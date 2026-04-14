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Boualem Sansal sans Olivier Nora : Bolloré se sépare de l'éditeur historique de Grasset

L’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au sommet du groupe, avait suscité des interrogations : comment Olivier Nora, en poste depuis 2000 et réputé pour son indépendance - il avait tenu tête à Nicolas Sarkozy en 2022 - s’accommodait-il de la décision ? Logiquement, la séquence se conclura sans lui : l’éditeur a été licencié par Vincent Bolloré, révèle l'Express.

Le 14/04/2026 à 14:44 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

14/04/2026 à 14:44

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Toujours d'après le média, plusieurs sources indiquent que ce licenciement n'a aucun lien avec la publication à venir du prochain livre de l'écrivain Boualem Sansal, mais l'enchaînement des événements pose question.

Un intellectuel à la tête d’une grande maison

Contacté par ActuaLitté, Olivier Nora rappelait, en préambule, que « l’autonomie éditoriale de Grasset est totale : j’en suis le garant ». Et d'ajouter : « Je ne connais pas un confrère en France qui n’aurait accueilli cet auteur avec reconnaissance s’il en avait eu la possibilité, à partir du moment où le choix de l’auteur de quitter son éditeur historique était irrévocable. » 

Jean-Yves Mollier avait, de son côté, donné son sentiment, toujours auprès d'ActuaLitté : « À mon avis, Olivier Nora est très embêté, parce que d’abord, ce n’est pas lui qui a mené la négociation, ce ne sont pas les éditions Grasset-Fasquelle qui ont “acheté” cet auteur, c’est le groupe. » « À ma connaissance, c’est la première fois qu’il y a un transfert de ce type : un groupe impose à une de ses filiales un auteur que le groupe va débaucher lui-même », commentait le spécialiste du monde du livre et auteur d'une Brève histoire de la concentration dans le monde du livre.

Ce dernier soulignait le profil singulier d’Olivier Nora, qui rend peu probable toute forme de soumission aux injonctions du groupe. « Est-ce que le groupe va le pousser vers la sortie ? Ça, je n’en sais rien. Mais c’est une possibilité », observait-t-il, visionnaire, avant de rappeler son parcours : ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, « c’est un intellectuel ».

Fils de Simon Nora, en son temps président du conseil d'administration de la branche française de la banque Lehman Brothers, il dispose en outre d’une assise personnelle et financière qui renforce son indépendance.

Également neveu de l’historien Pierre Nora, cet éditeur reconnu pour ses qualités professionnelles a dirigé, entre 1991 et 1994, le Bureau du livre français à New York. Il a ensuite pris la tête des éditions Calmann-Lévy, avant d’être nommé en 2000 à la direction de Grasset, succédant à la figure historique Jean-Claude Fasquelle. Il a par ailleurs occupé les fonctions de PDG de Fayard de 2009 à 2013, autre maison du groupe Hachette. 

« C’est quelqu’un qui peut, en toute indépendance, se prendre ses décisions », avait insisté l’historien, concluant : « Je ne le vois pas accepter la moindre directive, la moindre injonction de la part du groupe. »

Nora face aux pressions politiques

Pour preuve : une enquête du Monde avait révélé que l’éditeur avait tenu tête à Nicolas Sarkozy en 2022, qui cherchait à peser sur le fonctionnement interne du groupe Lagardère après son entrée dans sa gouvernance en 2020. Ce dernier s’était directement adressé à Olivier Nora, qu’il considérait comme un interlocuteur clé. Lors d’un entretien tendu, il lui lance : « Je sais qui vous êtes […] et ce que vous avez fait contre moi », avant de critiquer certaines publications de Grasset, jusqu’à cette mise au point sèche : « Vous n’êtes pas Charlie Hebdo ! »

