Qui a remporté le prix Astrid Lindgren 2026, et les 462.000 € à la clé ?

Le jury a salué une écriture singulière, capable de faire dialoguer texte et image avec une grande économie de moyens. « Grâce à sa narration subtile et évocatrice, tant par les mots que par les images, Jon Klassen nous ouvre de nouvelles perspectives sur notre place dans l’univers », souligne-t-il.

L’artiste s’est fait connaître avec Je veux mon chapeau (I Want My Hat Back), paru en 2011. Ce livre met en scène un ours placide à la recherche de son chapeau, dans un récit à la fois simple et décalé, dont l’ironie et la tension narrative ont séduit un large public. Son travail se caractérise par des illustrations apparemment statiques, mais riches en sous-entendus.

Jon Klassen a prolongé cet univers avec d’autres titres comme Ce n’est pas mon chapeau et On a trouvé un chapeau, qui mettent en scène respectivement un poisson et des tortues. Dans l’ensemble de son œuvre, le jury souligne « une précision, une émotion et un humour inventif », ainsi qu’un travail graphique fondé sur un jeu maîtrisé de couleurs et de formes.

Ses récits, à la fois accessibles et ambigus, abordent des thèmes liés à l’incertitude, à l’espoir ou encore aux relations entre les êtres, avec une élégance formelle qui fait sa signature.

Une reconnaissance internationale confirmée

Dès son deuxième ouvrage, publié en 2012, Jon Klassen avait déjà été distingué par deux prix majeurs : la médaille Caldecott aux États-Unis et la médaille Kate Greenaway au Royaume-Uni, toutes deux attribuées par des bibliothécaires.

Le prix Astrid Lindgren, créé en 2002 en hommage à la célèbre autrice suédoise à l’origine de Fifi Brindacier, est doté de 462.000 euros. Il récompense chaque année une contribution majeure à la littérature jeunesse.

Parmi les lauréats précédents figurent notamment Jean-Claude Mourlevat, Kitty Crowther, ou en 2025 la Française Marion Brunet. La cérémonie de remise du prix se tiendra le 25 mai à Stockholm, en présence du lauréat.

Crédits photo : Jon Klassen (©Moranne Keeler, L'École des loisirs)

Par Hocine Bouhadjera

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