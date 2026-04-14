Comment une librairie bouleverse une vie entière

Dans La Librairie des Rêves les plus fous (trad. Maud Desurvire) Gracie Page installe d’emblée une héroïne en déséquilibre. Anna quitte Londres après un bac qu’elle croit manqué, un stage perdu et une rupture qui fissure tout son horizon social. « Les vacances avaient très mal démarré et on n’était que fin juin. Anna était persuadée d’avoir raté son bac. » Le roman tient par cette chute nette : une vie planifiée se dérobe, et Fox Bay devient moins un décor de carte postale qu’un sas de décompression.

Une librairie contre le naufrage

L’arrivée en Cornouailles donne au livre son mouvement le plus efficace : confronter une jeune fille corsetée par le contrôle à un monde régi par l’imprévu, l’entraide et les marées. « La route franchit une crête qui dévoila une vue époustouflante sur la vaste baie en contrebas. Le soleil se couchait en projetant sur la mer des reflets miroitants or et argent. » Cette entrée en scène annonce le déplacement du regard d’Anna, qui cesse peu à peu de mesurer sa valeur à l’aune d’un plan de carrière.

La vraie réussite du roman réside dans la librairie elle-même, pensée comme organisme vivant. « Cette boutique était tellement à l’image de Josie. Anarchique, ingénieuse, négligée et profondément vivante. » Josie, fantasque et débordée, évite la caricature, parce que son désordre a une épaisseur affective. Raye apporte une énergie vive ; Jacob s’impose par sa réserve et sa manière de faire plutôt que de dire. L’interaction entre eux produit une comédie sentimentale souvent juste dans ses frottements.

Le cap des sentiments

Le récit avance sur une double ligne : la remise en état des Rêves les plus fous et le déplacement intérieur d’Anna, qui découvre que l’efficacité peut prendre des formes moins scolaires. « Il y avait longtemps qu’elle n’avait pas ouvert un livre par plaisir. Ces dernières années, elle n’avait lu que des manuels scolaires, des essais ou des lauréats du Booker Prize destinés à embellir son dossier d’inscription universitaire. » Le roman parle ainsi de lecture, mais aussi de déclassement choisi : il faut perdre une trajectoire pour en voir une autre.

La trame sentimentale fonctionne parce qu’elle ne se limite pas au triangle attendu. Le retour de Max réactive l’ancienne Anna, celle du couple-modèle et des ambitions bien tenues, mais le texte montre surtout l’usure de cette fiction.

« Dans les affres de leur rupture, elle n’avait rêvé que d’une chose : que Max prenne conscience que leur relation était à part et tente de la reconquérir. Alors pourquoi éprouvait-elle ce sentiment de torpeur et de vide ? » La tension suffit à porter le roman sans qu’il soit nécessaire d’en dévoiler l’issue.

Charme, rouages et limites

L’un des mérites du texte tient à son arrière-plan : la librairie indépendante n’est pas idéalisée comme refuge, mais comme lieu fragile, à réinventer. Quand Anna professionnalise la communication et mesure ce qu’un lancement peut sauver, le roman glisse vers une petite dramaturgie du commerce du livre. « Il s’agissait de sauver du naufrage la chère librairie de sa tante. Cette boutique qu’elle avait rêvé d’ouvrir bien des années auparavant, avec Peter. » Cette strate donne du nerf au récit.

Bon, de l’enthousiasme certes, mais des défauts existent. Certains effets de pittoresque appuient un peu trop l’opposition entre Londres et Fox Bay, et la mécanique sentimentale demeure lisible assez tôt. Mais Gracie Page compense par une narration fluide, un sens sûr du décor utile, et une attention convaincante à la reconstruction d’Anna.

« Anna se sentait toujours déconcertée, fatiguée et triste, mais aussi enthousiasmée par une lueur d’espoir. Malgré sa tendance à en rajouter, sa tante avait peut-être raison. » Sous ses dehors de romance estivale, le roman raconte précisément comment une jeune femme passe du programme au désir, et du désir au choix.

Poussez la porte et laissez-vous emporter ce 4 juin.

Par Lucy L.

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