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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Cinq titres finalistes pour le Prix Vénus Khoury-Ghata 2026

Le jury du Prix Vénus Khoury-Ghata a confectionné sa dernière sélection, qui réunit à présent cinq ouvrages finalistes, avant le verdict attendu le 5 juin prochain. Cette édition de la récompense prend une résonnance particulière, après la disparition de la poétesse Vénus Khoury-Ghata, le 28 janvier dernier.

Le 15/04/2026 à 10:06 par Dépêche

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Publié le :

15/04/2026 à 10:06

Dépêche

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Les finalistes du Prix Vénus Khoury-Ghata 2026

Camille Loivier, Torii, Éditions Isabelle sauvage, 2025

Soline de Laveleye, Par les baleines, Gallimard, 2025

Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, Flammarion, 2025

Livane Pinet, Brisées de l’amour, La rumeur libre, 2025

Anne Malaprade, Opération du Saint-Esprit, Tarabuste, 2025

La remise du prix se déroulera le 5 juin à 20h30 à l’espace Andrée Chedid, à Issy-les-Moulineaux. Il sera précédé d’un hommage à Vénus Khoury-Ghata.

La distinction a été créée en 2014 par Vénus Khoury-Ghata, Pierre Brunel et Claude Ber. Elle salue chaque année une autrice « dont l'œuvre se distingue par son originalité, sa créativité et sa contribution à la littérature contemporaine ». Il a été pensé, à sa création, comme une manière de rééquilibrer le paysage essentiellement masculin des prix littéraires dédiés à la poésie.

À LIRE - Prix de la Closerie des Lilas 2026 : quatre romans encore en lice

L'année dernière, la récompense a été décernée à Catherine Pont-Humbert, pour Quand les mots ne tiennent qu'à un fil : une épopée poétique (Éditions La tête à l'envers).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Torii

Camille Loivier

Paru le 17/06/2025

146 pages

Isabelle Sauvage

18,00 €

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Par les baleines

Soline de Laveleye

Paru le 03/04/2025

126 pages

Editions Gallimard

16,00 €

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Jadis, Poïena (une poème)

Hélène Sanguinetti

Paru le 05/02/2025

144 pages

Flammarion

18,00 €

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Brisées de l'amour

Livane Pinet

Paru le 15/06/2025

128 pages

La rumeur libre Editions

19,00 €

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OPERATION DU SAINT-ESPRIT - Anne Malaprade

Anne Malaprade

Paru le 26/04/2025

172 pages

Tarabuste

15,00 €

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