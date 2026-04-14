Pass Culture : ce qui changera dans le budget lecture

À l’occasion du Festival du Livre de Paris, le Pass Culture et le Syndicat national de l’édition (SNE) officialiseront un partenariat triennal. Il vise à impliquer les jeunes dans l’univers du livre à travers des actions concrètes. Avec plus de 32 millions d'ouvrages vendus depuis 2021, le dispositif confirme la mutation des habitudes de lecture des adolescents.
Le 14/04/2026 à 17:07 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
14/04/2026 à 17:07
0
Commentaires
0
Partages
Le projet prévoit une participation accrue des jeunes à certaines décisions, par exemple via leur présence dans des jurys littéraires tels que le Prix Vendredi. Des rencontres avec des auteurs et des professionnels de l’édition doivent également être organisées afin de mieux faire connaître la filière. Par ailleurs, un partage de données entre les partenaires permettra d’ajuster les politiques publiques, dans un contexte de transformation des usages culturels.
Les responsables des deux structures se retrouveront ce 16 avril pour officialiser la coopération. Pour les représentants de l’édition, cet accord doit soutenir un dispositif qui favorise l’accès aux livres et encourage la fréquentation des librairies. L’objectif consiste à inscrire durablement les pratiques de lecture chez les jeunes.
De son côté, la direction de l’application met en avant la continuité d’un travail engagé avec les acteurs du livre, avec l’ambition de faire de la lecture une activité partagée. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, l’opérateur élargit également son action pour réduire les freins économiques et sociaux à l’accès aux œuvres.
Les données communiquées confirment la place centrale du livre dans les usages. En 2025, 4,5 millions d’ouvrages ont été réservés, soit 55 % de l’activité totale. Depuis 2021, plus de 32,5 millions de livres ont été acquis via le dispositif. Les librairies indépendantes bénéficient d’une dynamique favorable, avec une part de marché supérieure à la moyenne nationale.
Une étude de juillet 2025 indique que 64 % des bénéficiaires se sont rendu pour la première fois en librairie grâce à ce dispositif. Ces résultats soulignent un effet d’entraînement sur les pratiques d’achat et la fréquentation des points de vente physiques.
Les choix de lecture évoluent également. Entre 2023 et 2025, la part des romans est passée de 20 % à 35 % des réservations, tandis que celle des mangas a reculé de 46 % à 34 %. Cette progression traduit un intérêt accru pour la littérature générale.
Le dispositif repose sur une double structure : une aide individuelle pour les 17-18 ans et une enveloppe collective pour les établissements scolaires. En 2024-2025, plus de 4,2 millions d’élèves ont bénéficié de ce volet pédagogique, financé par plusieurs ministères.
L’application facilite l’accès aux offres culturelles locales grâce à des fonctionnalités de géolocalisation et à un travail de médiation assuré par les partenaires. Elle vise à familiariser les jeunes avec la diversité des pratiques artistiques.
En tant qu’opérateur d’État, la structure s’inscrit dans une politique publique plus large, mobilisant plusieurs administrations. Cette coordination entre acteurs publics et privés constitue un levier pour soutenir la diffusion du livre dans un environnement numérique en mutation.
D'autant que l'outil a eu chaud : au début de son mandat, Rachida Dati a engagé une remise en cause du pass Culture, sans toutefois acter sa suppression totale. Dès 2024, elle juge le dispositif insuffisamment « démocratique » et susceptible de renforcer certaines inégalités d’accès aux pratiques culturelles. Dans ce cadre, elle propose une réforme visant à recentrer l’aide et à en modifier les modalités.
À LIRE - Au ministère, Rachida Dati tente un tour de Pass Pass Culture
En 2025, la ministre annonce notamment la suppression envisagée de la part individuelle pour les moins de 17 ans, afin de concentrer les moyens sur les publics plus âgés. Cette orientation s’inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires et de critiques récurrentes sur l’efficacité du dispositif. Si ces mesures ont nourri l’hypothèse d’un abandon progressif, elles relèvent davantage d’un redimensionnement que d’une disparition complète du pass Culture.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.
