Pass Culture : ce qui changera dans le budget lecture

Le projet prévoit une participation accrue des jeunes à certaines décisions, par exemple via leur présence dans des jurys littéraires tels que le Prix Vendredi. Des rencontres avec des auteurs et des professionnels de l’édition doivent également être organisées afin de mieux faire connaître la filière. Par ailleurs, un partage de données entre les partenaires permettra d’ajuster les politiques publiques, dans un contexte de transformation des usages culturels.

Un cadre institutionnel renforcé

Les responsables des deux structures se retrouveront ce 16 avril pour officialiser la coopération. Pour les représentants de l’édition, cet accord doit soutenir un dispositif qui favorise l’accès aux livres et encourage la fréquentation des librairies. L’objectif consiste à inscrire durablement les pratiques de lecture chez les jeunes.

De son côté, la direction de l’application met en avant la continuité d’un travail engagé avec les acteurs du livre, avec l’ambition de faire de la lecture une activité partagée. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, l’opérateur élargit également son action pour réduire les freins économiques et sociaux à l’accès aux œuvres.

Des usages marqués par le poids du livre

Les données communiquées confirment la place centrale du livre dans les usages. En 2025, 4,5 millions d’ouvrages ont été réservés, soit 55 % de l’activité totale. Depuis 2021, plus de 32,5 millions de livres ont été acquis via le dispositif. Les librairies indépendantes bénéficient d’une dynamique favorable, avec une part de marché supérieure à la moyenne nationale.

Une étude de juillet 2025 indique que 64 % des bénéficiaires se sont rendu pour la première fois en librairie grâce à ce dispositif. Ces résultats soulignent un effet d’entraînement sur les pratiques d’achat et la fréquentation des points de vente physiques.

Évolution des pratiques de lecture

Les choix de lecture évoluent également. Entre 2023 et 2025, la part des romans est passée de 20 % à 35 % des réservations, tandis que celle des mangas a reculé de 46 % à 34 %. Cette progression traduit un intérêt accru pour la littérature générale.

Le dispositif repose sur une double structure : une aide individuelle pour les 17-18 ans et une enveloppe collective pour les établissements scolaires. En 2024-2025, plus de 4,2 millions d’élèves ont bénéficié de ce volet pédagogique, financé par plusieurs ministères.

Un outil d’accès culturel territorial

L’application facilite l’accès aux offres culturelles locales grâce à des fonctionnalités de géolocalisation et à un travail de médiation assuré par les partenaires. Elle vise à familiariser les jeunes avec la diversité des pratiques artistiques.

En tant qu’opérateur d’État, la structure s’inscrit dans une politique publique plus large, mobilisant plusieurs administrations. Cette coordination entre acteurs publics et privés constitue un levier pour soutenir la diffusion du livre dans un environnement numérique en mutation.

D'autant que l'outil a eu chaud : au début de son mandat, Rachida Dati a engagé une remise en cause du pass Culture, sans toutefois acter sa suppression totale. Dès 2024, elle juge le dispositif insuffisamment « démocratique » et susceptible de renforcer certaines inégalités d’accès aux pratiques culturelles. Dans ce cadre, elle propose une réforme visant à recentrer l’aide et à en modifier les modalités.

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En 2025, la ministre annonce notamment la suppression envisagée de la part individuelle pour les moins de 17 ans, afin de concentrer les moyens sur les publics plus âgés. Cette orientation s’inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires et de critiques récurrentes sur l’efficacité du dispositif. Si ces mesures ont nourri l’hypothèse d’un abandon progressif, elles relèvent davantage d’un redimensionnement que d’une disparition complète du pass Culture.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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