L’échange révèle un rapport de force explicite. Sarkozy affirme : « Je suis administrateur d’Hachette », Nora corrige : « Non, de Lagardère », mais l’ancien président tranche : « Maintenant, c’est la même chose […] vous allez avoir désormais un actionnaire puissant. » Dans ce contexte, Olivier Nora tente de défendre l’autonomie éditoriale, notamment en soutenant Sophie de Closets, alors présidente de Fayard : « Si elle devait partir, ce serait une perte considérable », répond-il à un « Pour Fayard, je m’en occupe ! »

Le 24 mars 2022, Hachette Livre annonçait officiellement le départ de Sophie de Closets de la présidence de Fayard, qu’elle dirigeait depuis 2014. Nicolas Sarkozy en aurait voulu à Sophie de Closets après la publication chez Fayard de livres d’enquête qui lui avaient déplu, notamment La Haine, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publié chez Fayard en 2019. 

Si Olivier Nora avait publiquement accepté d’accueillir Sansal, il n’en demeurait pas moins, dans le récit de nombreux observateurs, la figure capable de préserver la frontière entre la stratégie industrielle du groupe et la souveraineté littéraire de la maison. Le Monde relevait ainsi, début avril, qu’autour de l’auteur algérien s’était installé un « malaise » grandissant, et s’interrogeait explicitement sur le cas Nora : l’éditeur, réputé indépendant, s’était-il fait « tordre le bras » ?

Le quotidien notait qu’en l’espèce, « la verticale du pouvoir semble avoir fonctionné ». Il rappelait aussi que la mise en scène publique du transfert de Sansal, lors des célébrations des 200 ans de Hachette, avait accru le trouble dans un milieu déjà hypersensible aux signes de politisation du livre. 

Grasset : un avenir incertain

Si Boualem Sansal a toute sa place, sur le plan littéraire selon beaucoup, dans une maison aussi exigeante que Grasset, son arrivée - désormais suivie du départ d’Olivier Nora - ouvre une zone d’incertitude sur l’avenir de l’éditeur. Jusqu’ici, la maison semblait relativement préservée des interventions de Vincent Bolloré, dont l’influence s’exerçait plus directement du côté de Fayard, souvent perçue comme le cœur de son dispositif idéologique.

C’est désormais la réaction des auteurs qui interroge. Comment vont se positionner celles et ceux qui, à l’image de Virginie Despentes ou Sorj Chalandon, ont exprimé des critiques marquées à l’égard de Bolloré ? Le départ de Nora, qui incarnait une forme de protection et d’équilibre, pourrait rebattre les cartes au sein d’un catalogue attentif à son indépendance.

Dans ce contexte, Grasset apparaît moins comme une maison engagée dans une orientation idéologique que comme une structure entraînée dans une dynamique qui la dépasse. 

La décision frappe plus généralement l’une des maisons les plus symboliques du paysage littéraire français : dans un entretien donné à l’IMEC, l’éditeur rappelait lui-même qu’à son arrivée, il n’était que le quatrième patron de la maison depuis sa création, en 1907. Elle est entrée dans le giron Hachette en 1954. Contacté par ActuaLitté, Olivier Nora n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Sansal et de Villiers ensemble

Au sujet du transfert de Boualem Sansal de Gallimard à Grasset, Arnaud Lagardère assurait alors qu’il ne s’agissait « pas d’un choix idéologique », mais d’« un choix littéraire ». Un mois plus tard, l'auteur s'affiche, dans le JDD, aux côtés de Philippe de Villiers, figure majeure de l'extrême droite française, et une des têtes d'affiche de CNews et Fayard. Ensemble, ils dressent un diagnostic alarmiste de la situation du pays, évoquant une France plongée dans une « atmosphère de fin de règne, de fin de civilisation »...