10/04/2026, 12:42
Réparer le langage publie Plongez ! un nouveau recueil de 7 histoires courtes écrites par 173 lycéens. L'association lance cette collecte pour finaliser la publication et déployer une large diffusion de ce livre auprès du plus grand nombre de jeunes éloignés du livre et de la lecture.
07/04/2026, 10:09
Après sept ans d’activité, la plateforme de manga numérique Manga Planet a fermé le 31 mars 2026. Derrière cette disparition, il n’y a ni simple repli éditorial ni panne passagère, mais une suite de décisions techniques, commerciales et contractuelles : suspension des paiements via Stripe, arrêt progressif des abonnements, puis transfert partiel des achats vers Renta!. Le cas révèle la fragilité concrète d’une bibliothèque numérique sous licence.
05/04/2026, 10:10
La Fondation Jean-Luc Lagardère ouvre son appel à candidatures 2026, confirmant un dispositif désormais bien installé dans le paysage du soutien à la jeune création. Cette année, douze bourses seront attribuées à de jeunes professionnels issus de disciplines variées, allant de l’écrit à l’audiovisuel, en passant par la photographie, la musique ou encore l’humour.
02/04/2026, 15:09
L'éditrice Joëlle Losfeld faisait part, en août 2025, de son intention de créer une nouvelle structure indépendante, Le Terrain vague-Losfeld, à partir du mois de janvier 2026. Son projet a été contrarié par un débiteur plutôt long à rembourser les sommes dues, l'homme de médias Pierre Lescure, qui lui doit encore plus de 100.000 €.
01/04/2026, 15:35
Au Québec, le livre ne fléchit pas seul : il révèle une tension structurelle entre politiques publiques, économie éditoriale et formation des lecteurs. Le recul observé en 2025 dépasse la conjoncture : il met au jour une dépendance croissante à l’école et interroge la capacité du secteur à préserver sa vitalité face aux arbitrages budgétaires et aux pressions concurrentielles. L'Association nationale des éditeurs de livres du Québec réagit à ces données.
31/03/2026, 17:10
Le palmarès québécois de 2025 confirme une double dynamique : l’emprise des auteurs internationaux sur la fiction et la montée des usages pratiques, domestiques ou ludiques. La présence récurrente de Freida McFadden, la percée des livres de coloriage et la solidité des guides illustrent une segmentation accrue des pratiques de lecture.
31/03/2026, 11:31
Le groupe NAP, qui détient les enseignes de commerces de proximité Maison de la Presse, mais aussi Point Plus, affiche en 2025 des résultats contrastés mais globalement solides. Si la presse continue de reculer à l’échelle nationale, le livre résiste, et certains segments comme les jeux-jouets tirent nettement la croissance.
27/03/2026, 12:08
Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.
24/03/2026, 15:10
Ils publient, signent, dédicacent — et pourtant, nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée révèle un écart profond entre identité professionnelle et réalité économique. Être auteur ne signifie plus vivre de son travail, mais s’y maintenir, malgré tout, dans un équilibre fragile.
24/03/2026, 00:03
Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.
24/03/2026, 00:02
On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.
24/03/2026, 00:01
Secteur culturel où l'évocation de la rémunération reste un sujet tabou, l'édition n'est pourtant pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes, sur ce terrain. Pour la première fois, l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication fournit un aperçu des revenus moyens et médians des artistes-auteurs. Les écarts restent conséquents.
18/03/2026, 13:35
Le groupe Vivendi a fait état, ce jeudi 12 mars, d'un chiffre d'affaires en progression de 4,3 %, pour atteindre 307 millions €, pour un résultat net de 20 millions €. L'entité a par ailleurs considérablement réduit sa dette, qui s'élève à 1,5 milliard €, contre 2,6 milliards € un an plus tôt.
13/03/2026, 11:27
Le projet de prise de contrôle de Fnac Darty par l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský franchit une nouvelle étape. Le conseil d’administration du groupe français de distribution de produits culturels et électroniques a rendu un avis « favorable et unanime » à l’offre publique d’achat lancée en début d’année par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire. La transaction doit désormais être examinée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
10/03/2026, 11:07
Pour la première fois, Amazon apparaît comme le premier commerçant d’Europe dans le classement annuel établi par le cabinet Retail Cities. L’étude examine les principaux acteurs de la distribution sur le continent, qu’il s’agisse de chaînes de magasins, de plateformes d’e-commerce ou encore de services de livraison de repas.
