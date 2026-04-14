Bologne distingue six éditeurs jeunesse à travers le monde

Le palmarès 2026 du prix BOP – Bologna du meilleur éditeur jeunesse de l’année réunit six maisons issues de six régions du monde. Pour l’Afrique, le jury des éditeurs a distingué Saaraba Éditions, au Sénégal. En Asie, le prix revient à Bronze Publishing, au Japon. Dans la zone Caraïbes, Amérique centrale et Amérique du Sud, Lecturita Ediciones, en Argentine, figure au palmarès.

L’Europe est représentée par les Éditions La Doux, en France. Pour l’Amérique du Nord, le prix a été attribué à Tundra Books, au Canada. En Océanie, Messy Press, en Nouvelle-Zélande, complète la liste des lauréats. L’édition 2026 dessine une carte étendue de l’édition jeunesse, à travers des structures implantées dans plusieurs continents.

Le prix a été créé par le Salon du livre jeunesse de Bologne en collaboration avec l’Association des éditeurs italiens (AIE) et l’Association internationale des éditeurs (IPA). Il distingue chaque année des éditeurs jeunesse à l’échelle mondiale. Sa particularité tient à son jury : ce sont les éditeurs eux-mêmes qui nomment les maisons qu’ils jugent les plus marquantes. Le prix repose ainsi sur une reconnaissance formulée à l’intérieur même du secteur.

Un prix attribué par les professionnels du livre

Le BOP récompense des maisons qui se sont distinguées par leur créativité, leur innovation et la qualité de leurs choix éditoriaux. L'objectif est de distinguer un travail éditorial dans la durée, tel qu’il est perçu par les autres acteurs du monde du livre jeunesse.

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Le palmarès 2026 reflète cette logique en répartissant les prix par grandes zones géographiques. Chaque lauréat représente ainsi une région plutôt qu’un classement mondial unique. Cette organisation permet de faire coexister des réalités éditoriales différentes. Elle donne aussi une visibilité à des maisons installées dans des contextes linguistiques et culturels distincts.

Crédits illustration : Foire du livre de jeunesse de Bologne

Par Dépêche

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