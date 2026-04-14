Ewelina Oksiuta, nouvelle voix des libraires au niveau européen

La European and International Booksellers Federation annonce un changement stratégique à sa tête. L’organisation, qui représente les libraires européens et internationaux, confie sa direction à Ewelina Oksiuta. Elle succède à Julie Belgrado, après près de dix années de mandat.

Cette nomination intervient dans un contexte où le rôle des librairies indépendantes, leur modèle économique et leur place dans les politiques culturelles européennes font l’objet d’une attention renouvelée.

Un profil ancré dans les politiques culturelles

Formée aux études européennes à l’Université libre de Bruxelles, Ewelina Oksiuta construit son parcours à l’intersection du patrimoine, de la coopération internationale et des politiques culturelles. Depuis 2020, elle œuvre au sein de l’association European Historic Houses, dont elle devient secrétaire générale en 2024, avec pour mission la préservation des demeures historiques privées en Europe.

Avant cela, elle coordonne des réseaux associatifs liés au tourisme de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle développe également une expertise en communication institutionnelle, acquise notamment à l’ambassade de Pologne et à l’office national du tourisme polonais à Bruxelles.

Ce parcours hybride, mêlant gestion de projets, diplomatie culturelle et structuration de réseaux, correspond aux enjeux actuels de la filière du livre, confrontée à des mutations économiques, numériques et réglementaires.

Défendre le métier dans l’écosystème européen

Le comité exécutif de l’EIBF affirme sa confiance dans la capacité de la nouvelle directrice à défendre la liberté d’expression et à promouvoir des cadres législatifs favorables aux petites et moyennes entreprises du secteur.

Le président de l’organisation, Fabian Paagman, insiste sur la dimension stratégique de cette nomination. Il salue un profil capable d’articuler vision politique, compréhension des enjeux culturels et capacité à fédérer les acteurs du livre à l’échelle européenne.

Dans un environnement marqué par la montée des plateformes numériques, la concentration éditoriale et les débats autour de la régulation, l’EIBF entend renforcer son rôle d’interlocuteur auprès des institutions européennes.

Une feuille de route centrée sur les lieux

De son côté, Ewelina Oksiuta inscrit son mandat dans une perspective claire : soutenir les libraires, renforcer la vie culturelle et garantir la visibilité du secteur au niveau européen. Elle souligne l’importance de maintenir un réseau de librairies vivantes au cœur des villes et des communautés, tout en veillant à ce que leur voix soit entendue dans les processus décisionnels de l’Union européenne.

Elle prendra officiellement ses fonctions le 4 mai 2026. Cette nomination marque une nouvelle étape pour l’EIBF, à un moment où la librairie indépendante, pilier de la diversité culturelle, se trouve au croisement de défis économiques et politiques majeurs.

« Je suis véritablement ravie de rejoindre la Fédération européenne et internationale des libraires en tant que nouvelle directrice, et d’intégrer une communauté qui partage une profonde passion pour les livres et la lecture », assure la future directrice dans un communiqué de l'EIBF.

Et d'ajouter : « Soutenir les libraires, renforcer la vie culturelle, veiller à ce que les livres et les librairies continuent de prospérer dans nos villes et nos communautés, et faire entendre leur voix au niveau de l’Union européenne constituent une mission que j’embrasse avec un immense enthousiasme. Je remercie sincèrement le président de l’EIBF ainsi que l’ensemble du comité exécutif pour la confiance qu’ils m’accordent, et je me réjouis de travailler à leurs côtés. »

Crédits photo : Ewelina Oksiuta © T.Cibulla

Par Dépêche

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