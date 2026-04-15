Cinq titres finalistes pour le Prix Vénus Khoury-Ghata 2026

Le jury du Prix Vénus Khoury-Ghata a confectionné sa dernière sélection, qui réunit à présent cinq ouvrages finalistes, avant le verdict attendu le 5 juin prochain. Cette édition de la récompense prend une résonnance particulière, après la disparition de la poétesse Vénus Khoury-Ghata, le 28 janvier dernier.
Le 15/04/2026 à 10:06 par Dépêche
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15/04/2026 à 10:06
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Camille Loivier, Torii, Éditions Isabelle sauvage, 2025
Soline de Laveleye, Par les baleines, Gallimard, 2025
Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, Flammarion, 2025
Livane Pinet, Brisées de l’amour, La rumeur libre, 2025
Anne Malaprade, Opération du Saint-Esprit, Tarabuste, 2025
La remise du prix se déroulera le 5 juin à 20h30 à l’espace Andrée Chedid, à Issy-les-Moulineaux. Il sera précédé d’un hommage à Vénus Khoury-Ghata.
La distinction a été créée en 2014 par Vénus Khoury-Ghata, Pierre Brunel et Claude Ber. Elle salue chaque année une autrice « dont l'œuvre se distingue par son originalité, sa créativité et sa contribution à la littérature contemporaine ». Il a été pensé, à sa création, comme une manière de rééquilibrer le paysage essentiellement masculin des prix littéraires dédiés à la poésie.
À LIRE - Prix de la Closerie des Lilas 2026 : quatre romans encore en lice
L'année dernière, la récompense a été décernée à Catherine Pont-Humbert, pour Quand les mots ne tiennent qu'à un fil : une épopée poétique (Éditions La tête à l'envers).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 17/06/2025
146 pages
Isabelle Sauvage
18,00 €
Paru le 03/04/2025
126 pages
Editions Gallimard
16,00 €
Paru le 05/02/2025
144 pages
Flammarion
18,00 €
Paru le 15/06/2025
128 pages
La rumeur libre Editions
19,00 €
Paru le 26/04/2025
172 pages
Tarabuste
15,00 €
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