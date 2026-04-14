Francophonie : le braille devient un enjeu mondial d’accès à la lecture

Dans ses derniers rapports, avec une certaine éloquence, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) décrit un panorama chiffré de la francophonie dans le monde : 396 millions de francophones, 4e langue mondiale, 170 millions d’apprenants du et en français, 4e langue sur Internet, 3e langue de l’économie et des affaires.

Or, depuis le 4 janvier 2026, le président de l’Union mondiale des aveugles (UMA) a ressenti le besoin de déployer une campagne mondiale : Plus de braille, plus d’autonomie. Et, le 17 février 2026, a Bombay, le Président de la République française et le Premier ministre indien ont inauguré l’Année franco-indienne de l’innovation en évoquant, notamment, le programme « French for All, French for a Better Future » !

Ces déclarations génèrent un faisceau de questions à propos de l’accès à la culture, de l’exercice de la lecture et de l’écriture, de l’apprentissage et l’usage du braille en tant que moyen alternatif de l’écriture, de la formation des professeurs ou de l’influence de la francophonie dans l’organisation de nos sociétés.

Dans ce contexte, la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), réseau mondial de plus de 220.000 enseignants de français sur les cinq continents, est particulièrement attentive à l’accessibilité linguistique et éducative pour tous.

Dans cette perspective, Coupvray, ville natale de Louis Braille et lieu emblématique du patrimoine universel de l’inclusion, représente un partenaire naturel et stratégique pour développer des initiatives communes en faveur d’une francophonie diverse, plurielle, accessible et inclusive.

Cynthia Eid, présidente de la FIPF, soutient ce mouvement dans une démarche stratégique visant à intégrer pleinement les projets liés au braille et à l’accessibilité dans son prochain plan quadriennal (2025-2029). Cette orientation inclura la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, de formation et de diffusion à l’échelle internationale notamment le développement du Réseau international pour une francophonie accessible et inclusive.

C’est à l’initiative de l’Association of Indian French Professionals & Researchers (AIFPRO), que ce réseau prend vie. AIFPRO, dont la vocation est de tisser des liens entre les communautés professionnelles et académiques indiennes engagées dans la langue française, porte ainsi, depuis l’Inde, une ambition véritablement mondiale pour une francophonie plus accessible et plus inclusive.

Son président, Arunkumar Santhalingam, posera les fondements de cette ambition en élargissant le périmètre de l’inclusion par la valorisation de l’accompagnement pédagogique et social généralisé, avec des intentions d’applications expérimentales à Pondichéry, en Inde.

La conférence de lancement du RIFAI par Arunkumar Santhalingam (Inde, Pondichéry), son concepteur, se déroulera ce 27 mai 2026, à 17h00, au siège de l’association Voir Ensemble.

Illustration : Elf-Moondance CC 0

Par Auteur invité

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