05/03/2026, 13:05
Au 4 mars 2026, Thotario ouvre sa campagne de financement participatif sur WE DO GOOD, sous le nom du porteur COMVERSE. La proposition s’inscrit dans le « partage de revenus » : les contributeurs financent l’amorçage et perçoivent, ensuite, une fraction du chiffre d’affaires reversée à chaque trimestre, selon les conditions du contrat, sur une durée annoncée de cinq ans.
04/03/2026, 15:58
Présentée comme la Maison des écritures et des paysages, la Villa Valmont, inaugurée en avril 2023 dans la métropole de Bordeaux, à Lormont (Gironde), développe depuis un programme fait de résidences d'artistes, mais aussi de médiations auprès de différents publics. Un projet culturel fragilisé par les baisses des subventions, dans un contexte économique difficile.
03/03/2026, 13:22
Dans les allées des supermarchés américains, le petit livre souple, glissé autrefois entre magazines et confiseries, disparaît. Le mass-market paperback — format poche bon marché, standardisé autour de 4 x 7 pouces (10,2 × 17,8 cm)— recule au point de perdre son principal canal : ReaderLink, premier distributeur vers les grandes surfaces, aéroports et drugstores, cesse progressivement sa diffusion. Un basculement structurel serait en cours.
27/02/2026, 12:25
Le ministère italien de la Culture a signé, le 23 février 2026, le décret actualisant la « compensation pour copie privée », la rémunération pour copie privée prévue par la loi italienne sur le droit d’auteur (L. 22 avril 1941, n° 633, art. 71-septies). Le texte, destiné à être publié à la Gazzetta Ufficiale, revoit les montants applicables aux supports et appareils numériques — clés USB, disques durs, smartphones, montres connectées, ordinateurs — et inclut explicitement le stockage en cloud dans le périmètre du prélèvement.
26/02/2026, 16:15
Fnac-Darty boucle l’exercice 2025 sur une légère croissance de son activité, une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la confirmation de ses ambitions à horizon 2030, malgré un contexte de consommation jugé difficile, en particulier en France. Le groupe affiche un chiffre d’affaires annuel de 10,33 milliards €, en progression de 0,7 % à données comparables par rapport à 2024. Cette dynamique a été portée en grande partie par les services et par la croissance des ventes en ligne. Le livre est en léger recul, dans un marché « sans nouveautés particulières », sans autres précisions.
26/02/2026, 11:45
La multinationale Louis Hachette Group, propriété de la famille Bolloré, met en avant une « forte progression » de ses résultats en 2025, portée par la croissance de deux filiales, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Cette dernière a profité du bulldozer Astérix en Lusitanie, bien sûr, mais aussi des ventes de livres de coloriage et d'ouvrages de cuisine.
20/02/2026, 10:43
En Chine, la vente de livres se déplace massivement vers les plateformes de contenus : vidéos courtes, recommandations d’influenceurs, sessions de vente en direct. Douyin, Kuaishou ou Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le tout porté par des mécanismes de recommandation algorithmique – un mouvement qui modifie résolument l'accès au lecteur.
18/02/2026, 12:24
La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.
16/02/2026, 13:05
Au troisième trimestre 2025, l’économie marchande de la culture recule en volume, tout en restant presque stable en valeur. Le chiffre d’affaires global diminue de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024, et d’environ 1 % en valeur, soit – 161 millions d’euros. Ce repli constitue le cinquième glissement annuel négatif consécutif en volume, sous l’effet d’une contraction persistante de l’audiovisuel, secteur le plus lourd en chiffre d’affaires.
13/02/2026, 16:42
Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.
12/02/2026, 12:58
Amazon a changé les règles, sans conférence de presse. Dans les coulisses de la boutique en ligne, les spécialistes du référencement décrivent depuis 2024-2025 une évolution du moteur de recherche interne : moins de réactions au quart d’heure, plus de poids accordé aux signaux cumulatifs. Plusieurs analyses parlent ainsi d’un modèle “A10”, étiquette officieuse, utile pour nommer un faisceau de comportements observés.