À LIRE - Décidé à “aller jusqu’au bout”, Boualem Sansal poursuivra le président algérien

Les deux hommes partagent des analyses convergentes, notamment sur l’islamisme et l’immigration, décrits comme des menaces majeures. Philippe de Villiers dénonce un « populicide », tandis que Boualem Sansal évoque une France « divisée en deux peuples » et un phénomène « colossal et terrifiant ». L’écrivain insiste sur une progression insidieuse de l’islamisme, qui « avance par étapes » et s’attaque successivement aux « normes », à « l’école » ou encore aux institutions. Au-delà du constat, ils appellent à un sursaut, plaidant pour une « refrancisation » du pays. 

Rappelons par ailleurs que le dossier Sansal, l’arrivée de Vincent Bolloré, appuyé par Nicolas Sarkozy, semble avoir profondément modifié la donne : ce dernier aurait intensifié les propositions pour convaincre l’écrivain de rejoindre le groupe, en envisageant dans un premier temps une publication chez Fayard. Un chèque d'un million d’euros, montant qui aurait été engagé par le groupe Hachette pour attirer l'écrivain, récemment élu à l’Académie française, a certainement aidé... Une information qu’Arnaud Lagardère n’a pas démentie.

Des signaux faibles devenus visibles

Depuis plusieurs mois, ActuaLitté a documenté une série d’épisodes qui, sans concerner directement Grasset, dessinent un climat. Jean-Yves Mollier a ainsi dénoncé le caviardage d’un entretien accordé à Livres Hebdo, où il mettait en cause la « fin de l’indépendance des éditeurs » au sein d’Hachette depuis la reprise par Vivendi.

Dans le même temps, l’affaire de L’Écume des Pages, librairie emblématique de Saint-Germain-des-Prés rachetée par Vivendi en 2023, a renforcé cette impression de brouillage : sa présidente sortante, Félicité Herzog, évoquait un affaiblissement du « respect », de « l’indépendance » et de la « capacité de délibération », allant jusqu’à dénoncer sur France Culture un « mélange des genres entre influence politique et conduite des affaires ». Elle racontait aussi avoir dû « neutraliser certaines interventions extérieures » autour de mises en avant sensibles ou d’événements liés à l’écosystème du groupe.

Mise à jour : Hachette officialise la succession, un proche de Bolloré à la tête de Grasset

Hachette Livre a annoncé la nomination de Jean-Christophe Thiery pour succéder à Olivier Nora, un dirigeant dont l’essentiel du parcours s’est construit au sein de l’univers Bolloré. Présentée comme une transition naturelle, l'ancien élève de l’ENA a construit l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Bolloré, avant de prendre des fonctions clés chez Hachette. 

L’éditeur a de son côté réaffirmé son « attachement » à Grasset et s’est dit « fier » d’avoir dirigé la maison « en toute indépendance » pendant plus de deux décennies.

Crédits photo :  Jastrow (2007) Domaine public

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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“Un enfant éveillé aujourd’hui deviendra un adulte éclairé demain”

Basées en Belgique, les Éditions Marmottons développent un catalogue jeunesse où l’imaginaire, l’humour et l’expression des émotions avancent de pair. En rejoignant DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution, elles franchissent une étape décisive. L’enjeu : élargir leur présence en librairie et auprès des prescripteurs, sans renoncer à une ligne éditoriale sensible, engagée et pensée à hauteur d’enfant.

13/04/2026, 15:49

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Ministère de la Culture : le conseiller IA venu de Google apporte une “expertise étendue”

La nomination d'un conseiller intelligence artificielle et numérique auprès de la ministre de la Culture paraissait naturelle, tant l'irruption de cette technologie bouleverse le secteur et ses acteurs. Que la rue de Valois aille chercher un ancien employé de la multinationale américaine Google, largement lancée dans la course à l'IA, s'est avéré plus surprenant, à tout le moins...

13/04/2026, 13:54

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Faisons vivre Les Mots Entrelacés, librairie-café à Béziers

À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.

