À Bologne, le monde du livre alerte sur l’urgence de faire lire les jeunes

À l’occasion de la Foire du livre jeunesse de Bologne, plusieurs grandes organisations internationales du livre ont lancé un appel commun aux institutions publiques pour relancer les politiques de promotion de la lecture auprès des jeunes.

Le texte, signé par l’International Publishers Association, l’International Board on Books for Young People, la Federation of European Publishers, l’Association italienne des éditeurs, le Syndicat national de l’édition et la Bologna Children’s Book Fair, place la lecture au rang d’outil décisif pour la vitalité démocratique.

Cet appel s’inscrit dans le prolongement de la rencontre Building the Future Generation of Readers : Best Practices and Policies for Reading Promotion, organisée pendant la manifestation bolonaise. Les signataires demandent à l’Unesco, à la Commission européenne ainsi qu’aux institutions nationales et internationales de renouveler leur engagement en faveur d’initiatives soutenant la lecture de livres, en particulier chez les jeunes, qu’ils présentent comme un levier indispensable au développement de sociétés ouvertes et démocratiques.

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Au cœur de leur déclaration, les organisations défendent une approche collective. Elles estiment que la promotion de la lecture ne peut reposer sur un seul acteur, mais suppose d’associer le réseau le plus large possible : auteurs, éditeurs, librairies, bibliothèques, écoles, familles, spécialistes du développement de l’enfant et médias. Cette mobilisation, soulignent-elles, exige un soutien public clair, durable et inscrit dans le temps long, avec des financements capables de prendre en compte les réalités locales et régionales.

Les signataires situent aussi leur intervention dans un contexte jugé décisif. Selon eux, les enfants et les adolescents évoluent désormais dans un environnement où l’usage non accompagné et non critique des smartphones et des tablettes complique de plus en plus la concentration ainsi que la formation de l’esprit critique. À l’inverse, la lecture de livres apparaît dans leur texte comme une pratique irremplaçable pour développer ces facultés. Remettre le livre au centre ne relève donc pas, à leurs yeux, d’une simple politique culturelle : il s’agit d’un investissement dans l’avenir même de la démocratie.

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La présence de Mari Yasunaga, spécialiste de programme à l’Unesco au sein de la section Jeunesse, alphabétisation et développement des compétences, a donné un relief institutionnel particulier à cette séquence. L’événement, organisé par l’Association italienne des éditeurs et la Bologna Children’s Book Fair, en collaboration avec le SNE, la FEP, l’IPA et l’IBBY, a aussi permis de mettre en avant plusieurs initiatives présentées comme particulièrement probantes en matière d’encouragement à la lecture.

Parmi les exemples avancés figurent notamment #ioleggoperché en Italie, accompagné de son programme pilote #ioleggoperchéLAB-NIDI, mais aussi différentes actions conduites en France et en Corée du Sud, ainsi que la National Year of Reading au Royaume-Uni.

En donnant à voir ces expériences nationales, les organisateurs ont cherché à démontrer qu’une politique active de lecture publique et scolaire peut encore structurer des réponses concrètes face aux fragilités contemporaines de l’attention et de la transmission culturelle. Le message formulé à Bologne tient en une conviction simple : pour former de futurs lecteurs, il faut une alliance resserrée entre les professionnels du livre, les acteurs éducatifs, les familles, les chercheurs et les pouvoirs publics.

Crédits illustration : Bologna Children’s Book Fair

Par Clément Solym

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