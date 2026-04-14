Proust et les femmes de sa vie : une exposition au cœur de l’intime et de la création

La première vitrine, « Marcel et ses intimes », s’attache aux figures féminines du quotidien de l’écrivain. On y retrouve notamment sa mère, Jeanne Proust, ainsi que sa gouvernante, Céleste Albaret. Sont exposés l’exemplaire n°1 de l’édition originale des Souvenirs de lecture de Jeanne Proust, présenté dans une reliure d’art en matériaux composites signée Nathalie Berjon, ainsi que plusieurs lettres autographes de Marcel Proust.

L’une d’elles, rédigée alors qu’il avait quatorze ans et adressée à son grand-père, porte des annotations au crayon de sa mère. Une autre, envoyée à son ami Georges de Lauris, évoque avec émotion le deuil maternel qu’il vient de traverser, faisant écho à la disparition de sa propre mère. Une lettre de Reynaldo Hahn complète cet ensemble, offrant un aperçu sensible de l’intimité de l’auteur.

Une deuxième vitrine, « Proust et les modèles de la Recherche », explore les figures féminines ayant inspiré les personnages d'À la recherche du temps perdu. Elle met en lumière la « dame en rose » à travers des photographies de Laure Hayman, tandis que les salons de Madame Verdurin trouvent un écho dans ceux de Madeleine Lemaire et de Geneviève Straus.

Le talent de la Berma est rapproché de celui de Sarah Bernhardt, et la figure d’Oriane de Guermantes se reflète dans la comtesse Greffulhe. Le profil en bec d’oiseau de cette dernière réapparaît également dans le brouillon d’une lettre adressée par Proust à la comtesse de Chevigné.

La dernière vitrine s’intéresse aux « ménages à trois » qui traversent La Recherche. Elle rassemble notamment les figures de Robert de Saint-Loup, du Narrateur et de Gilberte Swann ou Rachel. Photographies, lettres manuscrites et éditions originales donnent corps à ces relations triangulaires, à travers des personnalités telles que Gaston Arman de Caillavet, son épouse Jeanne Pouquet et leur fille Simone André Maurois.

Sont également évoqués Paul Morand et la princesse Soutzo, ainsi que le duc d’Albufera et Louisa de Mornand. L’exposition conduit enfin le visiteur chez les Daudet, rue de Bellechasse, dans le salon d’Alphonse et Julia, parents de Lucien.

À travers ces documents et ces figures, l’exposition propose une plongée dans l’univers personnel et littéraire de Marcel Proust, en éclairant le rôle déterminant des femmes dans la genèse et la construction de son œuvre.

Crédits photo : à gauche, Simone André Maurois, à droite Réjane, photo dédicacée à Mme Arman de Caillavet. Les Hôtels Littéraires.

Par Hocine Bouhadjera

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