Écrans, parents, école... Comment expliquer le déclin de la lecture chez les jeunes ?

Le Centre national du livre a présenté, ce mardi 14 avril, les résultats de son étude consacrée aux pratiques de lecture des jeunes Français, âgés de 7 à 19 ans. Si le nombre de jeunes lecteurs reste stable cette année, l'activité décline avec l'âge, en particulier chez les garçons, tandis que l'attention des jeunes lecteurs est captée par les écrans. Pour la présidente du Centre national du livre, Régine Hatchondo, il est temps de « massifier » les actions de promotion de la lecture, alors que les dépenses publiques sur le sujet sont en baisse.
Le 14/04/2026 à 14:59 par Antoine Oury
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14/04/2026 à 14:59
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Empruntons au journaliste David Abiker (Radio Classique), chargé d'animer la conférence de présentation des résultats de l'étude du CNL, sa formule pour en résumer la substance : « Ça va mal, mais c'est pas pire. »
Depuis 10 ans, le Centre national du livre (CNL) mène un suivi scrupuleux des pratiques de lecture des Français avec, tous les deux ans, un arrêt consacré exclusivement à la tranche d'âge 7-19 ans, soit les lecteurs et lectrices de demain. « Nous avons plus de recul aujourd'hui pour mesurer le déclin de la lecture, lequel s’observe chaque année, un peu moins dans cette édition », constate Régine Hatchondo, présidente du CNL.
En effet, le nombre de jeunes âgés de 7 à 19 ans déclarant lire pour l’école, les études ou le travail (84 %) comme pour leurs loisirs (81 %) reste stable par rapport à la dernière enquête de 2024, un signal plutôt positif après plusieurs années de recul des pratiques.
Néanmoins, le déclin avec l'âge se confirme, puisque 1/3 des 16-19 ans ont totalement abandonné l'activité. Chez les garçons, la chute est considérable : 56 % des 16-19 ans lisent pour leurs loisirs, contre 91 % des 7-9 ans.
Parallèlement à cet abandon de la lecture avec l'âge, « cette étude apporte la confirmation de phénomènes qui nous inquiétaient déjà dans les précédentes éditions », s'alarme Étienne Mercier, directeur du département Public Affairs Santé d'Ipsos/BVA. « Ainsi, le temps de lecture lui-même est cannabilisé par les écrans : quand on lit, on a donc tendance à utiliser les écrans en même temps, pour envoyer des messages ou regarder des vidéos. »
S'ajoute à cette fragmentation de l'attention une certaine fragilité des compétences de lecture. « À l'école, plus on évolue en âge et dans les classes, plus on pourrait penser que l'on acquiert de l'aisance dans la lecture », commente Étienne Mercier. « C'est finalement l'inverse qui se produit : les jeunes de 16 à 19 ans, qui se préparent notamment pour le baccalauréat, ont le plus de difficultés avec la lecture. »
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Entre les écrans et les livres, la répartition du temps est particulièrement cruelle pour les seconds : 3h01 en moyenne, hors temps consacré aux études (10 minutes de moins qu'en 2024), contre 18 minutes en moyenne, à lire pour leurs loisirs (en légère baisse également).
En prenant la présidence du CNL, a reconnu Régine Hatchondo, « je ne m'attendais pas à un tel déclin. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la multiplication des causes qui font de la lecture un sacerdoce, entre la fragmentation de l’attention, le manque de pratique quotidienne ou les difficultés de compréhension… On sait que la lecture devient un plaisir après une petite phase d'effort. Mais si l’on cumule toutes ces difficultés dans la phase d’effort, on risque de perdre totalement une pratique qui devrait être liée au plaisir. »
Paradoxe des résultats, la lecture reste généralement appréciée par les jeunes, puisqu'ils sont 81 % à déclarer aimer lire. Cet attachement décline toutefois avec l'âge, pour ne concerner plus que 69 % des garçons âgés de 16 à 19 ans, et 79 % des filles du même âge.
Le recul de la lecture quotidienne, de plus en plus marqué alors que les enfants grandissent, reflète particulièrement cette réalité. L'une des pistes expliquant cet éloignement serait l'exemple des parents, et la place accordée à la lecture au sein du foyer. 91 % des jeunes répondants indiquent que leurs parents leur lisent ou leur ont lu des ouvrages, un taux élevé qui descend à 60 % lorsque la fréquence évoquée est « souvent ».
Logiquement, cette pratique diminue à mesure que les enfants grandissent, mais certains manques pourraient encourager ce déclin. Le fait que cette activité soit reliée à la mère, par exemple, ou que les parents eux-mêmes ne lisent pas, à titre personnel. 18 % des jeunes assurent ainsi qu'aucun de leurs parents ne lit de livres...
