Le géant du cinéma Paramount se dote d'une filiale éditoriale

Le conglomérat médiatique Paramount Skydance Corporation s'étend un peu plus. Alors que la multinationale a récemment fait l'acquisition d'un autre supergroupe médiatique américain, Warner Bros Discovery, elle annonce à présent le développement de ses activités dans une nouvelle direction, l'édition.

Paramount Global Publishing représente ainsi « une croissance stratégique, afin d'ouvrir les manières dont les fans pourront entretenir leur relation avec des œuvres reconnues, tout en créant des opportunités pour faire naitre de nouvelles franchises originales », affirme un communiqué de presse de la firme.

Parmi les licences d'ores et déjà supervisées par Paramount, citons Bob l'Éponge, Star Trek, NCIS, la série de films Transformers, les Tortues Ninja, Yellowstone ou encore Mission : Impossible, film à gros budget mettant Tom Cruise en vedette.

Décliner les licences à l'envi

« Paramount supervisera le développement, la création et la production des livres de Paramount Global Publishing, en confiant les ventes et la distribution des titres à un partenaire désigné prochainement. Parallèlement, Paramount poursuivra sa stratégie de partenariat autour de franchises, en travaillant avec des éditeurs et distributeurs reconnus dans le monde entier », ajoute le faire-part de naissance de la maison.

Autrement dit, le géant jouera sur deux tableaux, en internalisant la production dans certains cas, et en la confiant à d'autres sociétés dans d'autres. Parmi ces partenaires, citons Random House, Insight Editions, ou encore Studio Fun International.

Les activités se dérouleront, dans un premier temps, aux États-Unis et au Canada, sous la direction d'Amy Jarashow, qui était depuis 2023 vice-présidente chargée de l'édition pour Paramount. Tous les formats seront exploités : imprimé, audio et numérique.

« Paramount Global Publishing se concentrera sur des projets qui nécessitent un contrôle interne plus important, comme les œuvres originales ou les nouvelles extensions de nos franchises phares », a détaillé Amy Jarashow auprès de Publishers Weekly. « Nous sommes très impliqués dans notre stratégie de licence et prévoyons d'étendre cette activité, parallèlement à la maison d'édition », complète-t-elle en assurant que les partenaires actuels de Paramount auront accès à un plus vaste catalogue de titres.

Une maison en remplace une autre

Avec l'acquisition programmée de Warner Bros Discovery, rappelons que Paramount s'octroie par ailleurs quelques franchises supplémentaires, et non des moindres, avec les adaptations audiovisuelles de la saga Harry Potter, de J.K. Rowling, de l'univers Game of Thrones imaginé par G.R.R. Martin ou encore le catalogue DC Comics, principal concurrent de Marvel, possédé par le conglomérat Disney.

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Les observateurs les plus attentifs auront noté que l'ouverture de Paramount Global Publishing suit de quelques mois la vente, par Paramount, de sa filiale Simon & Schuster, l'un des plus grands groupes d'édition américains.

En 2020, alors que le conglomérat faisait part de son intention de vendre S&S, Bob Bakish, PDG de Paramount Global entre 2019 et 2024, expliquait qu'il ne s'agissait pas d'« un atout majeur. Il ne repose pas sur la vidéo. Et n’a pas de lien significatif avec notre entreprise, au sens large. » Quelques années plus tard, la vision semble avoir changé : ouvrir sa propre filiale, plutôt que racheter un groupe existant, permet également de mieux la contrôler, aussi bien au niveau économique que stratégique.

Rappelons que S&S a été racheté en 2023 par un fonds d'investissement, KKR, pour 1,62 milliard $.

Photographie : illustration, Antonio Longo, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

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