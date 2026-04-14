Une journée pour soutenir l’édition indépendante face aux géants

Le 9 mai, les acteurs du livre en Hauts-de-France proposeront au public une journée dédiée à l’édition indépendante. À l’origine de cette initiative, l’Association des éditions des Hauts-de-France et Les libraires d’en Haut entendent mettre en avant des catalogues souvent moins visibles dans les circuits dominants. L’événement s’inscrit dans le cadre du festival Haut les livres !, qui se déroule tout au long du mois de mai dans la région.

Cette journée se veut une réponse à l’évolution du paysage éditorial français, marqué par une forte concentration. Aujourd’hui, plus de 70 % du marché est détenu par cinq grands groupes, une situation qui pèse sur la visibilité des éditeurs indépendants. Dans ce contexte, les organisateurs souhaitent proposer une alternative en incitant les lecteurs à se tourner vers des publications issues de structures plus modestes.

Inspirée par des initiatives internationales comme « le 12 août, j’achète un livre québécois » ou « Lisez-vous le belge ? », cette opération reprend le principe d’une mobilisation collective autour d’un geste d’achat ciblé. Elle vise à sensibiliser le public à la diversité éditoriale et à encourager un soutien concret à ces acteurs. L’enjeu est également de rappeler le rôle des librairies indépendantes dans la diffusion de ces ouvrages.

Une mobilisation régionale à vocation élargie

Concrètement, la journée du 9 mai prendra différentes formes dans les lieux participants. Les librairies proposeront des sélections thématiques, des mises en avant en vitrine ou encore des présentations spécifiques d’ouvrages. Les médiathèques pourront également valoriser ces catalogues à travers leurs rayonnages ou des dispositifs dédiés.

Au-delà de la simple mise en avant commerciale, les organisateurs entendent faire de cette journée un moment de sensibilisation. Il s’agit d’inviter les lecteurs et lectrices à découvrir des propositions éditoriales variées, rendues possibles par l’indépendance des structures qui les portent.

Si l’expérimentation débute dans les Hauts-de-France, les initiateurs du projet affichent une ambition plus large. L’opération se veut ouverte à d’autres territoires, qu’il s’agisse de librairies ou de médiathèques souhaitant rejoindre le mouvement. Les maisons d’édition mises en avant ne se limitent pas à la région, dans une volonté de faire de cette journée une préoccupation nationale, voire au-delà.



Crédits illustration : Association des éditions des Hauts-de-France

Par Dépêche

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