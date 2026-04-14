Prix du roman Sciences Po Alumni 2026 : les 4 finalistes dévoilés

Après une première sélection de neuf ouvrages, quatre romans ont été retenus pour la phase finale :

Protocoles, Constance Debré (Flammarion)

L’art du ricochet, Nicolas Delesalle (JC Lattès)

García Lorca et le poète birman, Nour Malowé (Récamier)

L’esprit de sel, Guillaume Viry (éditions du Canoë)

Parmi ces finalistes, un titre est issu directement du vote des Alumni : L’art du ricochet de Nicolas Delesalle, choisi à l’issue d’une consultation organisée en février.

Les trois autres romans ont été retenus par un comité de sélection composé de dix membres - Alumni du club Littérature et membres de l’équipe de Sciences Po Alumni - après lecture et délibération autour des parutions de la rentrée littéraire d’hiver. Tous ont été jugés « les plus aptes à nous aider à comprendre notre temps ».

Le lauréat sera désigné par un jury présidé par Alfred de Montesquiou, composé de onze autres membres issus de Sciences Po et du monde des lettres.

Le jury réunit Émilie Desvaux, lauréate 2025, Anne-Béatrice Schlumberger, présidente de Sciences Po Alumni, Juliette Coulombel, présidente du Prix littéraire des étudiants de Sciences Po, ainsi que Madeleine Clanet, Laurence d’Aboville, Marin de Viry, Quentin Girard, Charlène Guinoiseau, Nolwenn Le Blevennec, Renaud Leblond et Minh Tran Huy.

À travers ces quatre finalistes, le Prix du roman de Sciences Po Alumni confirme son ambition : mettre en avant des œuvres qui, par leur exigence littéraire et leur regard sur le monde, participent à une meilleure compréhension des enjeux contemporains.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Guillaume Viry (Éditions du Canoë)

Par Hocine Bouhadjera

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