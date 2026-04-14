Le Prix Emmanuel-Roblès a dévoilé la sélection de sa 36e édition.

Pour cette nouvelle édition, six titres ont été retenus :

11h02, le vent se lève, Sacha Bertrand (éditions Paulsen)

La Ballade des garçons-poussière, Jean Ciantar (Les Avrils)

Les Mandragores, Marius Degardin (éditions du Panseur)

Pâture, Alexandre Lamboro (éditions JC Lattès)

Le Bleu des flammes, Alice Minier (éditions Passiflore)

Le Jardin dans le ciel, Romain Potocki (éditions Albin Michel)

Ces ouvrages seront désormais soumis au vote de lecteurs-jurés, réunis en comités de lecture à travers le réseau des bibliothèques d’Agglopolys.

La remise du prix se tiendra le vendredi 12 juin à 17h, à la Halle aux Grains de Blois. Elle sera précédée d’une rencontre littéraire avec les auteurs sélectionnés, animée par Mathieu Garrigou-Lagrange, producteur à France Culture.

Le prix 2025 a récompensé Bénédicte Dupré La Tour pour son premier roman Terres promises, paru aux éditions du Panseur.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Romain Potocki (Pascal Ito, Albin Michel)

Par Hocine Bouhadjera

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