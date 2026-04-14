Le calendrier littéraire de La Kube en soutien à trois librairies

Ouverture en zone rurale, librairie jeunesse inclusive, cycle de rencontres pour un vingtième anniversaire : derrière l’objet cadeau, l’entreprise rattache désormais l’achat à des besoins précis de terrain.

Kube mise cette année sur un produit déjà identifié par sa communauté, mais en lui donnant une portée plus concrète. Pour la troisième édition de ses calendriers de l’Avent, la société ouvre des précommandes jusqu’au 22 avril à 23 h 59 pour deux références — une version Kube et une version New Romance conçue avec Hugo — vendues 199,90 €, ou en trois fois sans frais.

Chaque coffret comprend 24 pochettes à ouvrir en décembre ; la page de présentation précise qu’il s’agit de 12 romans et 12 surprises, tandis que Kube affirme dans son communiqué proposer les « premiers et seuls » calendriers de l’Avent littéraires pour adultes.

La précommande changée en cagnotte

Le dispositif ne repose pas seulement sur la promesse d’un objet saisonnier. Kube annonce que 5 € sont reversés pour chaque calendrier précommandé à une cagnotte collective destinée à trois projets portés par des libraires de son réseau. Après l’achat, les clients votent pour répartir cette enveloppe entre les initiatives retenues. La plateforme revendique par ailleurs un réseau de 300 libraires partenaires pour ses abonnements et rappelle travailler depuis l’été 2015 à une formule fondée sur la recommandation individualisée.

Le premier projet concerne Marie, à Éguzon-Chantôme, dans l’Indre. Son établissement, La Mare aux Livres, doit ouvrir le 15 avril selon le communiqué. Kube présente une librairie généraliste installée dans un bourg qui n’en avait jamais eu, avec l’objectif d’enrichir le fonds et de financer des rendez-vous mensuels. Au moment de la consultation en ligne, cette initiative recueillait 56 % des suffrages affichés.

Le second dossier met en avant Les Gamineries, à Rennes. La librairie, portée par Léa, se donne une orientation jeunesse et inclusive. La page dédiée évoque des ateliers pour enfants et parents, une sensibilisation aux handicaps, une sélection de livres tournée vers l’inclusivité ainsi qu’un espace café pensé pour les familles ; le communiqué ajoute que la fondatrice est dyslexique et que son enfant est né sourd. Ce projet totalisait 32 % des votes affichés lors de la consultation.

Trois librairies, trois usages de l’appui financier

La troisième bénéficiaire potentielle est L’Esprit Vif, à Vif, en Isère. Marina y prépare les 20 ans de la librairie. Kube indique que la cagnotte servirait à financer un cycle « 20 auteurs » mêlant rencontres, dédicaces et diffusions en direct ; le communiqué mentionne aussi la volonté d’inscrire, au-delà de cet anniversaire, un salon littéraire annuel. Ce projet affichait 12 % des voix au moment où la page a été consultée.

L’opération s’accompagne d’un jeu-concours réservé aux acheteurs, organisé du 26 mars au 22 avril 2026. Le règlement mentionne deux types de lots : un ensemble de deux étagères murales TEEbooks, d’une valeur commerciale de 129,90 € TTC, et cinq coffrets de thé Dammann Frères valorisés chacun 45,50 € TTC. Les gagnants doivent être contactés à la fin des précommandes.

Pour Kube, l’enjeu consiste donc à prolonger le modèle de la box personnalisée par un objet événementiel adossé à un mécanisme de financement ciblé. L’entreprise rappelle sur son site être née en 2015, proposer sa Kube Originale à partir de 19,20 € par mois et s’appuyer sur une prescription humaine revendiquée comme distincte des recommandations automatisées.

Avec ce calendrier 2026, elle cherche moins à ajouter un simple produit dérivé qu’à rattacher l’achat à des ouvertures, des aménagements et des rendez-vous en librairie. Plus d'informations à cette adresse.

Crédits photo : Kube

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Par Cécile Mazin

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