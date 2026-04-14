Badiou, Wells, Marsan : les nouveautés des Éditions des Lumières arrivent en librairie

Alors que les échéances électorales se succèdent, les Éditions des Lumières inaugurent en 2026 une collection d’essais courts et incisifs avec un tract rouge signé Alain Badiou, philosophe français le plus lu et le plus traduit dans le monde : Sur la politique aujourd’hui. Dans cette leçon qui revient sur les grandes mutations politiques des dernières années — occupations des places, Printemps arabe, Nuit Debout, crise grecque, effondrement des gauches, montée de l’extrême droite… — le philosophe invite à ouvrir de nouvelles brèches dans le présent.

« La politique commence à partir du moment où l’on n’accepte plus que la distinction entre le possible et l’impossible soit en partage avec l’adversaire. » — Alain Badiou, Sur la politique aujourd’hui, Éditions des Lumières, 2026.

Deuxième nouveauté, qui arrive en librairie en ce printemps marqué par l’omniprésence de la guerre et des menaces sur le devenir de l’humanité : Le jour de la comète, du prophétique H. G. Wells. Dans ce roman magistral dopé à la lutte des classes, H. G. Wells, le génie de la science-fiction, donne à voir toute l’étendue de son sens de l’anticipation. Car voici, après La Machine à explorer le temps et L’Homme invisible, une critique impitoyable de la guerre, nourrie par une stupéfiante intuition écologique et un éloge du polyamour…

Maxime Cochard, éditeur aux Éditions des Lumières, se montre enthousiaste : « Pour préfacer ce livre incroyable, nous avons fait appel à Jérôme Leroy, dont le roman Vivonne, Grand Prix de l’Imaginaire 2022, est lui-même bourré d’anticipations hallucinantes. Parce que c’est par et dans la littérature qu’on découvre que tout n’est pas perdu… »

Enfin, c’est également le 16 avril que les librairies présenteront le Petit manuel d’élégance masculine d’Eugène Marsan. Une parfaite idée de cadeau ! Avec ce guide délicieusement désuet, apprenez aux hommes de votre entourage à nouer une cravate sans risquer l’étranglement, à choisir un vin sans provoquer d’aigreur d’estomac, à accorder la couleur de leurs chaussettes à celle de leur veste et à survivre aux dîners mondains sans transformer la soirée en tragédie grecque…

Victor Laby, éditeur aux Éditions des Lumières, attire l’attention sur la figure d’Eugène Marsan : « Il était un écrivain d’avant-guerre, chroniqueur de mode et dandy raffiné, membre du fameux Club des Longues Moustaches. Dans ce petit guide, il distille ses secrets pour faire de vous un gentleman accompli ! »

Les Éditions des Lumières seront présentes au salon des éditeurs indépendants L’Autre Livre, à la Halle des Blancs-Manteaux (Paris 4e), du 1er au 3 mai 2026.

Badiou, Wells, Marsan — disponibles dans toutes les librairies et sur editionsdeslumieres.fr

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Par Auteur invité

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