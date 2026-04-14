Bologne distingue six éditeurs jeunesse à travers le monde

Le prix BOP – Bologna du meilleur éditeur jeunesse de l’année, créé par le Salon du livre jeunesse de Bologne avec l’Association des éditeurs italiens et l’Association internationale des éditeurs, a dévoilé ses lauréats 2026. Décernée par les éditeurs eux-mêmes, cette distinction distingue des maisons reconnues pour leur créativité, leur innovation et la qualité de leurs choix éditoriaux, avec six gagnants cette année, de l’Afrique à l’Océanie.
Le 14/04/2026 à 14:36 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
14/04/2026 à 14:36
0
Commentaires
0
Partages
Le palmarès 2026 du prix BOP – Bologna du meilleur éditeur jeunesse de l’année réunit six maisons issues de six régions du monde. Pour l’Afrique, le jury des éditeurs a distingué Saaraba Éditions, au Sénégal. En Asie, le prix revient à Bronze Publishing, au Japon. Dans la zone Caraïbes, Amérique centrale et Amérique du Sud, Lecturita Ediciones, en Argentine, figure au palmarès.
L’Europe est représentée par les Éditions La Doux, en France. Pour l’Amérique du Nord, le prix a été attribué à Tundra Books, au Canada. En Océanie, Messy Press, en Nouvelle-Zélande, complète la liste des lauréats. L’édition 2026 dessine une carte étendue de l’édition jeunesse, à travers des structures implantées dans plusieurs continents.
Le prix a été créé par le Salon du livre jeunesse de Bologne en collaboration avec l’Association des éditeurs italiens (AIE) et l’Association internationale des éditeurs (IPA). Il distingue chaque année des éditeurs jeunesse à l’échelle mondiale. Sa particularité tient à son jury : ce sont les éditeurs eux-mêmes qui nomment les maisons qu’ils jugent les plus marquantes. Le prix repose ainsi sur une reconnaissance formulée à l’intérieur même du secteur.
Le BOP récompense des maisons qui se sont distinguées par leur créativité, leur innovation et la qualité de leurs choix éditoriaux. L'objectif est de distinguer un travail éditorial dans la durée, tel qu’il est perçu par les autres acteurs du monde du livre jeunesse.
À LIRE - À Bologne, le monde du livre alerte sur l’urgence de faire lire les jeunes
Le palmarès 2026 reflète cette logique en répartissant les prix par grandes zones géographiques. Chaque lauréat représente ainsi une région plutôt qu’un classement mondial unique. Cette organisation permet de faire coexister des réalités éditoriales différentes. Elle donne aussi une visibilité à des maisons installées dans des contextes linguistiques et culturels distincts.
Crédits illustration : Foire du livre de jeunesse de Bologne
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le Prix de la Closerie des Lilas a dévoilé sa deuxième sélection. Réunies lundi 13 avril 2026, les membres du jury ont retenu quatre romans écrits par des autrices et parus lors de la rentrée de janvier.
14/04/2026, 11:40
La 35e Journée du Livre politique, organisée le samedi 11 avril dernier à l'Assemblée nationale autour du thème « S’engager », accueillait notamment la remise de quelques prix littéraires. Émilie Frèche a ainsi obtenu le Prix du Livre Politique pour Un séisme (Albin Michel).
14/04/2026, 09:26
Les prix Hans Christian Andersen sont la plus haute distinction internationale en littérature jeunesse. À l'occasion de la Foire du livre jeunesse de Bologne, les lauréats 2026 ont été dévoilés. L’auteur britannique Michael Rosen est récompensé pour l’écriture, l’illustratrice chinoise Cai Gao pour l’image. Un palmarès qui distingue deux œuvres au long cours, saluées pour leur exigence, leur inventivité et leur adresse aux jeunes lecteurs.
