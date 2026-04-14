À Beuvry, Les Frondaisons reviennent avec une journée gratuite entre poésie et nature

Le 30 mai 2026, la Maison de la Poésie de Beuvry accueillera une nouvelle édition des Frondaisons, festival gratuit consacré cette année aux oiseaux. Balades, lectures, ateliers, escape game, poésie contemporaine et propositions festives composeront une journée pensée pour tous les publics. L’événement affirme aussi une ligne écologique, entre écopoésie, attention au vivant et engagement en faveur d’une organisation durable.
Le 14/04/2026 à 14:56 par Dépêche
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14/04/2026 à 14:56
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Le festival Les Frondaisons fera son retour le samedi 30 mai 2026 à la Maison de la Poésie de Beuvry, de 10 h à 22 h, avec une entrée gratuite et une programmation placée sous le thème des oiseaux. Fort de la fréquentation enregistrée lors de l’édition précédente, l’événement entend de nouveau réunir des publics variés, des amateurs de nature aux passionnés de poésie, en passant par les familles, dans un cadre où se croisent balades, lectures, ateliers et propositions ludiques.
L’équipe de la Maison de la Poésie présente cette journée comme un moment de rencontre et de circulation entre les sensibilités, en misant sur une programmation qui fait entendre de nouvelles voix poétiques tout en exploitant les possibilités du lieu, une villa installée au milieu de la forêt. Le programme mêle ainsi propositions pour les très jeunes enfants, ateliers d’aquarelle, moments d’écriture, siestes poétiques, escape game conçu avec EDEN 62, concert de musique classique dans la clairière et scène ouverte sous tente berbère.
L’édition 2026 revendique plus particulièrement une inscription dans l’écopoésie. La découverte et la contemplation de la nature structurent une partie importante du parcours proposé au public. Dès 10 h, l’association de spectateurs de la Comédie de Béthune Coulisses doit surprendre les promeneurs avec des lectures poétiques impromptues. À 11 h, la poétesse Coline Marescaux déambulera dans le parc en lisant des extraits de Cui-Cui. À midi, Irène Gayraud conduira une balade dans un espace naturel pensée comme une tentative de transcription poétique du vivant à partir des sons, des sensations et de l’imagination.
Le festival met aussi l’accent sur la pratique. Camille Zabka invitera les participants à écrire un poème sous forme de liste de ce qu’ils aimeraient emporter partout avec eux, avant de fabriquer un mini-livre où inscrire ce « texte-trésor ». Sophie Selliez animera de son côté un atelier ludique et participatif autour de la collecte de mots en mouvement et de l’invention d’oiseaux facétieux. Un atelier à la journée, payant et sur inscription, combinera quant à lui écriture poétique en anglais le matin avec Christie Willcox et illustration à l’aquarelle l’après-midi avec Julie Mayer, déjeuner inclus.
L’après-midi s’organisera ensuite autour d’un plateau de poésie contemporaine engagée. Après l’inauguration prévue à midi et demi, la grande scène accueillera plusieurs lectures. À 14 h, Aurélie Olivier lira Mon corps de ferme, publié aux éditions du commun, présenté comme un texte à la fois fort, engagé, personnel et universel, consacré à l’enfance dans une ferme bretonne. À 15 h, Thomas Suel proposera une sélection de textes autour des oiseaux, avec un angle qui permettra d’aborder la question de la migration.
La suite du programme donnera place à des formes plus performatives. Axelle Glé présentera une lecture de Ménure Superbe, texte publié aux Inaperçus, accompagnée d’effets sonores, de transformations vocales, de nappes musicales et de textures bruitistes. À 17 h, la poétesse taïwanaise Lin Wan-Yu, invitée par le Marché de la Poésie de Paris qui se tiendra quelques jours plus tard, clôturera cette séquence de lectures avec une œuvre annoncée comme intensément vibrante et toujours reliée à la nature. Les livres des autrices et auteurs invités, ainsi qu’une sélection consacrée à la nature, à la poésie et à l’écologie, seront disponibles auprès de la librairie indépendante Les Lisières.
L’événement revendique enfin un engagement concret en matière de développement durable. Le communiqué précise que le festival se veut zéro déchet, attentif à la neutralité des déplacements et résolument tourné vers le local. Cette orientation entre en cohérence avec une programmation qui associe création poétique, présence au vivant et sensibilisation aux enjeux écologiques, tout en ménageant une dimension festive. La fin de journée annoncera ainsi une scène ouverte express, un concert de Tiger Böhlm et un blind test consacré, lui aussi, aux oiseaux. Une buvette et une offre de restauration seront proposées sur place.
