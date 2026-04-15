Cinq titres finalistes pour le Prix Vénus Khoury-Ghata 2026

Les finalistes du Prix Vénus Khoury-Ghata 2026

Camille Loivier, Torii, Éditions Isabelle sauvage, 2025

Soline de Laveleye, Par les baleines, Gallimard, 2025

Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, Flammarion, 2025

Livane Pinet, Brisées de l’amour, La rumeur libre, 2025

Anne Malaprade, Opération du Saint-Esprit, Tarabuste, 2025

La remise du prix se déroulera le 5 juin à 20h30 à l’espace Andrée Chedid, à Issy-les-Moulineaux. Il sera précédé d’un hommage à Vénus Khoury-Ghata.

La distinction a été créée en 2014 par Vénus Khoury-Ghata, Pierre Brunel et Claude Ber. Elle salue chaque année une autrice « dont l'œuvre se distingue par son originalité, sa créativité et sa contribution à la littérature contemporaine ». Il a été pensé, à sa création, comme une manière de rééquilibrer le paysage essentiellement masculin des prix littéraires dédiés à la poésie.

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L'année dernière, la récompense a été décernée à Catherine Pont-Humbert, pour Quand les mots ne tiennent qu'à un fil : une épopée poétique (Éditions La tête à l'envers).

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Par Dépêche

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