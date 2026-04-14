À Beuvry, Les Frondaisons reviennent avec une journée gratuite entre poésie et nature

Le festival Les Frondaisons fera son retour le samedi 30 mai 2026 à la Maison de la Poésie de Beuvry, de 10 h à 22 h, avec une entrée gratuite et une programmation placée sous le thème des oiseaux. Fort de la fréquentation enregistrée lors de l’édition précédente, l’événement entend de nouveau réunir des publics variés, des amateurs de nature aux passionnés de poésie, en passant par les familles, dans un cadre où se croisent balades, lectures, ateliers et propositions ludiques.

L’équipe de la Maison de la Poésie présente cette journée comme un moment de rencontre et de circulation entre les sensibilités, en misant sur une programmation qui fait entendre de nouvelles voix poétiques tout en exploitant les possibilités du lieu, une villa installée au milieu de la forêt. Le programme mêle ainsi propositions pour les très jeunes enfants, ateliers d’aquarelle, moments d’écriture, siestes poétiques, escape game conçu avec EDEN 62, concert de musique classique dans la clairière et scène ouverte sous tente berbère.

L’édition 2026 revendique plus particulièrement une inscription dans l’écopoésie. La découverte et la contemplation de la nature structurent une partie importante du parcours proposé au public. Dès 10 h, l’association de spectateurs de la Comédie de Béthune Coulisses doit surprendre les promeneurs avec des lectures poétiques impromptues. À 11 h, la poétesse Coline Marescaux déambulera dans le parc en lisant des extraits de Cui-Cui. À midi, Irène Gayraud conduira une balade dans un espace naturel pensée comme une tentative de transcription poétique du vivant à partir des sons, des sensations et de l’imagination.

Le festival met aussi l’accent sur la pratique. Camille Zabka invitera les participants à écrire un poème sous forme de liste de ce qu’ils aimeraient emporter partout avec eux, avant de fabriquer un mini-livre où inscrire ce « texte-trésor ». Sophie Selliez animera de son côté un atelier ludique et participatif autour de la collecte de mots en mouvement et de l’invention d’oiseaux facétieux. Un atelier à la journée, payant et sur inscription, combinera quant à lui écriture poétique en anglais le matin avec Christie Willcox et illustration à l’aquarelle l’après-midi avec Julie Mayer, déjeuner inclus.

L’après-midi s’organisera ensuite autour d’un plateau de poésie contemporaine engagée. Après l’inauguration prévue à midi et demi, la grande scène accueillera plusieurs lectures. À 14 h, Aurélie Olivier lira Mon corps de ferme, publié aux éditions du commun, présenté comme un texte à la fois fort, engagé, personnel et universel, consacré à l’enfance dans une ferme bretonne. À 15 h, Thomas Suel proposera une sélection de textes autour des oiseaux, avec un angle qui permettra d’aborder la question de la migration.

La suite du programme donnera place à des formes plus performatives. Axelle Glé présentera une lecture de Ménure Superbe, texte publié aux Inaperçus, accompagnée d’effets sonores, de transformations vocales, de nappes musicales et de textures bruitistes. À 17 h, la poétesse taïwanaise Lin Wan-Yu, invitée par le Marché de la Poésie de Paris qui se tiendra quelques jours plus tard, clôturera cette séquence de lectures avec une œuvre annoncée comme intensément vibrante et toujours reliée à la nature. Les livres des autrices et auteurs invités, ainsi qu’une sélection consacrée à la nature, à la poésie et à l’écologie, seront disponibles auprès de la librairie indépendante Les Lisières.

L’événement revendique enfin un engagement concret en matière de développement durable. Le communiqué précise que le festival se veut zéro déchet, attentif à la neutralité des déplacements et résolument tourné vers le local. Cette orientation entre en cohérence avec une programmation qui associe création poétique, présence au vivant et sensibilisation aux enjeux écologiques, tout en ménageant une dimension festive. La fin de journée annoncera ainsi une scène ouverte express, un concert de Tiger Böhlm et un blind test consacré, lui aussi, aux oiseaux. Une buvette et une offre de restauration seront proposées sur place.

Le rendez-vous se tiendra à la Maison de la Poésie, 37 rue François-Galvaire à Beuvry. Par l’ampleur de sa plage horaire, la diversité de ses formats et le dialogue constant qu’il instaure entre poésie, transmission et environnement, Les Frondaisons cherchent à confirmer la dynamique observée l’an dernier et à inscrire plus solidement encore ce festival dans le paysage des manifestations littéraires attentives aux liens entre création et nature.

Par Dépêche

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