Catherine Dufour : Fantômes et giboulées, ou le secret terrifiant derrière

Dans son dernier ouvrage, Fantômes et Giboulées, Catherine Dufour s'éloigne des sentiers battus pour livrer une chronique sociale mâtinée de fantastique. À travers le portrait de Camille, gérante d'un refuge pour femmes victimes de violences, l'autrice explore les thèmes de la précarité et de la mémoire hantée des lieux. Entre enquête policière et réflexion philosophique, ce livre décortique avec une ironie mordante les mécanismes de l'invisibilité.
Le 14/04/2026 à 10:33 par Nicolas Gary
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14/04/2026 à 10:33
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Sous les traits d’un polar rural, l’autrice déploie une réflexion sur la condition féminine et l’exclusion. Dans un manoir du Fresnoy transformé en refuge, Camille accueille des trajectoires brisées. Ce lieu devient le point de convergence de mystères où le passé hante le présent.
Camille, ancienne opératrice de saisie à Ivry-sur-Seine, incarne une résistance à l’esthétique sociale. Son caractère rugueux est une armure dans un monde sans place pour les vulnérables. « Camille avait quarante ans passés et elle les faisait. Elle n’était ni grande ni petite, ni belle ni laide, ni maigre ni dodue et, de toute façon, elle s’en moquait. » Cette description physique annonce le ton : point de fioritures, seule compte la vérité des corps.
L’irruption du lieutenant Tamburlaine, enquêtant sur Grace Grue disparue vingt-cinq ans plus tôt, lance une mécanique implacable. Grace s’est jetée d’une fenêtre de ce manoir, et d’autres disparitions, comme celle de la famille Grue ou d’un industriel, jalonnent l’histoire. Dufour utilise ces codes du polar pour tisser une théorie sur la mémoire des lieux et la persistance du crime, où l’enquêteur semble lui-même appartenir à un monde en voie de disparition.
L’aspect essai se révèle dans l’analyse des rapports de force économiques. Le refuge est un laboratoire social. « Je suis arrivée dans la région pour tenir un refuge parce que c’est le seul travail que j’ai trouvé, et c’est un refuge tout ce qu’il y a de plus honnête. On n’y prend pas de cuite, on ne se jette pas des fenêtres et quand on s’achète un manteau, c’est à la brocante de Montigny. » Cette sincérité souligne la fracture entre ceux qui enquêtent et celles qui survivent.
Les personnages d’Aminata ou Fatou enrichissent cette lecture critique par leurs récits de migration. Leurs histoires transforment le manoir en carrefour des douleurs mondiales. La théorie de l’hospitalité ici est brute : on accueille pour subsister. Le soin de la terre devient une métaphore de la reconstruction. « Elle hacha minutieusement la consoude et la pesa. Ça faisait un bon kilo. » Ce détail technique ancre le récit dans une matérialité salvatrice.
Le récit bascule dans l’étrange avec « La Petite », créature mystérieuse que Camille garde enfermée. Cette présence incarne la théorie de la violence contenue. En soignant cette bête redoutée, Camille apprivoise sa propre part d’ombre. L’interaction souligne l’ambiguïté du texte : s’agit-il de protéger les femmes des monstres extérieurs, ou de nourrir le monstre intérieur pour en faire un rempart ? La narration joue sur cette tension permanente, entre protection et menace.
Le décor du manoir est décrit avec une précision de mœurs, oscillant entre charme anglais et morgue. Dufour s’attarde sur le contraste entre la violence des vies et la douceur factice des chambres. Cette « mièvrerie résistante » illustre l’enjeu : créer une normalité sur un champ de ruines. Le carrelage lavable n’est pas esthétique mais logistique dans un lieu où l’on côtoie la mort. L’autrice excelle à transformer l’espace domestique en zone de combat symbolique.
L’aménagement intérieur témoigne d’une volonté de contrôle. « L’unique ampoule au plafond s’abritait sous un abat-jour en taffetas orange, agrémenté d’un galon assorti, et les murs étaient ornés d’illustrations du Petit Prince, bien protégées par des feuilles de verre synthétique incassable. Quant au carrelage, il avait coûté un œil à l’achat et un tour de rein à la pose. » Ce mélange d’imagerie enfantine suggère que la sécurité est une construction fragile nécessitant une vigilance.
