Invitée d’un festival, une autrice écartée pour sa liaison avec un ministre

L'annulation de Claudia Conte fait sensation : l’autrice et chroniqueuse italienne figurait encore dans le programme officiel du 30 avril 2026, mais l'Amour s'en est mêlé. La médiatisation de sa relation avec Matteo Piantedosi, ministre italien de l’Intérieur a provoqué un véritable tollé et selon le Corriere della Sera — Bergamo, la direction artistique sa présence aurait détourné l’attention du rendez-vous littéraire. Et pas du bon côté.

Une invitée devenue sujet politique

Claudia Conte est une romancière installée dans le paysage éditorial italien. Elle est également connue chez nos voisins comme journaliste, animatrice, commentatrice de télévision et militante engagée sur les droits humains, les droits des femmes, la légalité et les politiques de jeunesse. Son ouvrage Dove nascono i silenzi a paru en 2026 chez Fall in Lov est à ce titre un roman racontant le parcours d'une famille en apparence ordinaire.

Elle y explore les fractures invisibles nées du contrôle et des attentes parentales. Salvatore impose un cadre rigide, tandis que son épouse tente d’éviter les conflits. Leurs enfants réagissent différemment : l’un se rebelle, l’autre intériorise. Par une succession de scènes quotidiennes, le récit montre comment ces tensions produisent des silences, révélateurs de fragilités durables chez les adolescents

Et là, c'est le drame...

L’affaire a basculé bien loin du champ éditoriale le 31 mars, lorsqu’interrogée par Money.it, Claudia Conte a reconnu son lien avec Matteo Piantedosi. Une réponse, reprise en choeur dans les médias et devenue virale : « Il s’agit de quelque chose que je ne peux pas nier, mais je suis très réservée sur ma vie privée. » Dès lors, le livre s’est effacé derrière la personne, et l'affaire est devenue sulfureuse, alimentée par d'autres éléments.

Un point de contexte, plus politique, fait notamment jaser : RaiNews rappelle que Claudia Conte a été nommée le 12 février 2026 conseillère, à titre gratuit, de la commission parlementaire d’enquête sur les conditions de sécurité et l’état de dégradation des villes et des périphéries.

La relation avec le membre du gouvernement de Giorgia Meloni a donc aussitôt nourri des interrogations sur l’enchaînement entre visibilité médiatique, réseaux institutionnels et fonctions consultatives. Matteo Piantedosi, selon la fiche officielle du ministère de l’Intérieur, occupe ce portefeuille depuis le 22 octobre 2022.

Le livre relégué derrière la polémique

À Bergame, la motivation avancée ne relève pas d’un jugement sur le texte, mais d’un arbitrage de programmation. Le directeur artistique Andrea Kerbaker a considéré que la présence de l’invitée aurait déplacé le centre de gravité de l’événement. Autrement dit, la foire a choisi de neutraliser un foyer d’attention extérieure au contenu éditorial, alors même que sa programmation 2026 annonce plus de 130 rencontres entre le 18 avril et le 3 mai.

La conséquence, pour Claudia Conte, est immédiate : en quelques jours, la promotion de Dove nascono i silenzi s’est trouvée subordonnée à une séquence politico-médiatique dont elle constitue désormais l’un des visages les plus commentés.

Avec une autre question plus retorse : dans le cas d'un écrivain qui aurait reconnu une liaison avec une femme membre du gouvernement, l'annulation serait-elle tombée aussi rapidement ?

Par Nicolas Gary

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