13/04/2026, 10:47

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IA et copyright : la Cour suprême américaine offre un nouvel espoir aux éditeurs

Un arrêt unanime de la Cour suprême des États-Unis, rendu dans le dossier Cox contre Sony Music, attire désormais l’attention des maisons d’édition. En recentrant la responsabilité contributive sur l’intention d’encourager la contrefaçon, la décision offre une piste supplémentaire aux plaignants engagés contre les grands modèles de langage, déjà contestés pour l’usage de livres protégés dans leur entraînement.
 

13/04/2026, 10:18

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Russie : des livres jeunesse bientôt moins chers ?

En Russie, le projet de suppression de la TVA sur les livres pour enfants ressurgit sans calendrier précis, mais avec un appui gouvernemental évoqué publiquement. Relancée par Sergueï Stepachine, l’hypothèse ne constitue pas encore une réforme actée. Elle éclaire néanmoins une orientation de politique publique : utiliser l’outil fiscal pour rendre l’édition jeunesse plus accessible, dans un contexte de pression durable sur les prix.

13/04/2026, 10:01

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Spolivres : 15 000 livres spoliés déjà recensés dans les bibliothèques

Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.

11/04/2026, 11:50

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Comment les éditeurs italiens tentent de reconquérir les adolescents

À l’approche du Salone del Libro de Turin, l’édition jeunesse italienne affine sa manière de s’adresser aux adolescents. Curateurs de 21 ou 22 ans, collections pensées pour les 12-14 ans, thèmes sociaux assumés, ouverture à la traduction : plusieurs maisons cherchent moins à simplifier qu’à ajuster leur voix. Un mouvement éditorial précis, révélateur d’une nouvelle attention portée aux jeunes lecteurs.

11/04/2026, 11:30

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Entre éditions douteuses et faux textes, le grand malaise des manuscrits arabes

Le monde des manuscrits arabes se heurte à un désordre qui dépasse la seule érudition. Enquête, publication, réédition, authentification et diffusion se brouillent dans un espace où coexistent travaux rigoureux, doublons commerciaux, captations de labeur savant et textes altérés. Une enquête d’Independent Arabia éclaire ainsi une économie grise du patrimoine écrit, entre défaut de coordination et fragilité des garanties éditoriales.

11/04/2026, 10:30

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Innovations, rénovations, conflits : plongée au cœur des bibliothèques françaises

Les bibliothèques changent de visage : numériques, ouvertes, polyvalentes, elles s’adaptent aux attentes du public. Mais derrière cette dynamique, des tensions apparaissent, entre management, bénévolat et vie locale. Un quotidien fait d’engagements… et de fragilités.

10/04/2026, 18:12

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Défait par les bibliothécaires, Trump s'attaque encore à leur budget

Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.

10/04/2026, 16:18

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La SAS pass Culture est bien devenue un opérateur de l'État

La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

10/04/2026, 13:39

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Pourquoi Bayard mise sur Kingoland au moment d’un plan social

Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.

10/04/2026, 12:42

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Au Texas, les censeurs de livres veulent imposer la lecture de la Bible aux élèves

État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.

10/04/2026, 12:06

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Faciliter le travail le 1er mai : régularisation ou aubaine pour la Fnac ?

Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi suggère d'assouplir l'encadrement du travail le 1er mai, afin de prémunir certains secteurs contre un « vide juridique ». Adopté par le Sénat, ce texte, qui reste assez flou quant à son périmètre, s'appliquerait aux établissements exerçant « une activité culturelle ». La CGT dénonce une loi « faite pour profiter aux grandes enseignes », en citant notamment la Fnac.

09/04/2026, 16:23

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En Égypte, le poète Ahmed Douma gardé à l'oeil par les autorités

Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.

09/04/2026, 15:20

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Inde : saisie de 20 000 faux best-sellers, un réseau de piratage démantelé

À Delhi, la saisie de 20.137 livres contrefaits met au jour bien plus qu’un trafic de rue. L’enquête de la section criminelle remonte d’entrepôts de Rohini jusqu’à une unité d’impression, avec plaques, machines et best-sellers internationaux à la clé. Une affaire révélatrice d’une économie parallèle du livre, où la copie illicite épouse au plus près les succès éditoriaux.

