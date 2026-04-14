La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire

Je m’appelle Bal, mes parents étaient tellement heureux et fiers de me mettre au monde qu’ils ont fait des émules.

Mes sœurs, demi-sœurs, quart de sœurs, elles aussi ont pris racine sur du bitume, dans des centres commerciaux. Nous avons vite appris à grandir et nos parents nous laissés là, comme à l’abandon. Livrées à nous-mêmes et surtout aux autres.

Ils pensaient bien faire nos parents, personne ne pourrait dire le contraire, ils se voyaient investis d’une mission, nous étions là pour leur servir de faire-valoir. Alors, ils nous ont mis nos plus beaux habits, simples et dénués de tous artifices, pour nous présenter au monde.

À travers nous, enfants chéris, ils devenaient des passeurs de mots, des passeurs de textes, les livres auraient droit à une seconde vie. Passant de mains en mains, de foyer en foyer, ces livres que moi, Bal, je devais accueillir sans rien dire, sans que personne ne me demande mon envie.

Mon cœur fût ligoté, mon esprit interdit, mes parents n’étaient plus là pour me protéger de la crasse et du manque de nourriture, ou alors d’une nourriture si insipide que mon estomac devait se cramponner pour ne pas la recracher.

Ils m’ont laissée là, sans contrôle, sans règles de bonne conduite, sans veilleurs d’enfants.

Peut-être suis-je trop exigeante, qu’il faudrait juste accepter la défaillance, la différence.

Pourtant, je me sens vieille avant l’heure, ils ont fait de moi un mouroir, un abri pour tous ceux qui devraient finir leur vie ailleurs et non pas dans mes entrailles.

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Alors, avec mes sœurs de cœur, ici et là-bas, nées de ce même espoir, nous avons décidé de ne plus nous taire.

Nous, Bal de tous les pays, revendiquons le droit à la dignité.

Nous, Bal de tous les pays, revendiquons le droit à la sélection.

Nous, Bal de tous les pays, revendiquons le droit à la protection.

Mon nom est Bal. Je suis une Boîte à livres.

Crédits photo : Parc du Vieux Quai de Sept-Iles, au Québec - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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