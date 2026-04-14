De la poésie aux sculptures : l'incroyable Dante, métamorphosé

La cité du Latium accueille une célébration singulière de la pensée médiévale à travers le prisme de la création contemporaine. Pour marquer le Dantedì, la rassegna intitulée « l’Alighieri dans les ouvrages de plasticiens » investit le cadre solennel du Salone Borromini.

Comme le rapporte l'agence ANSA, cet événement rassemble trente réalisations uniques qui détournent les codes classiques de l’édition. Sous l’égide de la FUIS, le rendez-vous explore la pérennité du génie florentin dans l’imaginaire des concepteurs actuels. Cette initiative, confirmée par la Biblioteca Vallicelliana, marque une étape cruciale dans la valorisation du patrimoine écrit par le biais de l’expérimentation matérielle.

Le passage du texte canonique à l’entité sculptural constitue le cœur battant de cette proposition curatoriale. Ici, le verbe s’efface devant la substance, transformant chaque tome en une recherche esthétique autonome. Selon EZ Rome, cette métamorphose illustre une rupture avec la reproduction industrielle au profit d’une bibliophilie d’avant-garde.

L’écrit n’est plus un simple vecteur de sens, mais devient le pilier d’une narration visuelle où la texture et le relief priment. Cette approche redéfinit les frontières mouvantes entre l’art visuel et la confection de volumes précieux, offrant une lecture tridimensionnelle de la Comédie qui transcende la simple page imprimée.

Une approche concentrique disruptive

La commissaire Stefania Severi a orchestré un ensemble où la diversité structurelle surprend le visiteur. L manifestation souligne « la variété des formes de ces livres », fuyant toute uniformité monotone. Les spectateurs découvrent des dispositifs allant du rouleau ancestral au leporello, en passant par des boîtes complexes et des coffrets d’art.

Chaque pièce propose une ergonomie de lecture inédite, sollicitant le toucher autant que la vue. Ce déploiement de configurations spatiales témoigne d’une volonté de briser le carcan du format traditionnel pour embrasser des architectures de cellulose audacieuses.

Les procédés employés par les signataires sollicités témoignent d’un éclectisme méthodologique remarquable au sein de ce parcours. Les œuvres naviguent entre l’usage ancestral de l’aquarelle et l’intégration de l’imagerie numérique.

Des graveurs, illustrateurs et sculpteurs ont conjugué leurs talents pour interpréter les thématiques du visionnaire, des portraits du maître aux paysages métaphysiques de l’Enfer. Les composants utilisés varient également, mêlant le tissu aux surfaces polymatériques. Cette richesse des éléments confère à chaque opus une identité propre, ancrée dans une physicalité qui défie la dématérialisation galopante.

La participation de figures telles que Letizia Ardillo ou Vito Capone garantit une exigence intellectuelle élevée à l’ensemble du projet. Ces interventions ne se contentent pas d’illustrer les vers du père de la langue, mais les réinventent totalement. Les thèmes de la Vie Nouvelle ou du traité De la Monarchie trouvent ici des échos graphiques inattendus, loin des clichés iconographiques habituels du genre.

Par-delà les siècles

L’accrochage ne se limite pas aux productions modernes, il instaure une conversation directe avec les trésors bibliographiques de la capitale. On y admire notamment le document Ms C 92, ayant appartenu à Saint Philippe Neri, qui recèle le chant final du Paradis. Cette mise en miroir permet de mesurer l’évolution des vecteurs de transmission du savoir.

La présence virtuelle du célèbre « Somme Poète Vallicelliano », incunable Z 79A, complète ce panorama historique. Cette confrontation souligne la continuité d’un héritage où le vélin ancien et le travail-sculpture partagent une même sacralité.

Dante n'en finira jamais de fasciner...

Quelques autres exemples se retrouvent ici.

Par Cécile Mazin

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