11/02/2026, 10:39
Cashmere surgit dans le champ de mines de l’IA générative et de l’édition avec une annonce nette : un tour d’amorçage de 5 millions de dollars, mené par Reach Capital, avec Ingram Content Group, Pearson et Naver parmi les investisseurs. L’opération place au centre une promesse très « industrie » : bâtir une infrastructure de licence et de livraison de données pour relier des contenus premium à des modèles, sans dilution des droits. D’autres fonds figurent autour, dont Founders Future et Fortitude Ventures, selon plusieurs annonces du dossier.
10/02/2026, 14:40
Momox annonce la nomination de Claudia Frese au poste de directrice générale. Elle succède à Heiner Kroke, qui dirigeait l’entreprise depuis douze ans. Cette transition intervient à l’issue d’une période de développement du groupe à l’échelle européenne. La nouvelle dirigeante prend ses fonctions immédiatement.
10/02/2026, 11:15
En avril 2025, le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, l'association Mobilis, actait le licenciement de ses cinq salariées, conséquence de la suppression du soutien auparavant apporté par la région. Près d'un an plus tard, la structure, toujours bien considérée par les professionnels du livre, est contrainte d'augmenter le montant de ses cotisations et peine à obtenir de nouveaux soutiens.
06/02/2026, 12:17
Seize mois après son placement en redressement judiciaire, SoBook annonce une sortie par le haut : le tribunal de commerce « a validé notre plan de continuation », assure Thierry Ghesquieres, dirigeant et fondateur. Dans un message adressé à ses clients et partenaires, l’imprimeur spécialisé dans le court tirage revendique désormais un retour à l’autonomie.
05/02/2026, 10:26
Deux fois par an, les Editions du Caïman proposent leur catalogue à venir en précommande, afin d'assurer un minimum de trésorerie leur garantissant la pérennité des projets en cours. De janvier à juin, 3 polars, un roman noir et un recueil collectif consacré aux 90 ans du Front populaire sont ainsi proposés aux lecteurs en précommande.
03/02/2026, 14:54
Au siège, les messageries internes s’agitent, puis le silence retombe. Une invitation à une réunion, un courriel parti trop tôt, et l’information se fige d’un coup : Amazon retire près de 16.000 postes du tableau. Dans les couloirs du groupe, la réorganisation prend un nom de code, « Project Dawn », et une promesse de simplification qui sonne comme une porte qui claque.
29/01/2026, 08:24
Le Groupe SDP Maxilivres annonce l’acquisition des sociétés Expodif et Temps Livre, jusqu’alors intégrées au Groupe KOREUS. Cette opération s’inscrit dans le développement de SDP Maxilivres en sa qualité de leader français du livre neuf à prix réduit, tout en accélérant son développement à l’international.
28/01/2026, 08:32
Le groupe EP, contrôlé par Křetínský, propose 36 € par action, soit une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours, valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard €. L’offre, qualifiée d’« amicale », bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. L’action a bondi d’environ 17 % à l’annonce.
26/01/2026, 11:19
Le livre est attaqué comme on rase une digue : discrètement, méthodiquement, à coups de lignes budgétaires. Pas de fracas, pas de censure officielle, mais une asphyxie organisée. Derrière les discours lyriques sur la lecture et les proclamations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 taille dans le vif. Le monde du livre, habituellement fragmenté, se dresse d’un seul bloc. Non pour défendre un privilège, mais pour empêcher un effondrement. Celui d’un écosystème culturel. Et, plus loin encore, d’un pilier démocratique.
16/01/2026, 11:43
Autres articles de la rubrique Métiers
Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
14/04/2026, 17:15
Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.
14/04/2026, 16:57
Le départ d’Olivier Nora de la direction des éditions Grasset, après plus de deux décennies en poste, marque une rupture majeure dans le paysage littéraire. Pour lui succéder, le groupe Hachette a choisi Jean-Christophe Thiery, dirigeant au parcours étroitement lié à Vincent Bolloré. Une nomination loin d’être anodine : elle renforce la présence directe du groupe au sein d’une maison jusqu’ici perçue comme relativement préservée.
