Catherine Dufour : Fantômes et giboulées, ou le secret terrifiant derrière

Sous les traits d’un polar rural, l’autrice déploie une réflexion sur la condition féminine et l’exclusion. Dans un manoir du Fresnoy transformé en refuge, Camille accueille des trajectoires brisées. Ce lieu devient le point de convergence de mystères où le passé hante le présent.

Portrait d’une asociale par nécessité

Camille, ancienne opératrice de saisie à Ivry-sur-Seine, incarne une résistance à l’esthétique sociale. Son caractère rugueux est une armure dans un monde sans place pour les vulnérables. « Camille avait quarante ans passés et elle les faisait. Elle n’était ni grande ni petite, ni belle ni laide, ni maigre ni dodue et, de toute façon, elle s’en moquait. » Cette description physique annonce le ton : point de fioritures, seule compte la vérité des corps.

L’irruption du lieutenant Tamburlaine, enquêtant sur Grace Grue disparue vingt-cinq ans plus tôt, lance une mécanique implacable. Grace s’est jetée d’une fenêtre de ce manoir, et d’autres disparitions, comme celle de la famille Grue ou d’un industriel, jalonnent l’histoire. Dufour utilise ces codes du polar pour tisser une théorie sur la mémoire des lieux et la persistance du crime, où l’enquêteur semble lui-même appartenir à un monde en voie de disparition.

Théorie de la survie et spectres économiques

L’aspect essai se révèle dans l’analyse des rapports de force économiques. Le refuge est un laboratoire social. « Je suis arrivée dans la région pour tenir un refuge parce que c’est le seul travail que j’ai trouvé, et c’est un refuge tout ce qu’il y a de plus honnête. On n’y prend pas de cuite, on ne se jette pas des fenêtres et quand on s’achète un manteau, c’est à la brocante de Montigny. » Cette sincérité souligne la fracture entre ceux qui enquêtent et celles qui survivent.

Les personnages d’Aminata ou Fatou enrichissent cette lecture critique par leurs récits de migration. Leurs histoires transforment le manoir en carrefour des douleurs mondiales. La théorie de l’hospitalité ici est brute : on accueille pour subsister. Le soin de la terre devient une métaphore de la reconstruction. « Elle hacha minutieusement la consoude et la pesa. Ça faisait un bon kilo. » Ce détail technique ancre le récit dans une matérialité salvatrice.

La Petite : l’incarnation d’une violence refoulée

Le récit bascule dans l’étrange avec « La Petite », créature mystérieuse que Camille garde enfermée. Cette présence incarne la théorie de la violence contenue. En soignant cette bête redoutée, Camille apprivoise sa propre part d’ombre. L’interaction souligne l’ambiguïté du texte : s’agit-il de protéger les femmes des monstres extérieurs, ou de nourrir le monstre intérieur pour en faire un rempart ? La narration joue sur cette tension permanente, entre protection et menace.

Le décor du manoir est décrit avec une précision de mœurs, oscillant entre charme anglais et morgue. Dufour s’attarde sur le contraste entre la violence des vies et la douceur factice des chambres. Cette « mièvrerie résistante » illustre l’enjeu : créer une normalité sur un champ de ruines. Le carrelage lavable n’est pas esthétique mais logistique dans un lieu où l’on côtoie la mort. L’autrice excelle à transformer l’espace domestique en zone de combat symbolique.

Esthétique du soin et pragmatisme radical

L’aménagement intérieur témoigne d’une volonté de contrôle. « L’unique ampoule au plafond s’abritait sous un abat-jour en taffetas orange, agrémenté d’un galon assorti, et les murs étaient ornés d’illustrations du Petit Prince, bien protégées par des feuilles de verre synthétique incassable. Quant au carrelage, il avait coûté un œil à l’achat et un tour de rein à la pose. » Ce mélange d’imagerie enfantine suggère que la sécurité est une construction fragile nécessitant une vigilance.

La thèse centrale concerne l’asymétrie de la perception du danger selon le genre. Dufour dénonce une vérité crue à travers ses protagonistes. « Les hommes renoncent à certains postes pour ne pas travailler dans des conditions trop pénibles, mais les femmes, c’est pour ne pas se faire assassiner. On ne le dit pas assez, ça, je trouve. » Ce constat sert de pivot à l’analyse des enjeux de sécurité : le refuge est l’unique espace où la protection devient une autogestion radicale.

Un polar métaphysique indispensable

Parmi les points forts, l’originalité du ton mêlant cynisme et poésie fantastique séduit. Quelques défauts apparaissent dans l’enquête, qui s’efface parfois devant le message philosophique. Mais ce flou est volontaire : il s’agit de comprendre le système produisant les victimes. Fantômes et Giboulées démontre que l’effroi vient moins des spectres que de la froideur économique. C’est un livre nécessaire, muant le fait divers en mythe contemporain.

Frissons garantis, dès le 7 mai.

Par Nicolas Gary

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