstre de Shigeru Kayama et ses déclinaisons cinématographiques, notamment celles du producteur Tomoyuki Tanaka et du réalisateur Ishirō Honda.

En France, le roman Godzilla, de Shigeru Kayama, a été publié par les éditions Ynnis, dans une traduction de Sarah Boivineau et Yacine Youhat.

Par Antoine Oury

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