13/04/2026, 16:17
IBBY a distingué, le 13 avril à Bologne, deux figures majeures de la promotion de la lecture pour les enfants : l’écrivaine allemande Kirsten Boie et l’éducatrice indienne Namita Jacob. L’organisation internationale salue chez l’une un long combat pour le droit de lire, chez l’autre une politique d’accessibilité qui élargit concrètement l’accès aux livres pour les jeunes publics empêchés. Une même récompense, deux manières d’agir, et un signal fort adressé aux politiques de lecture à l’échelle mondiale.
13/04/2026, 16:01
Le Prix des Hussards a dévoilé la liste finale de sa 13ᵉ édition. Trois romans sont en lice avant le vote définitif, aux côtés de trois titres pour le « coup de Shako ». Les lauréats seront annoncés le 22 avril 2026, à l’issue des délibérations du jury présidé par Éric Naulleau.
13/04/2026, 11:25
Le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné, pour sa 5e édition, à l'autrice québécoise Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa, paru aux éditions Stock en janvier 2025 dans la collection « La Bleue ». Chaque année, cette récompense salue une œuvre de fiction qui interroge le présent et explore l'avenir — et vice-versa.
11/04/2026, 16:56
Le Prix international de la fiction arabe de l'année 2026 a été décerné à l'écrivain algérien Saïd Khatibi pour son roman أغالب مجرى النهر (Nager contre le courant), publié en langue arabe par Hachette Antoine. Il reçoit, en plus de la récompense, la somme de 50.000 $.
10/04/2026, 15:41
À l’occasion du Festival du Livre de Paris, qui se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 avril au Grand Palais, SNCF Voyageurs lance un nouveau prix littéraire consacré à la bande dessinée. Baptisé « Prix SNCF Voyageurs », il entend récompenser une œuvre accessible au grand public, portée par un jeune auteur ou une jeune autrice, et marque l’entrée de l’entreprise dans le champ des distinctions culturelles.
10/04/2026, 14:00
Le Printemps du Livre de Montaigu a dévoilé la sélection du Prix Ouest 2026, une distinction qui, depuis 1992, récompense chaque année un roman ancré dans le Grand Ouest - que ce soit par son cadre (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes) ou par l’origine de son auteur.
09/04/2026, 17:58
L’Académie Goncourt a annoncé, ce mercredi 9 avril, les finalistes des Goncourt de printemps 2026, qui distinguent chaque année plusieurs genres littéraires : premier roman, nouvelle et biographie Edmonde Charles-Roux.
09/04/2026, 15:05
Le Prix littéraire Who’s Who in France revient pour une troisième édition en 2026. Créé à l’initiative de Franck Papazian, propriétaire du Who’s Who depuis 2023, et organisé par Pierre Conte, le prix entend récompenser chaque année un ouvrage francophone mettant en lumière une vie, une réussite ou un destin hors du commun.
09/04/2026, 11:11
Agathe Charnet a remporté le deuxième Prix littéraire du Nouvel Obs avec son premier roman, Peut-être le hasard, publié par les éditions Les Corps conducteurs (groupe Les Nouveaux Éditeurs). Elle reçoit une dotation de 20.000 €, en guise d'accompagnement « dans l’écriture d’un deuxième roman ».
09/04/2026, 09:54
Doté de 5000 euros, ce prix distingue chaque année un auteur ou une autrice d’un ouvrage littéraire en langue française s’inscrivant dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel, qu’il s’agisse de biographie, de roman, de récit de voyage, de récit documentaire ou d’essai.
08/04/2026, 18:13
Lancé par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, le Prix Lire pour agir revient en 2026 pour sa cinquième édition. Douze ouvrages récents, répartis en deux sélections, sont proposés dans plus de 70 bibliothèques partenaires. Les lecteurs peuvent voter tout au long de l’année, participer à des animations et rencontrer les auteurs, avant une remise du prix prévue le 1er décembre à la bibliothèque de la Part-Dieu.
