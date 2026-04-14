Printemps du Livre de Montaigu 2026 : une édition prolongée, tournée vers la mer

Le Président de Terres de Montaigu, Antoine Chéreau, a détaillé les contraintes qui ont pesé sur l’organisation. Entre les jours fériés du mois de mai et le calendrier électoral, il a fallu adapter la formule habituelle. « On était ennuyés », reconnaît-il, rappelant que le vendredi est traditionnellement consacré aux scolaires.

Mais hors de question de renoncer à ce public. « On n’a pas voulu que nos jeunes dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées ne rencontrent pas des écrivains », explique-t-il. La solution a donc été d’ajouter une journée.

Une décision qui s’accompagne d’un engagement renforcé : « Il fallait mettre plus d’argent pour la culture », souligne Antoine Chéreau, assumant un choix en faveur du livre et de la rencontre avec les auteurs.

Autre contrainte, celle du 8 mai, journée de commémoration nationale. Là encore, l’organisation s’est adaptée : « On ne voulait pas que nos amis du monde combattant se sentent concurrencés, on s’est dit finalement on va faire les choses ensemble ». Une articulation qui a contribué à orienter la thématique de cette édition.

La mer comme horizon

Le Printemps du Livre 2026 prendra ainsi une coloration maritime. « Il fallait trouver un président qui connaisse le milieu de la mer », résume Antoine Chéreau, évoquant aussi le lien entre la ville de Montaigu-Vendée et la Marine nationale.

Didier Decoin, ancien président de l’association des Écrivains de marine, s’est dit immédiatement séduit par l’événement, à commencer par son nom. « Le Printemps de Montaigu, c’est une appellation qui m’enchante », confie-t-il. « Ça change un peu des salons », poursuit-il, décrivant ces derniers comme « solennels, compassés, un peu guindés ».

À l’inverse, le mot « printemps » évoque pour lui « la force, la fraîcheur, la vitalité, la sève, la nouveauté ». Une saison « qui donne envie de se lever un peu plus tôt pour le plaisir de lire à la lumière d’une jeune aurore ».

Dans une intervention très personnelle, Didier Decoin a livré une déclaration d’attachement au livre et à la lecture. « Un livre, ce n’est pas seulement un assemblage de mots », affirme-t-il. « C’est tout un monde qui nous invite, qui nous attend, qui se livre à nous. »

Le lecteur, « coauteur » du livre

L’écrivain a également insisté sur le rôle du lecteur : « Je dis 40.000 lecteurs, mais en vérité je devrais dire 40.000 coauteurs », lance-t-il, en référence à la fréquentation du festival. « Chacun complète le livre dans sa tête, dans son cœur, il le coécrit », défend-il. « Son instrument d’écriture, ce n’est ni le stylo ni l’ordinateur, c’est l’émotion. Cette sensation de bien-être, je l’éprouve souvent, l’ineffable joie du livre. »

« On sent bien que le printemps de cette année il est couru, il est attendu », souligne de son côté Antoine Chéreau, évoquant notamment la venue de nombreux auteurs, parmi lesquels un certain Boualem Sansal. Le succès repose, selon ce dernier, sur « un cercle vertueux entre la qualité du plateau et le respect des visiteurs », résume-t-il.

Le public répond présent, avec une particularité revendiquée : « Non seulement il vient nombreux mais en plus il achète beaucoup ». Une dynamique qui fait du Printemps du Livre un rendez-vous important pour les auteurs et les éditeurs.

La convivialité reste au cœur du dispositif. « C’est même l’un des seuls salons où on voit les gens venir avec leur caddie de marché pour le remplir avec des livres. »

Autre temps fort, le Prix Ouest, dont la sélection a été dévoilée lors de la présentation. Son président, Yves Viollier, a rappelé les critères : récompenser un auteur originaire de l’Ouest ou dont l’ouvrage s’ancre dans ce territoire.

Yves Viollier, qui présente l'édition 2026 du Prix Ouest.

Un événement porté par un territoire

Le Printemps du Livre s’inscrit dans un écosystème local fortement mobilisé. Partenaire de longue date, le Crédit Mutuel Océan accompagne l’événement depuis plus de trente ans. « C’est toujours avec la même énergie, la même joie », explique son représentant, évoquant un rendez-vous « populaire, familial, qui ressemble aux valeurs que nous défendons ».

Le département de la Vendée joue également un rôle déterminant. Son président a rappelé l’ampleur de l’engagement en faveur du livre : « 234 bibliothèques », « 2650 bénévoles », « 1,7 million de visites » annuelles.

Malgré les contraintes budgétaires, le soutien est maintenu. « La Vendée soutient les belles choses, celles qui permettent à nos habitants de grandir », affirme-t-il. Il insiste aussi sur l’importance de proposer une alternative aux écrans : « On va leur offrir la sensation de papier, la sensation de tourner une page. »

Au-delà des chiffres et des annonces, tous les intervenants convergent vers une même idée : le Printemps du Livre est avant tout un moment de rencontre. « Ce sont les enfants, les familles qui vont venir pour passer un bon moment », souligne le président du département, Alain Lebœuf. La présence des auteurs est centrale : « Ils vont offrir quelque chose à travers ce qu’ils sont. »

L'ensemble du programme de l'édition 2026, et la liste complète des auteurs, sont à retrouver ici.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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