14/04/2026, 15:21
L’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au sommet du groupe, avait suscité des interrogations : comment Olivier Nora, en poste depuis 2000 et réputé pour son indépendance - il avait tenu tête à Nicolas Sarkozy en 2022 - s’accommodait-il de la décision ? Logiquement, la séquence se conclura sans lui : l’éditeur a été licencié par Vincent Bolloré, révèle l'Express.
14/04/2026, 14:44
Le Département de l’Indre a adressé un courrier au Président de la République pour l’inviter à Nohant, au Domaine de George Sand, à l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine. Cette invitation, portée avec plusieurs élus et responsables du Berry et de la région Centre-Val de Loire, vise à donner à cet anniversaire une dimension nationale et républicaine. Le courrier signé est disponible en téléchargement.
14/04/2026, 11:31
La multinationale américaine Paramount Skydance Corporation, récemment sur le devant de la scène pour son rachat de Warner Bros Discovery, investit également le champ de l'édition. Elle inaugure ainsi Paramount Global Publishing, une filiale éditoriale qui lui permettra de développer ses licences cinématographiques et des œuvres originales.
14/04/2026, 10:53
Alexandra Crozet annonce son arrivée au sein des Nouveaux Éditeurs, où elle occupe désormais le poste de directrice commerciale. Elle aura pour mission de piloter et déployer la stratégie commerciale au service des maisons du groupe.
14/04/2026, 10:51
Chercheuse à l’université Rennes 2, Séverine Erhel est morte à 46 ans. Spécialiste reconnue de la psychologie du numérique, elle avait consacré ses travaux aux usages des écrans, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à leurs effets cognitifs. Avec Anne Cordier, elle avait aussi dirigé Les enfants et les écrans, un ouvrage qui entendait sortir le débat public des peurs réflexes et des idées reçues.
14/04/2026, 09:48
La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a nommé une nouvelle directrice à un moment charnière pour le secteur. Entre mutations numériques, pressions économiques et enjeux réglementaires, les librairies indépendantes cherchent à renforcer leur place dans l’écosystème du livre.
14/04/2026, 09:46
Lors de la Journée du Livre politique, le samedi 11 avril 2026 à Paris, Boualem Sansal a évoqué son intention d’engager une action judiciaire contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une démarche envisagée dès sa détention et qu’il entend mener « jusqu’au bout », y compris devant des juridictions internationales.
14/04/2026, 09:16
Basées en Belgique, les Éditions Marmottons développent un catalogue jeunesse où l’imaginaire, l’humour et l’expression des émotions avancent de pair. En rejoignant DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution, elles franchissent une étape décisive. L’enjeu : élargir leur présence en librairie et auprès des prescripteurs, sans renoncer à une ligne éditoriale sensible, engagée et pensée à hauteur d’enfant.
13/04/2026, 15:49
La nomination d'un conseiller intelligence artificielle et numérique auprès de la ministre de la Culture paraissait naturelle, tant l'irruption de cette technologie bouleverse le secteur et ses acteurs. Que la rue de Valois aille chercher un ancien employé de la multinationale américaine Google, largement lancée dans la course à l'IA, s'est avéré plus surprenant, à tout le moins...
13/04/2026, 13:54
À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.
13/04/2026, 10:47
Un arrêt unanime de la Cour suprême des États-Unis, rendu dans le dossier Cox contre Sony Music, attire désormais l’attention des maisons d’édition. En recentrant la responsabilité contributive sur l’intention d’encourager la contrefaçon, la décision offre une piste supplémentaire aux plaignants engagés contre les grands modèles de langage, déjà contestés pour l’usage de livres protégés dans leur entraînement.
13/04/2026, 10:18
En Russie, le projet de suppression de la TVA sur les livres pour enfants ressurgit sans calendrier précis, mais avec un appui gouvernemental évoqué publiquement. Relancée par Sergueï Stepachine, l’hypothèse ne constitue pas encore une réforme actée. Elle éclaire néanmoins une orientation de politique publique : utiliser l’outil fiscal pour rendre l’édition jeunesse plus accessible, dans un contexte de pression durable sur les prix.