08/04/2026, 14:47
La première édition du Prix Antoinette Fouque s’est tenue le mardi 7 avril à la mairie du VIe arrondissement de Paris, réunissant un large public de personnalités issues du monde culturel, politique et associatif. En présence notamment de la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, Catherine Deneuve, Hélène Darroze, Charlotte de Turckheim ou encore Najat Vallaud-Belkacem, trois figures ont été récompensées pour leur engagement, leur création et leur réflexion autour de la cause des femmes.
08/04/2026, 12:10
La 35e édition de la Journée du Livre politique, organisée à l’Assemblée nationale par l’association Lire la Société en partenariat avec l’institution, se tiendra le samedi 11 avril autour du thème « S’engager ». Si l’événement réunit auteurs, éditeurs et responsables politiques, il sera également largement accessible au public grâce à une retransmission en direct sur LCP, qui consacre une émission spéciale aux différentes remises de prix.
07/04/2026, 17:38
Le Prix Franz Hessel, distinction franco-allemande de littérature contemporaine, sera remis le samedi 18 avril 2026 à 13h, dans le cadre du Festival du Livre de Paris. Après une édition 2025 organisée à Leipzig, qui avait récompensé Beata Umubyeyi Mairesse et Zora Del Buono, le prix revient cette année en France pour distinguer un nouveau duo d’auteurs francophone et germanophone.
07/04/2026, 16:00
Créé en 2009 à Deauville, le Prix des Ados est une initiative conjointe du Festival Livres & Musiques de Deauville et des Espaces Culturels E. Leclerc de Normandie. À l'occasion de sa 18e édition et pour la première fois, il se déploie au-delà de la Normandie, avec une première édition exceptionnelle à Angers, permettant à de nouveaux territoires et à d'autres publics scolaires de s’approprier cette aventure littéraire.
07/04/2026, 14:49
L'hôtel Le Bristol Paris et le cabinet de conseil en communication Tilder annoncent la création du Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année, dont l'ambition est « de mettre en lumière un dirigeant-auteur dont la réflexion enrichit le débat public, développe la capacité d’analyse et d’anticipation, et apporte un éclairage exigeant face aux changements de paradigme auxquels sont confrontées les entreprises et les économies ». Le nom du premier lauréat sera connu le 15 avril prochain.
07/04/2026, 12:00
Trois auteurs francophones figurent dans la dernière sélection du prestigieux International Dublin Literary Award, l’un des prix les mieux dotés au monde, qui distingue chaque année une œuvre de fiction publiée en anglais et met en lumière la circulation internationale des textes et des traductions.
07/04/2026, 11:46
Le jury du prix littéraire Frontières, réuni le 31 mars, a attribué sa 6e édition au roman Les certitudes de Marie Semelin. Publié en 2024 aux éditions Lattès, ce premier livre explore le conflit israélo-palestinien à travers deux récits situés à des époques différentes. La remise du prix est prévue le 18 mai 2026 à Nancy, lors d’une cérémonie ouverte au public.
07/04/2026, 11:29
Le festival Quais du Polar a dévoilé les lauréats de sa 22e édition, dont les prix ont été remis au Palais de la Bourse, à Lyon, en ouverture de l’événement. Pendant trois jours, du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026, la manifestation a de nouveau investi la ville autour du thème « Chercheurs d’histoires – Sciences et fictions ».
07/04/2026, 10:35
Cinq « remarquables romans » sont encore en lice, dans la dernière ligne droite menant vers la remise du Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style de 2026. « Vous avez demandé le peuple ? Le voici », affirme le jury, qui désignera l'ouvrage lauréat le 17 avril prochain.
07/04/2026, 10:14
La 26e édition du Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay sera officiellement célébrée le mardi 7 avril à 18h, au Lumen. La cérémonie, ouverte au public, mettra à l’honneur Ambre Chalumeau, lauréate 2026 pour son premier roman Les vivants, publié aux éditions Stock.
03/04/2026, 18:16
La Société des Gens de Lettres (SGDL) a dévoilé les premières sélections de ses Grands Prix de printemps 2026. Quatre distinctions - fiction, non-fiction, poésie et jeunesse - mettront à l’honneur des auteurs confirmés de langue française. Les lauréats seront annoncés le 27 juin prochain à l’Hôtel de Massa, à l’occasion du festival « Espèces d’auteurs ».
