À Bologne, le monde du livre alerte sur l’urgence de faire lire les jeunes

Au coeur de la foire du livre de Bologne, consacrée à la littérature jeunesse, se déroulait ce 13 avril une conférence professionnelle de haut vol. Au menu : présenter et encourager la diffusion des meilleures pratiques mondiales en matière de promotion de la lecture et interroger le rôle des politiques européennes et internationales. Au terme de cette rencontre, un appel commun a été diffusé, pour prolonger le plaisir.
Le 14/04/2026 à 10:40 par Clément Solym
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14/04/2026 à 10:40
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À l’occasion de la Foire du livre jeunesse de Bologne, plusieurs grandes organisations internationales du livre ont lancé un appel commun aux institutions publiques pour relancer les politiques de promotion de la lecture auprès des jeunes.
Le texte, signé par l’International Publishers Association, l’International Board on Books for Young People, la Federation of European Publishers, l’Association italienne des éditeurs, le Syndicat national de l’édition et la Bologna Children’s Book Fair, place la lecture au rang d’outil décisif pour la vitalité démocratique.
Cet appel s’inscrit dans le prolongement de la rencontre Building the Future Generation of Readers : Best Practices and Policies for Reading Promotion, organisée pendant la manifestation bolonaise. Les signataires demandent à l’Unesco, à la Commission européenne ainsi qu’aux institutions nationales et internationales de renouveler leur engagement en faveur d’initiatives soutenant la lecture de livres, en particulier chez les jeunes, qu’ils présentent comme un levier indispensable au développement de sociétés ouvertes et démocratiques.
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Au cœur de leur déclaration, les organisations défendent une approche collective. Elles estiment que la promotion de la lecture ne peut reposer sur un seul acteur, mais suppose d’associer le réseau le plus large possible : auteurs, éditeurs, librairies, bibliothèques, écoles, familles, spécialistes du développement de l’enfant et médias. Cette mobilisation, soulignent-elles, exige un soutien public clair, durable et inscrit dans le temps long, avec des financements capables de prendre en compte les réalités locales et régionales.
Les signataires situent aussi leur intervention dans un contexte jugé décisif. Selon eux, les enfants et les adolescents évoluent désormais dans un environnement où l’usage non accompagné et non critique des smartphones et des tablettes complique de plus en plus la concentration ainsi que la formation de l’esprit critique. À l’inverse, la lecture de livres apparaît dans leur texte comme une pratique irremplaçable pour développer ces facultés. Remettre le livre au centre ne relève donc pas, à leurs yeux, d’une simple politique culturelle : il s’agit d’un investissement dans l’avenir même de la démocratie.
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La présence de Mari Yasunaga, spécialiste de programme à l’Unesco au sein de la section Jeunesse, alphabétisation et développement des compétences, a donné un relief institutionnel particulier à cette séquence. L’événement, organisé par l’Association italienne des éditeurs et la Bologna Children’s Book Fair, en collaboration avec le SNE, la FEP, l’IPA et l’IBBY, a aussi permis de mettre en avant plusieurs initiatives présentées comme particulièrement probantes en matière d’encouragement à la lecture.
Parmi les exemples avancés figurent notamment #ioleggoperché en Italie, accompagné de son programme pilote #ioleggoperchéLAB-NIDI, mais aussi différentes actions conduites en France et en Corée du Sud, ainsi que la National Year of Reading au Royaume-Uni.
En donnant à voir ces expériences nationales, les organisateurs ont cherché à démontrer qu’une politique active de lecture publique et scolaire peut encore structurer des réponses concrètes face aux fragilités contemporaines de l’attention et de la transmission culturelle. Le message formulé à Bologne tient en une conviction simple : pour former de futurs lecteurs, il faut une alliance resserrée entre les professionnels du livre, les acteurs éducatifs, les familles, les chercheurs et les pouvoirs publics.
Crédits illustration : Bologna Children’s Book Fair
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Un peu plus de 530.000 élèves des classes de première générale et technologique ont travaillé, ce vendredi 13 juin, sur les sujets du bac de français 2025. Au programme cette année, une multitude de genres littéraires et d'auteurs, de Pierre Corneille à Nathalie Sarraute, en passant par La Bruyère ou... Françoise Nyssen.
13/06/2025, 15:03
Les échanges internationaux offrent une immersion totale dans un environnement linguistique authentique, accélérant ainsi l'apprentissage et la maîtrise d'une langue. Ils permettent une interaction constante avec des locuteurs natifs, favorisant une compréhension plus profonde des nuances culturelles et linguistiques. Ces expériences enrichissent le vocabulaire et améliorent la fluidité, tout en développant une confiance accrue dans l'utilisation de la langue au quotidien.
07/06/2025, 14:44
Au croisement de l’écriture et du métier d’éditeur, le master CORREM de Sorbonne Université cultive les plumes en devenir. Dans cette formation singulière, on apprend à jongler avec les mots autant qu’à les corriger, à les aimer autant qu’à les façonner. Entre travail éditorial et ateliers d’écriture, les étudiant·es tracent leur voie, jusqu’à faire éclore, en fin de parcours, une novella où s’entrelacent technique, imagination et style personnel.
03/06/2025, 12:04
Pernod Ricard devient aujourd’hui le dixième signataire de la Charte pour le livre et la lecture en entreprise du Centre national du livre (CNL). Soutenue par le ministère de la Culture, la charte a pour objectif de favoriser la lecture au sein des organisations. Elle valorise les initiatives permettant de renforcer la cohésion d’équipe, de stimuler l’expression individuelle et collective, ainsi que de nourrir les échanges d’idées.
14/05/2025, 11:49
« Ma Première Bibliothèque » est un programme porté par Bibliothèques Sans Frontières visant à favoriser l’accès à la lecture pour les élèves issus de territoires défavorisés (réseaux d’éducation prioritaire, zones rurales…). Chaque enfant bénéficie d’une dotation de dix ouvrages issus du fonds de l’association, lui permettant de constituer une première bibliothèque personnelle.
12/05/2025, 12:26
En France, la part de filles dans les filières scientifiques stagne depuis plusieurs années, et décroit à mesure de leur avancée dans la scolarité. Pour répondre à ces difficultés d'accès et tenter de les réduire, un plan « Filles et Maths » a été présenté par Élisabeth Borne, suite à un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
12/05/2025, 10:56
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