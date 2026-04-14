Les jeunes lecteurs désertent-ils les librairies ?

Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.
Le 14/04/2026 à 16:57 par Antoine Oury
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14/04/2026 à 16:57
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« C'est un sujet d'inquiétude pour l'avenir des librairies », a reconnu Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, lors de la présentation des résultats de l'étude consacrée aux pratiques de lecture des jeunes Français, âgés de 7 à 19 ans, réalisée par Ipsos/BVA.
En effet, parmi les questions posées aux 1500 personnes par l'entreprise de sondages se trouvent celles relatives aux modes de procuration des ouvrages, pour la cohorte de lecteurs et lectrices. Ainsi, 41 % des jeunes âgés de 7 à 19 ans déclarent acheter des livres au moins une fois par mois (- 4 points par rapport à 2024). Notons que cette acquisition peut être réalisée par les parents.
Internet reste un canal d'achat incontournable, puisqu'il représente environ 60 % des achats mentionnés, à travers Amazon, les sites d'achat de seconde main, comme Le Bon Coin ou Vinted, suivis par la seconde main spécifiquement (les sites d'achat de seconde main et les brocantes), avant la librairie.
Cette dernière se maintient, parmi les lieux d'achat, puisqu'elle est citée par 38 % des répondants âgés de 7 à 19 ans, gagnant même 3 points et talonnant ainsi Amazon (39 %, - 3 points). En tête, citées à 56 %, figurent les grandes surfaces culturelles, type Fnac, Espace Culturel Leclerc ou Cultura. Les hyper et supermarchés, eux, pointent en quatrième position (en baisse de 6 points), presque doublés par les sites d'achat de seconde main (en hausse de 4 points).
Si les niveaux d'achat sont encourageants, la fréquentation des jeunes en librairie, elle, connaît un important recul par rapport à 2024, de 7 points, selon l'enquête d'Ipsos/BVA. 26 % des jeunes interrogés seulement déclarent s'y rendre une fois par mois.
L'une des explications à ce recul de la fréquentation des librairies pourrait être la réforme du pass Culture, qui avait provoqué un afflux massif de jeunes acheteurs au moment de sa concrétisation. Pourtant, il reste largement utilisé par ce public pour se procurer des lectures : 74 % des répondants ont acheté un ou plusieurs livres avec ces crédits, en hausse de 3 points.
Le panorama relève aussi la hausse des achats de livres d'occasion, commune aux jeunes et au reste de la population. 62 % des jeunes qui achètent des livres les achètent d'occasion, indique Ipsos/BVA - en réalité, 9 % les achètent toujours d'occasion, 53 % les achètent « parfois neufs, parfois d'occasion ».
On notera par ailleurs que, pour se procurer des lectures, les jeunes se tournent plus volontiers vers leurs parents, pour un achat ou un cadeau (74 %, +6 points par rapport à 2024). 68 % précisent que leur mère achète ces livres, et 39 % leur père, ce qui dénote une répartition assez genrée des dépenses pour des ouvrages. Dans 37 % des cas, d'autres membres de la famille offrent de nouvelles lectures.
À LIRE - Écrans, parents, école... Comment expliquer le déclin de la lecture chez les jeunes ?
51 % des jeunes lecteurs se tournent vers la bibliothèque ou le CDI pour emprunter plutôt qu'acheter (+8 points par rapport à 2024), sachant que ces établissements connaissent eux aussi une baisse de leur fréquentation.
Finalement, seuls 31 % des jeunes réalisent eux-mêmes leurs achats de livres, en baisse de 2 points. Le repli du marché du livre, observé depuis quelques mois par l'industrie tout entière, n'est donc pas limité aux acheteurs adultes...
L'étude complète est accessible ci-dessous.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam.
08/04/2026, 11:27
En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique.
08/04/2026, 11:19
Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.
08/04/2026, 10:49
Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».
08/04/2026, 08:54
À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une annulation culturelle lourde de sens. Le nouvel édile RN a supprimé une exposition du photographe Sylvain Brino en visant ses prises de position supposées, et non ses images. Dans une commune où les éditions Au Diable Vauvert et une résidence d’auteurs constituent un ancrage ancien, l’affaire dépasse de loin la stricte déprogrammation municipale. Elle engage un rapport au pluralisme culturel.
07/04/2026, 18:00
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