George Sand au Panthéon : Emmanuel Macron bouderait l'écrivaine ?

À un an du 150e anniversaire de la mort de George Sand, prévu en 2026, les soutiens de sa panthéonisation haussent le ton. Dans un courrier daté du 26 mars 2026 et adressé à Emmanuel Macron, un collectif d’élus du Berry et de responsables institutionnels invite le chef de l’État, avec Brigitte Macron, à se rendre à Nohant. La lettre présente cette visite comme un geste à la fois mémoriel, littéraire et politique, dans le cadre de l’« année George Sand ».

Une invitation pour relancer la panthéonisation

Le document émane notamment de Marc Fleuret, président du département de l’Indre, et rassemble des signataires de l’Indre et du Cher, parmi lesquels des députés, sénateurs, maires et présidents de collectivités.

Tous se présentent comme « initiateurs et membres du Comité de soutien pour l’entrée au Panthéon de George Sand », rejoints, écrivent-ils, par le président de la région Centre-Val de Loire. Leur demande ne se limite pas à une commémoration locale : « Votre visite marquerait durablement l’histoire culturelle de notre territoire et donnerait à cet anniversaire une portée nationale et républicaine. »

Les auteurs rappellent aussi avoir été reçus à l’Élysée le 26 novembre précédent par Bruno Roger-Petit et Laurent Carré afin de plaider le dossier. Ils résument George Sand en des termes conçus pour répondre aux critères symboliques du Panthéon : « Écrivaine, journaliste, républicaine, femme de combat, naturaliste », avant d’ajouter qu’elle « s’est battue toute sa vie pour défendre courageusement la République et ses principes. »

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L’argumentaire insiste également sur son rôle dans « la cause des femmes » et sur son lien avec la campagne française, érigée en lieu de pensée, de création et d’engagement.

Cette séquence s’inscrit dans une campagne plus large. Le Centre des monuments nationaux a officiellement placé 2026 sous le signe du 150e anniversaire de la disparition de l’autrice, avec une programmation à Nohant et au-delà. La DRAC Centre-Val de Loire rattache elle aussi cette commémoration à la perspective de Bourges 2028, future Capitale européenne de la culture. Le comité de soutien, présidé par Juliette Binoche, a par ailleurs lancé un appel public et une pétition pour appuyer l’entrée de George Sand au Panthéon.

Nohant, le Berry et la scène nationale

Le courrier joue d’ailleurs sur cette double échelle. D’un côté, il ancre George Sand dans un territoire précis, en rappelant que Nohant fut un foyer de rayonnement artistique où passèrent Chopin, Liszt, Delacroix, Balzac, Flaubert ou Tourgueniev.

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De l’autre, il soutient que « la grandeur de George Sand s’étend bien au-delà du Berry » et que la République doit reconnaître « l’une des plus grandes personnalités artistiques et intellectuelles ». Ce balancement entre enracinement et universalité constitue le cœur de la démonstration.

Les signataires s’emploient aussi à montrer que l’initiative dépasse le cercle des élus locaux. La lettre cite un comité présidé par Juliette Binoche et énumère plusieurs soutiens, parmi lesquels Jean-Christophe Rufin, Michèle Perrot, Annie Ernaux, Erik Orsenna ou Nancy Huston.

Elle mentionne encore l’appui du Parlement des écrivaines francophones et de la Fédération nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, ainsi qu’une pétition réunissant déjà plusieurs milliers de signatures.

Au fond, cette invitation à Emmanuel Macron sert autant à obtenir une visite présidentielle qu’à installer George Sand dans un calendrier d’État. Le texte avance une formule nette : « L’ensemble des idées, prises de position et combats de la romancière demeure aujourd’hui d’une totale actualité. » En convoquant à la fois l’œuvre, la République, l’émancipation des femmes et la mémoire de Nohant, les promoteurs de l’« année George Sand » cherchent à transformer un anniversaire littéraire en décision nationale.

Le courrier est à consulter ci-dessous :

Crédits photo : domaine public

Par Nicolas Gary

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