13/04/2026, 10:01
Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.
11/04/2026, 11:50
À l’approche du Salone del Libro de Turin, l’édition jeunesse italienne affine sa manière de s’adresser aux adolescents. Curateurs de 21 ou 22 ans, collections pensées pour les 12-14 ans, thèmes sociaux assumés, ouverture à la traduction : plusieurs maisons cherchent moins à simplifier qu’à ajuster leur voix. Un mouvement éditorial précis, révélateur d’une nouvelle attention portée aux jeunes lecteurs.
11/04/2026, 11:30
Le monde des manuscrits arabes se heurte à un désordre qui dépasse la seule érudition. Enquête, publication, réédition, authentification et diffusion se brouillent dans un espace où coexistent travaux rigoureux, doublons commerciaux, captations de labeur savant et textes altérés. Une enquête d’Independent Arabia éclaire ainsi une économie grise du patrimoine écrit, entre défaut de coordination et fragilité des garanties éditoriales.
11/04/2026, 10:30
Les bibliothèques changent de visage : numériques, ouvertes, polyvalentes, elles s’adaptent aux attentes du public. Mais derrière cette dynamique, des tensions apparaissent, entre management, bénévolat et vie locale. Un quotidien fait d’engagements… et de fragilités.
10/04/2026, 18:12
Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.
10/04/2026, 16:18
La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
10/04/2026, 13:39
État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.
10/04/2026, 12:06
Terre de livres ouvrant sur un océan de découvertes, la Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir gagné quelques maisons d'édition supplémentaires, en 2025. 134 structures ont ainsi été recensées en 2025, contre 127 l'année précédente. La région a aussi accueilli de nouvelles librairies, plus d'auteurices et des lieux de résidences supplémentaires.
10/04/2026, 09:50
Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi suggère d'assouplir l'encadrement du travail le 1er mai, afin de prémunir certains secteurs contre un « vide juridique ». Adopté par le Sénat, ce texte, qui reste assez flou quant à son périmètre, s'appliquerait aux établissements exerçant « une activité culturelle ». La CGT dénonce une loi « faite pour profiter aux grandes enseignes », en citant notamment la Fnac.
09/04/2026, 16:23
Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.
09/04/2026, 15:20
À Delhi, la saisie de 20.137 livres contrefaits met au jour bien plus qu’un trafic de rue. L’enquête de la section criminelle remonte d’entrepôts de Rohini jusqu’à une unité d’impression, avec plaques, machines et best-sellers internationaux à la clé. Une affaire révélatrice d’une économie parallèle du livre, où la copie illicite épouse au plus près les succès éditoriaux.
09/04/2026, 10:21
La Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture accueille, depuis peu, une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création. Fabrice Benkimoun, administrateur de l'État et chargé depuis plusieurs années des dossiers relatifs aux politiques professionnelles et sociales des artistes-auteurs, en prend la tête, mais par intérim.
09/04/2026, 09:52
La Fondation Calouste Gulbenkian lance une nouvelle résidence de recherche-création à destination des artistes visuels et graphiques. Baptisée EX-LIBRIS, cette initiative, portée par la Délégation en France de la fondation, vise à faire de la Bibliothèque Gulbenkian un espace de création contemporaine, en dialogue avec ses collections.
08/04/2026, 18:01
« L‘une des plus grandes éditions complètes de l‘histoire », assure l'équipe du Goetheanum. À Dornach, en Suisse, une cérémonie publique marquera le 17 avril 2026 l’achèvement de l’édition complète des œuvres de Rudolf Steiner - à ne pas confondre avec George Steiner. L’ensemble atteint désormais environ 450 volumes, fruit d’un chantier engagé après la mort du penseur en 1925, structuré par l’Administration de la succession fondée en 1943 par Marie Steiner, puis effectivement lancé dans les années 1950.
08/04/2026, 17:28
Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.
08/04/2026, 16:20
L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.
08/04/2026, 12:06
L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam.
08/04/2026, 11:27
En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique.
08/04/2026, 11:19
Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.
08/04/2026, 10:49
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Commenter cet article