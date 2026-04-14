Les archives photo de l’AFP publiées en livres par Cercle d’Art

Les éditions Cercle d’Art et l’Agence France-Presse (AFP) s’associent pour publier une collection de livres construite à partir de leurs archives photographiques. Les premiers volumes, consacrés aux années 1980 et 1990, sont attendus en octobre, avant une extension aux deux décennies précédentes prévue pour le printemps 2027. Le projet prévoit de rendre accessibles des images issues d’un fonds de plusieurs millions de clichés, dont certaines encore inédites.
Le 14/04/2026 à 16:55 par Ewen Berton
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14/04/2026 à 16:55
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La collection annoncée repose sur une sélection d’images regroupées par périodes, avec une attention portée à leur mise en forme dans le cadre du livre. Certaines de ces photographies, conservées jusqu’ici dans les fonds de l’agence, seront publiées pour la première fois.
La première série d’ouvrages portera sur les années 1980 et 1990 et paraîtra à l’automne. Une seconde étape est prévue au printemps 2027 avec des volumes consacrés aux années 1960 et 1970. L’objectif affiché est d’étendre progressivement cette exploration à près d’un siècle d’archives.
Le fonds comprend plus de 6 millions de photographies argentiques, dont 350.000 plaques de verre, aussi appelées plaques photographiques. Ces images, initialement produites pour la couverture de l’actualité, témoignent d’événements et de contextes très variés, saisis au fil du temps par les photographes de l’agence.
Pour Cercle d’Art, ce projet démontre une orientation éditoriale renouvelée. « Ce partenariat inédit avec l’AFP traduit la nouvelle ligne éditoriale ambitieuse de la maison d’édition Cercle d’Art, en révélant et en valorisant un fonds photographique français exceptionnel à travers une série d’ouvrages bilingues uniques », explique Thomas Vivien, directeur de la maison.
Du côté de l’AFP, le travail consiste à revisiter un ensemble d’images accumulées depuis plusieurs décennies. « Explorer un fonds d’archives qui recense plus de 6 millions de photographies argentiques, dont 350.000 plaques de verre est un privilège. Déceler dans ces images qui ont fait l’actualité un jour et qui ont marqué leur époque, celles qui sont devenues intemporelles, c’est rendre hommage au regard des photographes de l’AFP », souligne Christophe Calais, responsable des Projets spéciaux photo.
En complément de la collection principale, deux ouvrages sont annoncés : l’un consacré à Paris, l’autre dédié au photographe Éric Schwab.
Le projet s’appuie sur un principe simple : sortir ces photographies de leur circulation immédiate pour les inscrire dans un temps plus long. Le livre permet de les réunir, de les ordonner et de leur redonner un cadre, différent de celui dans lequel elles ont été produites et diffusées.
Créées en 1949 sous l’impulsion de Charles Feld et Pablo Picasso, les éditions Cercle d’Art se sont spécialisées dans le livre d’art, avec une attention particulière portée à la fabrication et à la mise en page. Leur catalogue s’est construit au fil de collaborations avec des artistes et des institutions, mais aussi autour de projets liés aux archives photographiques.
À LIRE - Les archives de Roger Nimier données à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet
L’AFP, fondée en 1944, s’appuie sur un réseau de journalistes présents dans 210 bureaux à travers le monde. Son service photo, composé de plus de 450 photographes et enrichi par des partenariats avec d’autres agences, produit chaque jour un volume important d’images. Le partenariat avec Cercle d’Art propose une autre forme de diffusion pour une partie de ce fonds.
Crédits photo : 000_ARP4103969 / Mur de Berlin : Les Berlinois de l’Ouest se massent devant le mur de Berlin tôt le 11 novembre 1989, tandis qu’ils regardent des gardes-frontières est-allemands démolir une section du mur afin d’ouvrir un nouveau point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, près de la Potsdamer Platz. (GERARD MALIE / AFP)
Par Ewen Berton
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Arnaud et Jean-Marie Larrieu préparent leur prochain long métrage, La Foudre, librement adapté du roman éponyme de Pierric Bailly publié aux éditions P.O.L. Après Le Roman de Jim, les cinéastes poursuivent ainsi leur collaboration avec l’univers de l’écrivain.
19/03/2026, 12:08
Paru aux éditions Calmann-Lévy en 2020, Plus fort qu'elle, de Jacques Expert, deviendra une mini-série pour France 2. La réalisation a été confiée à Jérôme Cornuau, scénariste, producteur et déjà réalisateur du téléfilm Le jour de ma mort (2024), également tiré d'un ouvrage de Jacques Expert.
19/03/2026, 09:46
À l’occasion de la Semaine de la francophonie, La Grande Librairie réunit plusieurs écrivains autour d’une question centrale : que dit la langue de notre identité, et que reste-t-il de cet héritage lorsque les frontières — réelles ou symboliques — se resserrent ? Entre récits intimes, réflexion politique et regard sur la traduction, le plateau dessine un paysage traversé par les tensions contemporaines.
18/03/2026, 11:28
La série « Les docs de La Grande Librairie » se penche sur une nouvelle figure, et non des moindres, avec une icône de la littérature américaine, Jack London. Réalisé par Catherine Aventurier, ce portrait convoque plusieurs auteurs pour évoquer son œuvre, dont Marie Desplechin et Clara Dupont-Monod.
18/03/2026, 10:04
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
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