Plus de 500 lieux où déposer vos livres : BSF ouvre sa collecte d'ouvrages

Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
Le 14/04/2026 à 17:15 par Dépêche
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14/04/2026 à 17:15
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Les livres donnés doivent alimenter les actions de l’ONG en faveur de l’accès à la lecture et à la connaissance pour des publics vulnérables. L’édition 2026 marque l’arrivée de nouveaux partenaires, parmi lesquels CEVA Logistics et Marriott International, et sera portée par l’autrice Mélissa Da Costa.
La collecte prend cette année une dimension plus large avec l’ouverture de nouveaux points de dépôt hors de France. La Fnac, engagée dans l’opération depuis 2013 aux côtés de Bibliothèques Sans Frontières en France et depuis plusieurs années en Suisse, mobilise 17 magasins supplémentaires en Belgique, en Espagne, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Cette extension porte l’opération à six pays.
Neuf entreprises participent à l’édition 2026. Aux côtés de la Fnac, l’opération associe aussi Cultura, Nature & Découvertes, HOMEBOX, Darty, SNCF Gares & Connexions, Le Bon Marché Rive Gauche, CEVA Logistics et Marriott International. Certains hôtels du groupe Marriott International feront partie des lieux de collecte pendant l’opération.
Le dispositif logistique s’élargit lui aussi. Bibliothèques Sans Frontières indique pouvoir compter cette année sur le soutien de CEVA Logistics pour l’acheminement des dons déposés en France vers sa base logistique en région parisienne. L’ONG précise que ces nouveaux partenariats doivent lui permettre de collecter, et donc, de redistribuer davantage de livres.
L’opération a permis de collecter 2,8 millions de livres depuis 2013. En 2025, 300.000 ouvrages ont été réunis dans le cadre de cette campagne. Selon le communiqué, ce volume représente près d’un tiers du total des livres collectés chaque année par BSF auprès de particuliers et de professionnels.
« Grâce à vos dons, nous allons créer des centaines de bibliothèques [...] et transmettre le goût de lire à des milliers d’enfants défavorisés », déclare Ambre Cerny, directrice Communication et Europe de l’organisation.
Pour cette édition, Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’opération. L’autrice, la plus lue en France depuis 2023 selon le classement Figaro GfK, a vendu plusieurs millions d’exemplaires et vu ses ouvrages traduits dans de nombreuses langues. Elle résume son engagement en ces termes : « la culture doit voyager, elle est un pont entre tous les Hommes ».
Crédits photo : Bibliothèques Sans Frontières - Fnac
DOSSIER - Une loi pour entériner les missions des bibliothèques
Par Dépêche
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À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.
07/04/2026, 12:28
Depuis le printemps 2025, le vaste chantier de la rue de Carouge modifie en profondeur l’accès à l’une des librairies les plus identifiées de Genève. La Librairie du Boulevard, coopérative née en 1975, enregistre un recul de fréquentation durable. Entre gêne de circulation, aides publiques encadrées et concurrence des commandes en ligne, son équilibre devient plus incertain à mesure que les travaux s’étirent.
07/04/2026, 11:55
Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».
07/04/2026, 10:45
Parler de lecture, d'accord, mais comment évoquer les écoles qui fatiguent, des quartiers qui décrochent ou encore ce temps libre colonisé par les écrans. Au Royaume-Uni, la bibliothèque revient ainsi dans le paysage comme un équipement de première nécessité. Derrière les 150.000 £ promises, il y a une question plus brute : qui tient encore la porte ouverte à la lecture ordinaire ?
07/04/2026, 10:19
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
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