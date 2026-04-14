Disparition de May Angeli, artiste graveuse et illustratrice engagée de la jeunesse

Née à Clichy d’une mère catholique, de noblesse mi-bretonne mi-gasconne, et d’un père juif ashkénaze tchèque, elle passe son enfance sur les routes de France à suivre ce père arrêté en 1940 et envoyé dans différents camps d’internement, d’Argelès-sur-Mer à la Drôme, avant son évasion pour rejoindre le maquis.

« Pour nourrir ses trois enfants, ma mère a fait la bonne, désherbé des bois, travaillé à l’usine. Privée d’allocations familiales car ses enfants n’étaient pas français, elle n’a reçu aucune aide, mis à part quelques colis envoyés par une sœur religieuse. » De cette errance, May Angeli se rappelle sa terreur lorsqu’il fallait se cacher dans des granges à l’annonce d’une rafle, mais aussi le bonheur d'observer la nature et les animaux dont elle fera les personnages de ses livres.

« Encouragée par mon père qui avait lui-même un bon coup de crayon, je dessinais beaucoup et je lisais tout ce qui me tombait sous la main, de La Bible au Facteur sonne toujours deux fois dévoré à 11 ans. » De retour à Paris avec sa famille, la jeune May reçoit une éducation libérale, entre sorties au cinéma et colonies de vacances en Tchécoslovaquie. Monsieur et madame Blumenfeld inscrivent leur fille dans le seul lycée mixte de la région parisienne où Madeleine Rebérioux, professeure d’histoire (et future présidente de la Ligue des droits de l’homme) propose aux élèves dont elle a la charge un horizon culturel élargi.

Après le lycée, May Angeli fréquente assidûment l’École nationale supérieure des arts appliqués. Premiers albums aux éditions de La Farandole parmi lesquels Christine et François (1961) et Le paravent aux images (1962), sur des textes de Madeleine Gilard, Le Petit macaque (1962), sur un texte de Maurice Jean, Histoire du Bernard l’ermite (1965), sur un texte de Marie-Louise Vert.

Pour le Père Castor qu'elle a rejoint en 1969, elle met en images, entre 1971 et 1976, plusieurs Enfants de la terre : Aquino, petit indien du Mexique, Sarah, petite fille du voyage, Louis du Limousin, Santu de Corsica. À cette époque, l'illustratrice travaille indifféremment à l’aquarelle, au crayon, à l’encre et à la gouache. Événement déterminant : premier séjour en Tunisie, en 1975, où May Angeli découvre par hasard, dans un souk tunisois, la gravure sur bois.

Elle décide de se former à cette technique aux ateliers de la mairie de Paris puis, en 1980 et 1981, à l’Institut des arts graphiques d’Urbino, en Italie, jusqu'à en faire sa signature artistique. Au Sorbier, grâce à Régine Lilensten séduite par la précision et la vigueur de son travail, sont publiées, entre 1992 et 1996, assorties d'illustrations en xylographie, les douze Histoires comme ça de Rudyard Kipling.

Publiés dans le même temps Le Joueur de flûte de Hamelin, dans une transcription de François Mathieu (1996) et Qui perd la boule ? écrit par l'illustratrice elle-même (1998). « Je vis une partie de l’année en Tunisie où naissent une grande partie de mes histoires. Je m’inspire souvent de petites choses du quotidien. Il suffit de regarder autour de soi et les idées se bousculent. » May Angeli, adepte des carnets de croquis, a publié chez une quinzaine d'éditeurs.

Citons particulièrement : Syros où l'accueille Françoise Mateu, Didier jeunesse, Le Seuil jeunesse, toujours avec Françoise Mateu, Bilboquet, L'élan vert, Ceres, éditeur tunisien, Thierry Magnier, La Joie de lire, maison d'édition suisse qui, en 2015, publie L'école est fermée, vive la révolution ! qu'aucun éditeur français n'avait voulu.

« Dans un pays sans nom, c’est la révolution. L’école est fermée et un petit garçon s’ennuie. Il écoute les adultes discuter, son père, sa mère, les hommes au café. Il voit bien que plus rien n’est comme avant : les poubelles ne sont plus ramassées, les barques se font voler sur la plage, il y a des barrages tenus par des hommes en armes partout. Et même s’il ne comprend pas tout, il sent bien l’urgence et la gravité de la situation. » (extrait du quatrième de couverture).

En 2018, May Angeli suit Caroline Drouot et Ilona Meyer qui quittent Le Seuil pour fonder les Éditions des Éléphants qui, de facto, devient l'éditeur quasi exclusif des dernières années avec une douzaine d'albums nouveaux dont – n'en retenons ici qu'un seul - L'Ours et le Canard, en 2019, une ode à l’amitié entre un canard plutôt vaniteux et un ours mal léché.

May Angeli avait reçu, en 2002, avec Sylvie Baussier auteure du texte, le Prix Octogone, pour Petite histoire des langues, publié chez Syros, et, en 2013, à Moulins, le Grand Prix de l’Illustration, pour Des oiseaux, publié chez Thierry Magnier. Si, au fil du temps, elle écrit de plus en plus souvent ses propres textes, May Angeli prend grand plaisir à mettre des images sur ceux des autres et elle a ainsi réussi la gageure d’illustrer à l’ancienne, xylogravés en noir et blanc, deux romans de Jules Verne, L’Invasion de la mer et Le Rayon vert (Syros, 2003 et 2004).

Elle a aussi, de loin en loin, travaillé pour le théâtre, particulièrement pour des spectacles de marionnettes, et pour le cinéma où elle a créé des affiches, des décors et des costumes. En juillet 2019, May Angeli avait fait don à la Bibliothèque nationale de France (BnF), d'un ensemble de plus de neuf cents planches, dessins et matrices représentatif de son travail.

Elle a également offert au Fonds patrimonial de l'Heure joyeuse les maquettes et les gravures de plusieurs de ses albums tout comme elle offrait, chaque année, des œuvres pour la vente aux enchères du Muz.

À l'annonce de son décès, le Seuil jeunesse a rendu un bel hommage dans un communiqué dont voici la conclusion : « Nous souhaitons aujourd’hui saluer une artiste lumineuse, engagée, curieuse, généreuse; mais aussi une femme profondément attachée à la liberté, à la beauté du monde et au partage. Son œuvre continuera longtemps d’accompagner les jeunes lecteurs, d’ouvrir des horizons, et de transmettre cette douceur grave qui lui était propre. »

Son ami l'éditeur tunisien Karim Ben Smail, apporte, lui aussi, son témoignage : « Farouche défenseure de toutes les libertés, je me souviens de ce jour à Paris où un policier contrôlait un peu trop brutalement un passant noir, elle s'est approchée, très près. Et quand on lui a dit "Circulez !", elle a répondu : "Non, j'observe, je témoigne." »

La bibliographie de May Angeli est jalonnée d’albums engagés, malicieux et émouvants, qui défendent la liberté d’expression, le vivre-ensemble, la solidarité, le partage et le dialogue. Son œuvre est à lire comme un exemple impeccable de tolérance et d’ouverture d’esprit. Un amical pied de côté pour conclure ce court texte : May Angeli collectionnait les cuillères du monde.

Crédits photo : éditions La Joie de Lire

Par Auteur invité

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