03/04/2026, 16:26
La 9e édition du Prix Montluc Résistance et Liberté s'est conclue, ce jeudi 2 avril, sur la proclamation du lauréat 2026, l'écrivain russe Sergueï Lebedev, salué pour son roman La Dame blanche, publié aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction d'Anne-Marie Tatsis-Botton. D'autres ouvrages figurent au palmarès de la récompense.
03/04/2026, 14:52
Porté par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), ce dispositif accompagne la réalisation d’une œuvre originale faisant appel aux techniques de l’estampe - gravure en taille douce (sur cuivre ou autre support), gravure sur bois ou linoléum, lithographie, sérigraphie ou encore risographie. Chaque projet est présenté par un artiste membre de l’ADAGP, en lien étroit avec un atelier d’impression.
03/04/2026, 13:03
Créé en 2025, ce prix entend récompenser une œuvre — roman, poésie, essai ou biographie — parue en début d’année, en hommage à Paul-Jean Toulet (1867–1920). La remise du prix est prévue le 30 mai prochain à Guéthary, lieu hautement symbolique puisque l’écrivain y passa la fin de sa vie.
03/04/2026, 12:00
Présidé par la sénatrice d’Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) Sylvie Robert, le jury du Prix du Sénat du livre d’histoire a sélectionné cinq titres. Ils seront départagés d'ici le mois de juin, et le livre lauréat vaudra à son ou ses auteurs une gratification de 5000 €.
03/04/2026, 10:05
Le Premio Strega – plus importante récompense littéraire du Bel Paese – entre dans sa phase décisive. Pour sa 80e édition, le jury a retenu douze livres sur 79 candidats. Aux côtés de noms déjà très installés comme Bianca Pitzorno, Teresa Ciabatti ou Ermanno Cavazzoni, la sélection fait aussi une place à des trajectoires plus récentes, avant la cinquina, la liste des finalistes, attendue le 3 juin.
02/04/2026, 16:15
Le jury du 57e Prix Maison de la Presse, présidé cette année par Maïtena Biraben, a dévoilé la liste des six ouvrages finalistes. Ces titres ont été retenus parmi les treize demi-finalistes annoncés précédemment.
02/04/2026, 15:53
Lors du « 13/14 » de Jérôme Cadet, sur France Inter, Eva Bettan, responsable du Prix du Livre Inter, a annoncé les titres des dix romans en lice pour l'édition annuelle du Prix du Livre Inter. Pour les départager, 24 membres sont réunis au sein d'un jury présidé par Laurent Mauvignier.
02/04/2026, 14:26
Le jury du Prix Roger Nimier a dévoilé la première sélection de sa 62e édition, marquée par plusieurs évolutions dans sa composition. Le lauréat sera annoncé le mardi 26 mai, lors d’une cérémonie organisée au Fouquet’s, à Paris.
02/04/2026, 13:49
Le Prix du Roman Marie Claire fera son retour le 17 avril prochain au Grand Palais, dans le cadre du Festival du Livre de Paris. Pour cette édition 2026, la distinction s’associe à Montblanc, qui devient partenaire de l’événement.
02/04/2026, 11:56
La Fnac lance la 25ᵉ édition de son Prix du Roman, rendez-vous désormais installé dans le calendrier de la rentrée littéraire. L’enseigne ouvre, dès à présent, les candidatures pour constituer son jury, fidèle à un dispositif participatif qui associe lecteurs et professionnels du livre à grande échelle.
02/04/2026, 11:53
Le Prix À livre ou verre, décerné par les librairies Mémoire 7 (Clamart), Point de côté (Suresnes) et Nouvelle & Cie (Bois-Colombes), revient cette année à Séverine Cressan pour son livre Nourrices, paru aux éditions Dalva.
02/04/2026, 11:22
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Commenter cet article