La thèse centrale concerne l’asymétrie de la perception du danger selon le genre. Dufour dénonce une vérité crue à travers ses protagonistes. « Les hommes renoncent à certains postes pour ne pas travailler dans des conditions trop pénibles, mais les femmes, c’est pour ne pas se faire assassiner. On ne le dit pas assez, ça, je trouve. » Ce constat sert de pivot à l’analyse des enjeux de sécurité : le refuge est l’unique espace où la protection devient une autogestion radicale.
Parmi les points forts, l’originalité du ton mêlant cynisme et poésie fantastique séduit. Quelques défauts apparaissent dans l’enquête, qui s’efface parfois devant le message philosophique. Mais ce flou est volontaire : il s’agit de comprendre le système produisant les victimes. Fantômes et Giboulées démontre que l’effroi vient moins des spectres que de la froideur économique. C’est un livre nécessaire, muant le fait divers en mythe contemporain.
Frissons garantis, dès le 7 mai.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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10/04/2026, 11:12
Entre terre, ciel et mer, un joyau naturel à découvrir pas à pas. À travers ce guide collectif à paraître le 16 avril, la baie de Somme, vaste amphithéâtre de lumière et d’eau, s’offre ici comme jamais.
10/04/2026, 10:47
Le nouveau livre de Fabrice Gaignault est un chef-d’œuvre. Un livre raconte le livre de Roger Vercel Remorques qui a accompagné Primo Levi au camp d’Auschwitz. Chez Gaignault qui a un très bel itinéraire d’écrivian, on sent et on sait un amour intarissable des mots et de la littérature : et c’est ce que Un livre ne cesse de confirmer au travers du prisme des figures de Levi et de Vercel.
10/04/2026, 09:54
Entre océan et montagnes, le Pays Basque est un condensé d’aventures, de lumières et de vie sauvage. Des falaises de la Corniche basque aux hêtraies d’Iraty, des barthes de l’Adour aux crêtes du Jaizkibel, chaque pas révèle un monde à part : celui d’une nature foisonnante et d’une culture fièrement enracinée. Un guide à découvrir dès le 16 avril.
10/04/2026, 07:00
Qui aurait cru que, tout autour de Lille, la nature reprenait si bien ses droits ? Derrière les terrils, les zones industrielles ou les champs de houblon, se cachent des forêts profondes, des marais foisonnants, des bocages bruissants de vie et des prairies où s’ébattent chevreuils, putois ou hérons cendrés. Un guide disponible à partir du 16 avril.
10/04/2026, 06:30
« Il y a deux genres de profs, les profs à sacoches à bout de bras et les profs à sacoches sous le bras, ce ne sont pas les mêmes. Et puis : une invasion de profs avec des sacs à dos. » Dominique Fabre brosse le portrait de l’Éducation nationale à travers des histoires de profs, d’élèves, de parents d’élèves, de proviseurs et d’inspecteurs d’académie comme on passerait des diapos au retour de vacances.
09/04/2026, 17:19
Entre mer et montagnes, l’arrière-pays niçois dévoile une nature à couper le souffle, sauvage et multiple. Ici, les gorges succèdent aux forêts profondes, les crêtes s’élèvent au-dessus des vallées d’oliviers, et les senteurs du maquis se mêlent à l’air vif des Alpes. Publication annoncée pour le 16 avril.
09/04/2026, 17:00
Entre mer et montagne, la Corse concentre à elle seule une richesse naturelle et humaine sans égale. Des aiguilles de Bavella aux criques secrètes du Cap, des forêts de chênes verts du Niolu aux étangs miroitants de Biguglia, chaque sentier raconte une île à la fois farouche et accueillante, sauvage et raffinée, où chaque pas devient une découverte. Disponible dès le 16 avril.
09/04/2026, 16:30
Au cœur du Val de Loire, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le territoire de Blois-Chambord réunit tout ce qui fait la magie ligérienne : la lumière sur le fleuve, la majesté des châteaux, la quiétude des forêts et la richesse d’une faune omniprésente. Ici, l’eau, la pierre et le vent s’unissent pour dessiner des paysages d’une beauté intemporelle.
09/04/2026, 16:00
Des vallées verdoyantes du piémont jusqu’aux cirques vertigineux de Gavarnie, les Hautes-Pyrénées offrent un condensé de nature sauvage et de beauté pure. Entre torrents, forêts et lacs d’altitude, ce guide collectif vous invite à parcourir l’un des plus beaux territoires de montagne d’Europe. Parution prévue le 16 avril 2026.
09/04/2026, 15:00
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