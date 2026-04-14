Terres de Paroles, un compagnonnage entre un auteur et une manifestation littéraire

Très souvent, être auteur c’est être seul. Avec sa page blanche, ses doutes. Seul avec son histoire et ses personnages, encore indéfinis. Seul à se battre avec la langue pour trouver le mot juste, la bonne tournure de phrase, le bon rythme. Seul à donner tant d’importance, de temps et d’énergie à quelque chose qui peut paraître futile. C’est si vite lu un mot, une phrase, un livre.

Parfois, on a la chance inouïe, comme moi, d’être un auteur qui n’est pas seul, pas tout à fait, beaucoup moins seul qu’avant et que beaucoup d’autres. Grâce à Terres de Paroles, je voyage tous les jours de l’écriture au festival. Pour travailler sur sa structuration, sa conception, sa préparation et toutes les pistes explorées, esquissées, envisagées, confirmées ou infirmées avant de tenir ce qui sera la programmation de chacune des éditions.

Un voyage qui me fait passer, au quotidien, de la solitude aux sollicitations, des questions aux réponses, du traitement de texte aux réseaux sociaux, au téléphone, aux mails. D’un projet individuel à une aventure collective, portée par une équipe formidable, et qui s’écrit dans le dialogue, l’échange, le croisement de nos regards sur les textes, les spectacles, les concerts, les lectures… sur tout ce qui bouillonne, qui bruit, qui se publie, qui fleurit dans le travail des autres et vient nourrir le mien aussi.

Un compagnonnage en somme, depuis six ans, où le festival soutient mon écriture et où je l’accompagne sur la programmation. Un compagnonnage au sens fort et au sens étymologique, où l’on vient partager ensemble le pain : celui des livres, des textes, des histoires qui nourrissent nos imaginaires, les font grandir, s’épanouir.

Car il n’est d’aventure humaine, pour reprendre l’expression de Marguerite Yourcenar, que nous avons choisie cette année comme fil rouge de la programmation, autrement que dans le partage avec les autres. Une formule extraite de son carnet de notes des Mémoires d’Hadrien, qui viendra résonner avec les œuvres les plus contemporaines pour explorer la richesse et la diversité des vies humaines, la difficulté des relations avec les autres ou avec soi, la force des histoires partagées et la complexité des émotions qu’on peut ressentir.

Une traversée des méandres de l’âme humaine avec la littérature pour boussole et, en pilote de notre navire, celle qui fut la première femme élue à l’Académie française, la première à entrer dans La Pléiade de son vivant. Une autrice fascinante et militante, sa vie durant, pour la défense de l’écologie, des droits civiques et pour la paix. Autant de réalités aujourd’hui menacées.

C’est ensemble que nous vous convions à la 15ème édition du festival, du 23 au 30 mai, en Seine-Maritime, en compagnie d’autrices et d’auteurs qui chacune et chacun à leur façon explorent cette « aventure humaine » protéiforme, qui nous englobe et dans le même temps nous dépasse.

Programmation du festival à découvrir sur le site www.terresdeparoles.com

Par Auteur invité

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