09/04/2026, 10:21

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Fabrice Benkimoun hérite de la sous-direction des professions de la création

La Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture accueille, depuis peu, une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création. Fabrice Benkimoun, administrateur de l'État et chargé depuis plusieurs années des dossiers relatifs aux politiques professionnelles et sociales des artistes-auteurs, en prend la tête, mais par intérim.

09/04/2026, 09:52

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Une résidence artistique pour explorer 6000 livres anciens à Paris

La Fondation Calouste Gulbenkian lance une nouvelle résidence de recherche-création à destination des artistes visuels et graphiques. Baptisée EX-LIBRIS, cette initiative, portée par la Délégation en France de la fondation, vise à faire de la Bibliothèque Gulbenkian un espace de création contemporaine, en dialogue avec ses collections.

08/04/2026, 18:01

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Un roman climatique sans catastrophisme : le pari de Florence Jou

Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.

08/04/2026, 16:20

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La Normandie a gagné 4 librairies indépendantes en 2025

L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.

08/04/2026, 12:06

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En Iran, 55 bibliothèques publiques endommagées selon les autorités, deux détruites

L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam. 

08/04/2026, 11:27

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Iowa : la justice relance la restriction de livres scolaires et des contenus LGBTQ+

En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique. 

08/04/2026, 11:19

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Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026

Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.

08/04/2026, 10:49

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Le ministère de la Culture se dote d'une sous-direction des professions de la création

Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».

08/04/2026, 08:54

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À Vauvert, le maire RN annule une expo pour un partage Facebook

À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une annulation culturelle lourde de sens. Le nouvel édile RN a supprimé une exposition du photographe Sylvain Brino en visant ses prises de position supposées, et non ses images. Dans une commune où les éditions Au Diable Vauvert et une résidence d’auteurs constituent un ancrage ancien, l’affaire dépasse de loin la stricte déprogrammation municipale. Elle engage un rapport au pluralisme culturel.

07/04/2026, 18:00

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À Lyon, une médiathèque majeure ferme plus d'un an, un chantier à plusieurs millions d’euros

La médiathèque de Vaise, dans l’ouest de Lyon, fermera ses portes à partir du 2 mai 2026 pour une durée annoncée jusqu’à août 2027, soit environ 15 mois de travaux . Ce chantier de modernisation, estimé autour de 4 millions d’euros, selon une annonce de la mairie de secteur relayée en début d’année par la presse locale, vise une transformation complète de cet équipement ouvert en décembre 2000.

07/04/2026, 17:05

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À Lille, une librairie unique au monde : CROÂfunding, 100 % autoédition et circuit court

À Lille, CROÂfunding tient dans 17 m², mais son projet dépasse largement la taille du local. Fondée par Xavier Lancel, cette micro-librairie s’est spécialisée dans les ouvrages autoédités, option crowdfunding, achetés directement aux auteurs, sans diffuseur ni retour. Entre circuit court appliqué au livre, sélection resserrée et défense active des titres, l’adresse lilloise tente une autre manière de vendre, de conseiller et de faire lire.

07/04/2026, 15:06

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Camille Schmoll entre au conseil d'administration du Palais de la Porte Dorée

Le conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée accueille en son sein la géographe Camille Schmoll, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directrice adjointe des Éditions de l'EHESS.

07/04/2026, 13:09

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À Saint-Priest, une librairie en liquidation judiciaire

Saint-Priest, commune de la métropole lyonnaise, perd sa librairie, que le tribunal des activités économiques de Lyon a placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. La Librairie de Saint-Priest avait ouvert ses portes en avril 2024 dans un local occupé précédemment par l'enseigne Decitre.

07/04/2026, 12:46

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Un secret de famille, la Gestapo et la fuite des nazis : l’enquête vertigineuse de Stéphane Chaumet

À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.

07/04/2026, 12:28

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