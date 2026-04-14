Plus de 500 lieux où déposer vos livres : BSF ouvre sa collecte d'ouvrages

Les livres donnés doivent alimenter les actions de l’ONG en faveur de l’accès à la lecture et à la connaissance pour des publics vulnérables. L’édition 2026 marque l’arrivée de nouveaux partenaires, parmi lesquels CEVA Logistics et Marriott International, et sera portée par l’autrice Mélissa Da Costa.

La collecte prend cette année une dimension plus large avec l’ouverture de nouveaux points de dépôt hors de France. La Fnac, engagée dans l’opération depuis 2013 aux côtés de Bibliothèques Sans Frontières en France et depuis plusieurs années en Suisse, mobilise 17 magasins supplémentaires en Belgique, en Espagne, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Cette extension porte l’opération à six pays.

Neuf entreprises participent à l’édition 2026. Aux côtés de la Fnac, l’opération associe aussi Cultura, Nature & Découvertes, HOMEBOX, Darty, SNCF Gares & Connexions, Le Bon Marché Rive Gauche, CEVA Logistics et Marriott International. Certains hôtels du groupe Marriott International feront partie des lieux de collecte pendant l’opération.

Le dispositif logistique s’élargit lui aussi. Bibliothèques Sans Frontières indique pouvoir compter cette année sur le soutien de CEVA Logistics pour l’acheminement des dons déposés en France vers sa base logistique en région parisienne. L’ONG précise que ces nouveaux partenariats doivent lui permettre de collecter, et donc, de redistribuer davantage de livres.

Des repères pour une collecte en expansion

L’opération a permis de collecter 2,8 millions de livres depuis 2013. En 2025, 300.000 ouvrages ont été réunis dans le cadre de cette campagne. Selon le communiqué, ce volume représente près d’un tiers du total des livres collectés chaque année par BSF auprès de particuliers et de professionnels.

« Grâce à vos dons, nous allons créer des centaines de bibliothèques [...] et transmettre le goût de lire à des milliers d’enfants défavorisés », déclare Ambre Cerny, directrice Communication et Europe de l’organisation.

Pour cette édition, Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’opération. L’autrice, la plus lue en France depuis 2023 selon le classement Figaro GfK, a vendu plusieurs millions d’exemplaires et vu ses ouvrages traduits dans de nombreuses langues. Elle résume son engagement en ces termes : « la culture doit voyager, elle est un pont entre tous les Hommes ».

Crédits photo : Bibliothèques Sans Frontières - Fnac

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Par Dépêche

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