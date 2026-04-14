Prix de la Closerie des Lilas 2026 : quatre romans encore en lice

Le Prix de la Closerie des Lilas a dévoilé sa deuxième sélection. Réunies lundi 13 avril 2026, les membres du jury ont retenu quatre romans écrits par des autrices et parus lors de la rentrée de janvier.
Le 14/04/2026 à 11:40 par Hocine Bouhadjera
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14/04/2026 à 11:40
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La sélection comprend :
Justine Bo, Si tu traverses les eaux (Gallimard)
Vanessa Caffin, Le Corset (éditions Héloïse d’Ormesson)
Élise Lépine, Les Courants d’arrachement (Grasset)
Stéphanie Perez, Le Berger d’Alep (Récamier)
Cette liste a été établie conjointement par le jury fondateur et le jury invité. Le prix sera remis le mardi 5 mai 2026 à 20h, à La Closerie des Lilas.
Le jury invité de l’édition 2026 réunit Arielle Dombasle, Nine d’Urso, Gwendoline Hamon, Christine Ockrent, Abnousse Shalmani et Clara Ysé. À leurs côtés, le jury fondateur est composé d’Emmanuelle de Boysson, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Carole Chrétiennot, Stéphanie Janicot, Jessica Nelson et Tatiana de Rosnay.
La lauréate du prix sera invitée privilégiée de La Closerie des Lilas pendant une année et recevra une dotation de 3000 euros.
Le Prix de la Closerie des Lilas célèbre cette année sa 20e édition. Il maintient ses principes fondateurs : une exigence littéraire affirmée, un jury exclusivement féminin et la présence d’un jury invité renouvelé chaque année.
Le prix entend soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité. Dans un souci d’indépendance et d’ouverture, les fondatrices ont souhaité associer à chaque édition des personnalités issues de différents horizons - arts, lettres, presse, sciences ou politique - afin d’enrichir les délibérations.
L’an dernier, le Prix de la Closerie des Lilas a été attribué à Florence Seyvos pour Un perdant magnifique, paru en janvier 2025 aux éditions de l’Olivier.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 08/01/2026
152 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 05/02/2026
172 pages
Héloïse d'Ormesson
18,00 €
Paru le 07/01/2026
352 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 12/03/2026
347 pages
Editions Récamier
21,00 €
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