En matière de lecture, les jeunes se tournent avec envie vers les bandes dessinées, les romans et les mangas, précise Alice Tétaz (Ipsos/BVA). Au sein de cette seconde catégorie, les romans d'aventures pointent en tête, devant la science-fiction et les policiers, avant les romans d'amour et la new romance. Largement décriée, la dark romance pointe assez loin dans le classement, mais gagne du terrain chez les filles âgées de 13 à 19 ans.
Régine Hatchondo s'en inquiétera, estimant que les deux textes qu'elle a lus dans cette catégorie étaient « très hard, de l'ordre d'une littérature très sadienne, probablement sans la beauté du style ». Avant d'ajouter que « les jeunes en ont assez qu’on les juge, quand ils lisent des mangas ou quand elles lisent de la dark romance ».
Pour relancer l'enthousiasme autour de l'activité, elle suggère comme « enjeu fondamental » la lecture à voix haute, « un moment de partage que les jeunes de tous les âges adorent ».
Réagissant aux principales données de l'enquête sur les jeunes Français et la lecture, Régine Hatchondo assure que, malgré la baisse du budget du CNL, les actions de l'institution ne sont pas menacées. Toutefois, ajoute-t-elle, « l'enjeu de la massification est important. Il faut pouvoir payer les auteurs [pour les rencontres ou résidences dans les établissements scolaires], offrir des livres ou des chèques livres aux jeunes, c'est important. Ils repartent toujours fièrement avec le livre qu'ils ont pu choisir eux-mêmes. »
Malgré des résultats pas forcément enthousiasmants en matière de pratiques de lecture, elle estime par ailleurs « qu'il faut continuer les actions que nous menons, changer d'échelle, organiser encore plus de rencontres d’auteurs dans les collèges et lycées, de résidences d’auteurs qui modifient le regard des enfants sur le livre ».
« En tout état de cause », complète-t-elle, « cela ne change pas l'idée fondamentale du CNL, selon laquelle il faut faire du livre et de la lecture un fil rouge dans le quotidien des Français ».
Certaines collaborations, comme celle menée avec le ministère de l'Éducation nationale — qui a permis 4200 rencontres d'auteurs en 3 ans dans les établissements scolaires —, seront poursuivies, d'autres seront développées, à l'instar de la charte Lire en entreprise ou l'introduction de bibliothèques dans les centres de loisirs.
La présidente du CNL espère par ailleurs une prise de conscience de l'importance de la lecture et de ce que représenterait sa perte. Elle juge également qu'il est nécessaire d'« entrer dans un contrôle que certains considèrent comme coercitif » vis-à-vis des réseaux sociaux, en référence à la proposition de loi visant à interdire certaines plateformes aux jeunes âgés de moins de 15 ans.
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« Ceux qui considèrent que ce sont là des mesures liberticides passent à côté des dangers des projets des GAFAM [les multinationales de la tech, NdR] », ajoute-t-elle. Il lui parait ainsi nécessaire de poursuivre l'œuvre de pédagogie quant aux effets délétères des écrans, sur les capacités de concentration tout comme sur la santé mentale.
À ce titre, l'utilisation des chatbots et autres agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle n'a pas été prise en compte dans l'étude annuelle. D'autres défis se profilent peut-être...
L'étude complète est accessible ci-dessous.
Photographie : Autour de David Abiker (au centre), Étienne Mercier, Alice Tétaz (Ipsos/BVA) et Régine Hatchondo (Centre national du livre)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Après plusieurs années passées au sein de Media Participations, Jeanne & Juliette choisit de retrouver une pleine autonomie éditoriale. Une décision mûrie, moins comme une rupture que comme un recentrage, afin de poursuivre son développement avec justesse, exigence et une relation toujours plus directe avec ses lecteurs. Par Virginie Bégaudeau, fondatrice.
31/03/2026, 12:35
Deux organisations nationales, l'Association des Bibliothécaires de France et l'Association des Ludothèques Françaises, ont lancé un appel pour politique commune du jeu en tant que pratique culturelle. Organisation des services, cadre juridique ou formation des professionnel·les, le sujet soulève de nombreuses questions. Suffisamment pour se prendre au jeu...