Le rendez-vous se tiendra à la Maison de la Poésie, 37 rue François-Galvaire à Beuvry. Par l’ampleur de sa plage horaire, la diversité de ses formats et le dialogue constant qu’il instaure entre poésie, transmission et environnement, Les Frondaisons cherchent à confirmer la dynamique observée l’an dernier et à inscrire plus solidement encore ce festival dans le paysage des manifestations littéraires attentives aux liens entre création et nature.
Par Dépêche
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L'autrice-compositrice Billie Eilish ferait ses premiers pas au cinéma dans une adaptation de La Cloche de détresse, œuvre la plus connue de la romancière et poétesse américaine Sylvia Plath. L'interprète de « Birds of a Feather » serait tout en haut de la liste des candidates constituée par la réalisatrice Sarah Polley.
12/03/2026, 09:49
L'acteur américain Arnold Schwarzenegger affirme qu'un nouveau film adapté des romans de Robert E. Howard est en préparation, dans lequel il manierait à nouveau l'épée de Conan le Barbare. King Conan le montrerait en roi déchu, après quatre décennies de règne.
11/03/2026, 12:11
Du 19 au 25 mars 2026, la galerie Robillard à Paris présente Un air de famille, une exposition consacrée au travail de l’illustrateur belge Quentin Gréban. L’événement réunit les illustrations originales de son album Grands-Parents, récemment publié aux éditions Mijade, ainsi qu’une sélection d’œuvres issues de ses livres consacrés aux relations familiales. Un vernissage en présence de l’artiste est organisé le 18 mars à partir de 18h.
10/03/2026, 10:27
Un nouveau récit de Roberto Saviano se dirige vers les écrans de cinéma. Les sociétés de production italiennes PiperFilm et Palomar ont déclaré ouvert le tournage de Super Santos, basé sur le livre Cuore Puro. Paru en 2022 en Italie chez Giunti, le roman est resté inédit en français à ce jour.
10/03/2026, 09:31
Le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration de Strasbourg consacre au dessinateur F’murrr une grande exposition intitulée « Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr, annoté par Camille Potte », présentée du 6 mars au 30 août 2026. Organisée dans le cadre des Rencontres de l’Illustration et du Printemps du dessin, elle constitue à ce jour la plus vaste exposition institutionnelle dédiée à l’auteur.
09/03/2026, 18:13
Ce lundi 9 mars marque l'entrée en fonction de Julie Deliquet en tant que directrice du Théâtre national de la Colline. Sa nomination a été décrétée par le président de la République le 6 mars dernier, sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la Culture Catherine Pégard.
09/03/2026, 13:05
Du 27 mars au 11 avril, le festival littéraire Hors limites revient en Seine-Saint-Denis pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’anniversaire. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’événement marquera les 40 ans du programme de résidences Écrivain·es en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création littéraire sur le territoire.
09/03/2026, 12:15
Du 20 au 29 mars 2026, l’espace de L’ahah, situé Cité Griset dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, accueille l’artiste Dominique De Beir pour une exposition intitulée « Suites à L’ahah ». À l’occasion de cet événement, l’artiste présente un ensemble de dessins, peintures et livres, en dialogue direct avec la parution de son nouvel ouvrage Dos, publié par Roven éditions.
06/03/2026, 12:00
La société de distribution Le Pacte a daté la sortie du film Histoires de la nuit, adapté du roman de Laurent Mauvignier paru en septembre 2020 aux éditions de Minuit. Le long-métrage, qui réunit notamment Hafsia Herzi, Benoît Magimel et Bastien Bouillon, sera en salles le 16 septembre prochain.
05/03/2026, 10:31
Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.
04/03/2026, 12:04
Le palmarès 2026 des Césars met en lumière la place centrale des œuvres issues de la littérature dans le cinéma français contemporain. Au premier rang, L’Attachement, réalisé par Carine Tardieu, s’impose comme le grand gagnant en remportant le César du Meilleur film, ainsi que celui de la Meilleure adaptation.
27/02/2026, 14:56
Du 26 juin au 8 novembre 2026, le musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin consacrera une exposition d’envergure à une figure aussi fascinante que dérangeante : Satan. Intitulée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle, cette manifestation entend proposer la première grande étude monographique consacrée à la transformation du diable en anti-héros romantique, symbole de liberté, de transgression et de modernité artistique.
26/02/2026, 17:42
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac organise à Paris, les samedi 4 et dimanche 5 avril 2026, la 7e édition du week-end « L’Anthropologie va vous surprendre ! », en accès libre et gratuit. La programmation, consacrée au thème « Temps et rythmes » et pensée en lien avec le 20e anniversaire du musée réunit conférences, mini-conférences, commentaires d’œuvres, projections et un concert-lecture.
25/02/2026, 16:43
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
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