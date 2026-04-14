Un proche de Bolloré remplace Olivier Nora à la tête de Grasset

Hachette Livre a officialisé le départ d’Olivier Nora, en poste depuis 2000, et annoncé la nomination de Jean-Christophe Thiery à la tête des éditions Grasset. Une transition présentée comme naturelle dans la communication du groupe, mais qui intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par l’arrivée récente de Boualem Sansal dans le catalogue de la maison.

L’essentiel de sa carrière dans l’orbite Bolloré

Arnaud Lagardère a salué « le travail remarquable accompli » par Olivier Nora, évoquant une « figure du groupe et du paysage littéraire français » ayant contribué au rayonnement des maisons et des auteurs. Dans le même temps, il s’est dit « heureux » de voir Jean-Christophe Thiery prendre la relève, estimant qu’il saurait « porter le projet ambitieux de développement de Grasset ».

Ancien élève de l’ENA, Jean-Christophe Thiery - Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin de son nom complet - a effectué l’essentiel de sa carrière dans l’orbite Bolloré. Après un passage dans le corps préfectoral et au ministère de l’Économie, il rejoint dès 2001 le groupe de Vincent Bolloré, où il participe à la création d’un pôle médias, lançant notamment Direct 8 et Direct Matin. Il accompagne ensuite le développement de Bolloré Media, avant de prendre la tête de Canal+, puis de son conseil de surveillance.

Plus récemment, il a été nommé président-directeur général du Louis Hachette Group dans le cadre de la réorganisation de Vivendi, tout en occupant des fonctions centrales au sein de Hachette Livre. Il siège également au conseil d’administration du groupe et a intégré le Bureau du Syndicat national de l’édition.

« En toute indépendance »

Autrement dit, la nomination de Jean-Christophe Thiery à la tête de Grasset ne relève pas d’un simple choix interne : elle s’inscrit dans une recomposition plus large des équilibres au sein du groupe, où les profils issus de l’écosystème Bolloré occupent désormais des positions clés.

Face à cette évolution, les mots d’Olivier Nora résonnent d’une manière particulière. L’éditeur a rappelé son « attachement » à la maison et s’est dit « fier d’avoir pu en porter les couleurs, en toute indépendance, depuis 26 ans ».

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Il adresse ses pensées aux auteurs, et « à tous les collaborateurs du groupe Hachette Livre, avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler depuis près de 40 ans comme patron de Calmann-Lévy, de Fayard et de Grasset ».

Crédits photo : Jean-Christophe Thiery © Hachette

Par Hocine Bouhadjera

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