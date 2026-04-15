Le temps d'un épisode, Secrets d'Histoire se consacre à Germaine de Staël

Depuis les rives du lac Léman en Suisse, avec en toile de fond les cimes enneigées des Alpes, Stéphane Bern vous ouvre les portes du château de Coppet, la résidence privée de Germaine de Staël, témoin des moments divins, mais aussi des périodes de grande solitude et de désespoir.

Partir à la découverte de la fille unique du puissant ministre des Finances de Louis XVI, le populaire Jacques Necker, c’est vivre de l’intérieur les heures sombres et tumultueuses de la Révolution… c’est devenir le spectateur privilégié de la naissance de l’Empire voulu par Napoléon…

Mais qui est-elle ? Pourquoi Napoléon est-il aussi sensible à ce qu’elle écrit ? Comment l’ancien général Bonaparte, le vainqueur de la campagne d’Italie peut-il craindre une simple femme ? Quelles sont son influence et sa capacité à mobiliser l'opinion publique ?

Comment ne pas être touché par cette femme courageuse qui brave tous les interdits et s’affranchit des convenances pour vivre pleinement ses désirs, quitte à en payer le prix fort ?

Côté cœur, c’est aussi l’effervescence : un mariage raté, des relations intenses et passionnées avec de grands noms de son temps, écrivains ou intellectuels comme elle.

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Produite par la Société Européenne de Production, avec la participation de France Télévisions, l'émission Secrets d'histoire consacrée à Madame de Staël sera diffusée le mercredi 6 mai à 21h10 sur France 3, et disponible en rediffusion sur la plateforme france.tv.

Parmi les intervenants et intervenantes de cet épisode, citons Philippe Séguy (écrivain, romancier), Stéphanie Genand (biographe, professeure de littérature), Sophie Doudet (biographe, professeure de littérature), Joëlle Chevé (historienne), Paul-Henri Guermonprez (ancien propriétaire de l’hôtel d’Hallwyll), Laurent Alberti (conservateur des Monuments Nationaux), Laurence de Cambronne (journaliste, écrivaine), Charles-Eloi Vial (conservateur au Département des manuscrits de la BnF) ou encore Takouhie d’Haussonville (descendante de Mme de Staël).

Photographie : France Télévisions

Par Dépêche

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