31/03/2026, 09:32
À force de confier nos bibliothèques dématérialisées à des silos fermés, nous avons fini par prendre l’impuissance pour une loi naturelle. Clic après clic, achat après achat, la culture numérique s’est laissée border par des interfaces venues d’ailleurs. Puis surgit une jeune pousse française qui ne demande pas la permission : elle attaque la circulation des œuvres, la revente, la valeur, et, derrière tout cela, une vieille question européenne restée sans réponse. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
30/03/2026, 13:03
À Bruxelles, la 55e Foire du livre érige le papier en acte de résistance. Sous le mot d’ordre « défier le futur », le livre s’affirme sans cookies, sans surveillance, sans algorithmes. Objet autonome, il protège l’anonymat, échappe aux mises à jour et refuse l’économie de l’attention. Lire devient alors un choix, presque un manifeste, face aux logiques numériques dominantes. Voici une déclaration d'amour à la lecture, que nous adresse la Foire...
28/03/2026, 10:08
Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.
27/03/2026, 18:13
Organisée par la Maison du livre, équipement culturel de Rennes Métropole situé en milieu rural, la fête du livre se déroule durant 3 jours à Bécherel, 700 habitants, première Cité du livre créée en France en 1989. Valérie Auvergne, directrice de la Maison du livre nous raconte cet événement.
26/03/2026, 17:08
Après l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi portée par plusieurs sénateurs pour encadrer l’usage des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, le débat se précise. Aux côtés des sénatrices Laure Darcos et Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, du Groupe Communiste (Hauts-de-Seine), défend un texte qui entend agir concrètement sur le terrain juridique, mais aussi provoquer une recomposition des rapports entre plateformes technologiques et ayants droit.
26/03/2026, 13:15
Après un avis du Conseil d’État salué comme une avancée, mais loin d’être une victoire totale pour les ayants droit, la sénatrice Laure Darcos détaille la stratégie derrière sa proposition de loi. Entre rééquilibrage juridique, pression politique et volonté de forcer les acteurs de l’IA à négocier, elle défend un texte « pesé à la virgule près », et conçu comme le premier étage d’une réforme plus large.
25/03/2026, 12:16
PORTRAIT – « Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble, sans qu’il ne possède ni les mêmes outils ni le même bois que ceux ayant servi pour la pièce d’origine. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch compte en France parmi les noms majeurs de la traduction de l’anglais. ActuaLitté l’a sollicité pour un entretien insolite : les 10 livres par lesquels il a forgé son métier.
24/03/2026, 16:33
Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’IAvresse, dirait-on : à ce titre, le livre aura discrètement servi de socle pour la formation des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État remet un peu de gravité dans ce carnaval d’optimisme automatique : dans les machines se nichent des catalogues entiers des droits, des contrats, des revenus. Et surtout cette vieille question que la tech déteste : qui paie quoi, et à qui ?
24/03/2026, 15:42
À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.
23/03/2026, 15:32
On nous a vendu le numérique comme une autoroute sans péage, un horizon lisse où l’œuvre filerait sans frottement du serveur au lecteur. Puis les centres-villes ont vu passer les flux sans toujours en voir la couleur. Dans cette friction entre écran et trottoir, Thotario avance une idée plus subversive qu’il n’y paraît : et si la modernité du livre consistait moins à effacer les librairies qu’à les reconnecter au cœur de la circulation culturelle ? Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
23/03/2026, 11:25
Dans les allées bien rangées des Salons du Livre, quelque chose grince. Sous les nappes tirées au cordeau, entre piles calibrées et sourires de circonstance, l’auteur se fige, assigné à résidence derrière sa propre œuvre. Puis surgit François Belley, pirate en embuscade, qui dynamite le décor : assez de cette comédie marchande. Place au désordre créatif, au corps-à-corps avec les lecteurs, à la table qu’on renverse enfin. Par François Belley, écrivain-pirate.
22/03/2026, 09:51
On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?
20/03/2026, 11:35
Dans les vitrines du numérique, tout semble simple : publier, vendre, encaisser. Puis le décor se fissure. Derrière la promesse d’émancipation, l’auteur indépendant découvre des rails déjà posés, des dépendances discrètes, une liberté sous conditions. C’est dans cette zone grise, entre euphorie créative et capture de valeur, que Thotario tente de planter son drapeau — avec l’odeur très concrète d’un rapport de force qui change de camp. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
19/03/2026, 15:44
Pour sa 40e édition organisée du 18 au 22 mars à Palexpo, le salon du livre de Genève affirme plus que jamais sa vocation : faire de la littérature un espace de dialogue avec les grands enjeux contemporains, entre débats d’idées, circulation internationale des voix et réflexion sur les mutations du livre. ActuaLitté ouvre ses colonnes au Salon du Livre de Genève pour une carte blanche autour de sa programmation.
18/03/2026, 17:55
Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.
17/03/2026, 18:06
Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.
14/03/2026, 18:09
Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin.
13/03/2026, 16:35
Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
13/03/2026, 15:37
Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.
12/03/2026, 12:34
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
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