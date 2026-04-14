Les Nouveaux Éditeurs recrutent une nouvelle directrice commerciale chez Editis

Professionnelle expérimentée du secteur, Alexandra Crozet a construit l’essentiel de son parcours dans l’édition et la diffusion du livre.

Avant de rejoindre cette nouvelle structure, elle évoluait chez Editis, où elle occupait des fonctions de direction commerciale pour les maisons Belfond, Bouquins et Plon, après avoir dirigé les activités commerciales et marketing de Belfond et Bouquins.

Son parcours comprend également un passage chez Sofedis en tant que directrice des ventes librairies, ainsi que plusieurs années chez Hachette Livre, où elle a exercé des responsabilités en comptes clés et en représentation littérature.

Elle débute sa carrière dans la diffusion chez Flammarion, avant une première expérience dans l’enseignement du français langue étrangère à l’Alliance Française de Glasgow.

Le groupe d’édition, lancé en 2024 avec le soutien de François Pinault, vient par ailleurs d’écarter deux dirigeants de maison, révélait La Lettre : Damien Naddeo, cofondateur de Maison Pop, et Clément Ribes, à la tête des Corps conducteurs.

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Déjà sept maisons

Les Nouveaux Éditeurs forment un groupe indépendant réunissant plusieurs maisons d’édition autour d’une ambition : donner aux éditeurs les moyens concrets de créer leur propre structure. Pour cela, le groupe propose un cadre structuré et un accompagnement qui combine soutien financier, conseils et appui opérationnel.

La dernière maison en date à avoir rejoint Les Nouveaux Éditeurs, Morgen, constitue la septième maison du groupe, dédiée à la bande dessinée, fondée par Sullivan Rouaud avec Thomas Ragon, Arthur Huignard et Victorine Gay.

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La croissance du groupe repose notamment sur un partenariat stratégique avec Artemis, entré au capital au début de l’année 2025, sans qu’aucune synergie ne soit envisagée avec Tallandier. Sur le plan opérationnel, Les Nouveaux Éditeurs s’appuient sur Union Distribution pour la logistique, Flammarion pour la diffusion et Gallimard pour la fabrication.

Par ailleurs, un accord de type first look deal, autrement dit un accord de première option, a été conclu avec Simon & Schuster afin de faciliter la circulation des projets.

Crédits photo : ouvrages publiés par Maison Pop, maison intégrée au groupe Les Nouveaux Éditeurs.

Par Hocine Bouhadjera

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