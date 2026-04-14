L’évangile sauvage de John Muir : un testament de roche et de glace

John Muir n’était pas un simple marcheur, mais un arpenteur de l’absolu dont l’œuvre trouve une résonance tardive avec la parution de Sentiers escarpés. Ce recueil de textes, longtemps inédit en France, constitue une plongée dans l’Ouest américain de la fin du XIXe siècle, à une époque où la nature sauvage luttait contre l’avancée de la civilisation.

Le fondateur du Sierra Club se révèle être bien plus qu’un naturaliste ; il est le héraut d’une vision cosmique où chaque relief participe d’une harmonie divine. Muir ne se contente pas de parcourir les paysages, il les dissèque avec précision, mêlant rigueur scientifique et ferveur mystique.

Prophète à la barbe de lichen

Le récit nous entraîne sur les traces d’un homme qui, carnet de notes à la ceinture, a parcouru les sommets les plus hostiles. « Il s’agit d’un recueil de textes consacrés aux longues randonnées de l’auteur dans les États de l’Ouest américain : la Californie (avec sa haute Sierra, le parc de Yosemite et la vallée de San Gabriel), l’Utah, l’État de Washington, les forêts du Nevada et l’Arizona, avec le Grand Canyon du Colorado. Passionné de géologie, Muir en profite pour expliquer la formation des montagnes, des glaciers, des gorges et des volcans », écrit Tristan Savin dans la préface.

Le livre déploie une géographie où la description du Yosemite côtoie l’analyse technique. Muir y relate ses ascensions du mont Shasta pour communier avec les éléments.

L’interaction entre l’homme et son environnement constitue le cœur de l’ouvrage. Muir ne se voit pas comme un conquérant, mais comme un invité dans la maison de « Mère Nature ». Les personnages croisés servent de contrepoint à son ascèse. Il déplore l’aveuglement de ceux qui ne voient dans la forêt qu’une réserve de bois.

Face à l’exploitation, il oppose une éthique de la contemplation. Si le récit manque de personnages humains complexes, c’est que la nature est traitée comme un protagoniste à part entière. Les sapins y sont nobles, les insectes joyeux, et les orages sont des bénédictions pour ce marcheur qui dormait sur la roche.

Des glaçons et des hommes

Muir développe des théories écologiques d’une modernité saisissante. Il fut l’un des premiers à comprendre l’action érosive des glaciers dans la formation des vallées. « On lui doit notamment la découverte de glaciers dans sa chère Sierra et sept missions d’exploration en Alaska. Les scientifiques de son époque se pressaient à ses conférences et, à l’exception de quelques jaloux, tous ont chanté ses louanges », poursuit le préfacier.

Il ne se contente pas d’étudier le passé, il s’inquiète déjà des changements climatiques. Son approche holistique lie la survie des séquoias à la préservation des parcs nationaux, influençant durablement la politique environnementale américaine.

L’auteur s’attarde sur une critique acerbe de la domestication. Pour lui, le monde sauvage possède une perfection que l’intervention humaine dégrade : « Néanmoins, l’homme civilisé entretient presque universellement l’idée barbare qu’il y a dans toutes les créations de la nature quelque chose d’essentiellement grossier qui peut et doit être éradiqué par la main humaine. J’ai donc été ravi de constater que la laine sauvage poussant sur les moutons de montagne dans les environs du mont Shasta était beaucoup plus fine que celle de qualité moyenne des élevages. » Et se déroule toute une réflexion sur la supériorité du sauvage sur les manipulations génétiques de l’élevage.

L’homme qui murmurait à l’oreille des séquoias

Le style de Muir est marqué par un lyrisme qui frise l’extase. Chaque phrase semble imprégnée de l’air vif des sommets. « Ses textes sont aussi, surtout, des odes à la vie — sous toutes ses formes. Chaque plante, chaque animal mérite notre respect. » Cette tonalité panthéiste donne au récit une force d’attraction unique, même si l’on peut regretter une répétition dans l’usage des superlatifs.

Cependant, cette abondance reflète l’éblouissement d’un homme face à la démesure du Grand Canyon. Muir écrit comme il marche : avec une attention constante aux détails, de la menthe sauvage à la course d’un écureuil.

Tout n’est pas exempt de reproches. On déplore la vision dédaigneuse que Muir porte sur les tribus indiennes. Si l’écologiste est visionnaire, l’ethnologue est tributaire des préjugés de son siècle. Mais ces défauts sont contrebalancés par une intégrité absolue. « Pour lui, un fruit ne s’exploite pas, il se savoure tel que la terre nous l’a donné.

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Dans ses prises de position publiques, il s’oppose systématiquement à l’exploitation des ressources naturelles, mais aussi à la construction de barrages. » En refermant l’ouvrage, on reste habité par l’image de ce sage dont la plume a sauvé des forêts entières, nous léguant un héritage de pierre et de lumière indispensable.

L'aventure débutera le 13 mai.

Par Victor De Sepausy

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